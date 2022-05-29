История Золушки. Евдокия Стрешнева жена царя

Когда династия Рюриковичей оборвалась, на смену им пришёл род Романовых. Они были родственниками правящей семьи. Дед Михаила Фёдоровича — Никита Романович, приходился родным братом Анастасии — первой жены Ивана Грозного.

Михаил Фёдорович

В 1613 году семнадцатилетний Михаил Фёдорович взошёл на престол, а спустя несколько лет его мать — инокиня Марфа настояла на скорой женитьбе. Царю нужен был наследник, чтобы закрепиться у власти. Инокиня Марфа устроила смотрины, подобрав самых лучших невест. Она настаивала на выгодной партии из рода Салтыковых, но выбор царя пал на другую девушку — Марию Хлопову. Марию поселили во дворце и даже дали новое имя в честь той, что скрепила две мощных семьи — Анастасия. Скоро у Хлоповой возник лёгкий недуг — расстройство желудка, вполне излечимый, но Михаилу Фёдоровичу доложили обратное. Под предлогом, что такая невеста в царицы не годиться, инокиня Марфа настаивает на ссылки девушки в Тобольск.

Прошло три года, Мария всё ещё находилась в опале, Михаил Фёдорович так и не женился. Перемены внёс митрополит Филарет, он же отец царя.

Митрополит Филарет

Вернувшись из ссылки, Филарет высказался по поводу этой ситуации: супругу не поддержал, сына осудил, приговор аннулировал, однако и на женитьбе не настаивал.

Однако правителю без жены и наследников никак нельзя. Вновь подсуетилась инокиня Марфа и подобрала для сына хорошую кандидатуру — Марию Долгорукую. На этот раз свадьба состоялась, но случилась очередная трагедия. Царица заболела спустя несколько дней после торжества и скончалась через пять месяцев. Прошло ещё несколько лет, тридцатилетний Михаил Фёдорович так и оставался вдовцом. В рамках того времени его давно бы назвали "старой девой", если бы это было применимо к мужскому полу. Матушка царя настояла на очередном выборе невест. Ко двору было доставлено 60 знатных особ. А дальше случилось как в сказке. Из всех красавиц царь выбрал Евдокию Стрешневу, девушка прибыла на смотрины в качестве свиты своей богатой родственницы. Инокиня Марфа хотела воспротивиться столь бедной невестке, но в этот раз мягкотелый Михаил Фёдорович проявил стойкость, так что всём пришлось смириться с его выбором. Евдокия Стрешнева Евдокия Стрешнева Кем же была Евдокия? Стрешнева родилась в семье обедневшего дворянина. Её мать скончалась сразу после родов. Вскоре отец отдал дочь на воспитание к богатым родственникам. В будущем это решение приведёт её к престолу. Однако пока девушка росла в чужой семье, её притесняли и обижали, об этом и доложили царю. Так что ещё одним поводом для женитьбы стало спасение доброй Евдокии от жестоких родственников. На этот раз невесту охраняли до самой свадьбы, которая состоялась 5 февраля 1626 года. Евдокия родила десятерых детей, но, к сожалению, большинство из них умерло во младенчестве. В живых остался лишь будущий царь Алексей Михайлович, да три его сестры. Михаил Фёдорович правил до 49 лет, а затем его настигла водянка неизвестного происхождения. Его супруга сильно тосковала и пережила мужа лишь на пять недель.

Источник А вы знали об этом? Методика Геймлиха была изобретена только в 1974 году. На протяжении тысячелетий люди давились и иногда умирали от этого. Тем временем метод Геймлиха, который спасает от удушья, был изобретён совсем недавно,только в 1974 году. По статистике только в США в 1972 году задохнулось более 3000 человек. Когда инородное тело попадало в дыхательные пути, обычным делом было просто бить задыхающегося человека по спине. Делали это в надежде выбить предмет, застрявший в его горле. Доктор Генри Геймлих же подробно описывал способ резкого воздействия на диафрагму. В основе теории лежало применение резерва воздуха, оставшегося в лёгких, для выталкивания инородного тела из дыхательных путей. Труд Геймлиха стал выдающимся открытием в области экстренной медицины и первой помощи. В будущем это спасло множество человеческих жизней. Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43103425690/ ) С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили ! Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии! Рекомендую также прочесть: Гудков –напрасно не гуди : или кто будет виноват в случае ядерного удара по Украине https://otari.mirtesen.ru/blog/43542932772/ Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!

Метрополит оценил состояние страны и решил разыграть другую партию — найти иностранную невесту. Литовская принцесса оказалась царю не по душе, а шведские и датские короли отказали в сватовстве. Тогда Михаил Фёдорович вспомнил о своей невесте Марии Хлоповой, она чувствовала себя прекрасно, о какой-либо болезни речи и не шло. Началось расследование, смотревший её доктор заверил, что девушка вполне здорова. Тогда приступили к допросам ее ближайшего окружения. Тут то и вскрылся заговор Салтыковых, если кто об этом и догадывался, то всё промолчали. Вокруг знали, что инокиня Марфа настроена против Хлоповой, поэтому не стали разрушать созданную иллюзию. Несмотря на то, что правда вскрылась, Михаил Фёдорович так и не женился на Марии. В очередной раз вмешалась мать царя, она поставила выбор между собой и невестой, так что Хлопова осталась не у дел.