Какие вещи, найденные на улице, способны украсть счастье и благополучие?

Вещи, найденные на улице, могут нанести сильный вред, поэтому во все времена к сомнительным находкам относились настороженно. Узнайте, как так или иная вещь, оказавшаяся под ногами, может повлиять на дальнейшее, чтобы обезопасить себя и близких от возможных проблем.

Ключи

Найденные ключи могут нести энергетику разрухи и бедности. Такие предметы могут быть заговорены на отъем финансов, потому брать их домой нельзя. Такую находку можно бережно поднять с земли с помощью платка или палки и разместить на видном месте.

Деньги

Энергетика денег особенно сильна, и самым негативным влиянием обладают монеты, особенно если они найдены на перекрестке. Деньги часто используют в обрядах и ритуалах на освобождение от негативных программ, а значит, подбирая находку, можно перенести на себя чужие проблемы. В случае, если деньги все же подняты, тратить их нужно незамедлительно, причем на незначительные вещи. Легкие деньги должны уходить легко, и тогда проблем можно избежать.

Острые вещи

Ножи, булавки, ножницы и прочие острые предметы специалисты в области биоэнергетики категорически запрещают брать в руки. Кроме случайной инфекции в случае нечаянного ранения эти вещи могут нести негатив, способный отравить существование.

Зеркала

Карманные зеркальца, найденные на улице, нельзя брать в руки, а еще более опасно — смотреться в них. Магические свойства этих предметов могут привести к неурядицам, а если выброшенный предмет был частью ритуала, то и к большим проблемам в жизни.

Расчески

Эти предметы аккумулируют в себе энергетику прошлых владельцев, и забирая чужой предмет себе в дом, можно притянуть все беды чужого человека себе. Расческой, найденной на улице, нельзя пользоваться даже после тщательной промывки.

Крестики и иконки

Символы веры несут в себе сакральный смысл, и предназначены для использования лишь одним человеком. Такие находки, если жалко оставить на улице, стоит отнести в храм или церковь, но ни в коем случае не оставлять для личного пользования. Специалисты говорят о том, что ношение чужих крестиков спровоцирует перенос судьбы предыдущего владельца, и если она была незавидной, то проблем не избежать.

Игрушки

Порой на улице можно встретить детскую мягкую игрушку, словно забытую владельцем. Такая вещь может не нести проблем, однако лучше всего обойти такую находку стороной. Игрушки, особенно похожие на живых людей, часто используют для магических ритуалов, в том числе для изготовления крадников, и они могут весьма навредить благополучию.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2330701819003799714/

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