Обязательно ли вечерние молитвы читать перед сном

Верующие должны постоянно пребывать в молитве или хотя бы в молитвенном настроении. Так заповедали нам апостолы Христа, рекомендуя «непрестанно молиться». Но в современном мире жить с постоянной молитвой на устах не всегда получается, поэтому обычный мирянин ограничивается чтением утренних и вечерних молитв.

Когда нужно вечерние молитвы читать, в каком часу? Об этом меня однажды спросила сестра, которая часто выходит в вечерние смены. Я посоветовала ей обратиться с этим вопросом к священнику, потому что не знаю правильный ответ. А в статье я хочу поделиться с вами текстами вечерних православных молитв и правилами чтения святых текстов в домашних условиях.

ЗАЧЕМ НУЖНО ЧИТАТЬ МОЛИТВЫ ПЕРЕД СНОМ

Во сне человек проводит примерно треть своей земной жизни. Если взять за основу 100 лет жизни, то 30 из них человек проводит в постели. Это довольно существенный отрезок времени, который расчетливо использует враг человечества сатана.

Если в состоянии бодрствования человек может осознать влияние сатаны на свою душу и противостоять молитвой и крестным знамением, то во сне он полностью беззащитен и безоружен. Поэтому молитвы вечерние очень важны для защиты от влияния сатаны на сознание и подсознание во время сна.

Бывает и так, что человек поддается увиденному в сновидении соблазну и повторяет его уже в дневное время. Так и вводит душу в грех враг человеческий. Не все христиане могут активно противостоять дьявольским соблазнам, ведь даже великим святым это с трудом удавалось. Если обратиться к пустынному подвигу Антония Великого, то можно увидеть, как доставалось этому великому подвижнику от врага человеческого и какие наваждения он ему посылал.

В наши дни намного легче противостоять сатане, потому что что отцы церкви оставили нам много полезной информации из личного опыта, которой каждый может воспользоваться. Так что, пропускать чтение вечерних молитв из-за лени или легкомыслия не следует. Особенно опасно испытать сонный паралич, который сопровождается видениями нечисти. Избежать его тоже помогают вечерние молитвы.

Благотворное влияние вечерних молитв:

очищают душу от совершенных за день грехов;

успокаивают и умиротворяют душу;

подготавливают к полноценному ночному отдыху;

защищают от влияния сатаны во сне;

даруют легкое утреннее пробуждение.

Если вы возьмете за правило засыпать после чтения вечерних молитв, ничего плохого в ночное время с вами не случится. Если в семье есть маленькие дети, родители читают молитвы и за них.

ВЕЧЕРНЕЕ МОЛИТВЕННОЕ ПРАВИЛО

Мирянам разрешается читать вечернее молитвенное правило в сокращенном варианте, так как вопрос связан с нехваткой времени на вычитывание полного текста. Короткий молитвенный свод не займет много времени, зато принесет неоценимую пользу.

Молитвы вечерние читать можно по записи, не обязательно учить их наизусть:

О чем идет речь в этих молитвах? К кому идет обращение «царю небесный»? Речь идет о Духе Святом, которого именуют утешителем. В молитве верующие просят его прийти и вселиться в них, чтобы дух Святой очистил от всякой скверны (греха) и дал надежду на жизнь вечную. Если в человеке находится Дух Святой, то дьявол не сможет к нему даже приблизиться. Поэтому молитву Святому Духу нужно читать перед сном непременно.

Далее идет короткая молитва Трисвятое — святый Боже. Это обращение к трем ипостасям единого Бога. Святая Троица — основа веры христианской, поэтому враг человеческий не подступит к тому, кто исповедует Триединство.

После этого читают главную молитву христиан Отче наш, в которой просят Отца Небесного быть защитником и избавить от искушений и наваждений. Конечно, после такого обращения сатана не сможет ничего сделать со спящим.

Молитва Ангелу Хранителю — одна из важных. Ангел Хранитель дается каждому новокрещенному человеку как помощник и путеводитель. Следует знать, что сила Ангела Хранителя зависит от молитвенной практики верующего. Чем чаще он молится, тем сильнее его Ангел Хранитель. Можно обращаться к нему даже самыми простыми словами, этого будет достаточно. Но лучше читать молитву.

СОВЕТЫ

Многие люди не умеют правильно произносить церковнославянские слова, особенно, ставить ударения. Этот навык придет со временем. Возникает вопрос: можно ли слушать молитвенное правило в аудиозаписи? Аудиозапись слушать можно, но молитвы следует проговорить вслух. Это необходимо для того, чтобы они наполнили сосуд Божий — ваше собственное тело.

Ни для кого не секрет, что звуки представляют собой вибрацию. А наше тело являются резонатором для вибраций, как дека в скрипке или виолончели. Если вы прослушаете молитвы, то эти священные звуки не задержатся в вашем теле. А если вы произнесете эти священные слова, они останутся с вами до утра.

Если есть время перед сном, можно послушать в аудиозаписи пение оптинских старцев. Звук их песнопений и молитв настраивает на духовный лад, очищает и благословляет. Однако прослушивать аудиозаписи нужно предельно внимательно, а не за компанию с домашними делами. Нужно вникать в смысл песнопений, направить на это все свое внимание.

Молитвы оптинских старцев складывались веками, каждая строчка молитвенных текстов несет глубокий сакральный смысл и погружает в глубины православной веры. Отцы церкви советуют всем православным верующим включить в вечернее молитвенное правило тексты оптинских молитвословий.

Вечерняя молитва, и вообще молитвенное слов, — это дыхание души верующего человека. Дыхание духовного человека. Всегда нужно помнить, что в Царство Небесное мы возьмем с собой только духовные плоды, которые сумели вырастить за время земного существования. Молитва является одним из духовных плодов, который будет находиться в нашем духовном багаже.

Не пренебрегайте вечерним молитвенным правилом — это мощная защита христианина от козней дьявола во время сновидений. К сожалению, в сновидениях тоже можно грешить, если податься соблазну дьявола. Он посылает мысль, видение, сюжет — и человек по неопытности может это принять за собственные мысли или даже желания.

Чтение вечернего и утреннего молитвенного правила — необходимый молитвенный минимум для каждого христианина. Обращение к Богу вырывает душу из тлена мирской суеты и поставляет перед своим Создателем. Посвятить молениям 20 минут утром и столько же вечером — не такой уж подвиг, это время всегда можно найти при желании.

Что делать, если времени все равно не хватает? Тогда нужно разбить утреннее правило на несколько частей и читать их в течение дня. А вечернее правило можно начинать читать частями задолго до отправки в постель: с шести часов вечера. Текст также разделяется на небольшие части. И уже перед отходом ко сну можно прочитать завершающую молитву.

Также отцы церкви предупреждают, что необходимо соизмерять свои силы с чтением молитв. Если человек устал за день и мечтает скорее лечь в постель, то вечернее молитвенное правило превратится в тяжкий труд и ненужный груз. Это не правильно. Нужно так спланировать свой день, чтобы молитвословие было в радость, а не в тягость. Никому на Небесах не нужны молитвы через силу или по принуждению. Молитва — это общение с Отцом Небесным, и оно должно быть радостным. Если вы не ощущаете потребности в общении с Богом, задумайтесь о своем духовном состоянии.

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