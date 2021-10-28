Девушки мечтают о счастливых и романтичных отношениях. Но, так уж сложилось в общественном сознании, делать решительные шаги - это мужская прерогатива. Представители сильного пола, как назло, не спешат делать те самые шаги, ведь они боятся ограничений и ответственности, которыми сопровождаются отношения. Как подтолкнуть мужчину к развитию отношений, если вам надоело находиться в подвешенном состоянии?

Почему мужчина медлит

Чтобы разобраться, как подтолкнуть мужчину к развитию отношений, нужно попробовать разобраться, почему вы топчетесь на месте. Мужской "медлительности" в отношениях может быть несколько объяснений:

Он присматривается к вам. Мужчины, как и женщины, мечтают о верной спутнице на всю жизнь. Возможно, он хочет получше узнать вас, чтобы понять, насколько вы соответствуете его идеалу.

Он не уверен в себе. Возможно, медлительность кавалера связана с тем, что он панически боится отказа. Если вы привыкли играть роль Снежной королевы, не стоит удивляться сложившейся ситуации.

Он не рассматривает вас как спутницу жизни. Не исключено, что мужчина вовсе не имеет относительно вас серьезных намерений. Он просто не хочет коротать в одиночестве время до встречи с женщиной своей мечты.

Ему так удобно. Красивая женщина, регулярная интимная жизнь, вкусная еда и никаких обязательств - это зона комфорта для большинства мужчин, идеальное развитие событий.

Будьте самодостаточной

Быть самостоятельной и самодостаточной - верный способ подтолкнуть мужчину к развитию отношений. Дело в том, что многие представительницы прекрасного пола делают тактическую ошибку, демонстрируя свою привязанность к мужчине и зависимости от него. В этом случае кавалер может сделать для себя два вывода:

Зачем проявлять инициативу, если она все равно от меня никуда не денется?

Она преследует корыстные цели, поэтому я не буду переводить отношения в более серьезное русло.

Ваша задача - продемонстрировать мужчине, что вы вполне хорошо чувствуете себя как с ним, так и без него. А еще покажите ему, что вы самостоятельная личность, которая отлично справляется без мужской помощи и поддержки. Это заставит кавалера задуматься о том, что он в любой момент может вас потерять, если он не сделает решительный шаг.

Ухаживайте за собой

Сколько бы ни говорили о красоте души и важности внутреннего мира, каждый мужчина хочет видеть рядом с собой красивую, элегантную девушку, на которую приятно смотреть, с которой не стыдно выйти в свет. Поэтому ваша основная задача - тщательно следить за своей внешностью.

Но в погоне за привлекательностью главное - не переборщить. По статистике, большинство мужчин предпочитает видеть рядом с собой простых милых девушек, а не женщину-вамп или секс-бомбу. Эти и подобные им образы, безусловно, привлекают представителей сильного пола, но вовсе не располагают к серьезным отношениям.

Не ограничивайте свою свободу

Довольно действенный вариант, как подтолкнуть мужчину к отношениям, - быть свободной. Если между вами нет ничего серьезного, то с какой радости вы должны себя ограничивать в действиях? Получается, что вы можете делать, что хотите, когда хотите и с кем хотите. И вовсе не обязаны отчитываться своему кавалеру (и уж тем более брать у него разрешение).

Более того, если мужчина не стремится перевести ваши отношения на более высокий уровень, вы не обязаны видеться с ним всякий раз, когда он этого захочет. Сделайте вид, что у вас есть более важные планы (а может, они действительно есть). Это заставит мужчину задуматься о том, правильно ли он ведет себя с вами.

Будьте загадкой

Многие женщины в самом начале отношений совершают тактическую ошибку, полностью раскрываясь мужчине. На первом же свидании некоторые дамы, как на собеседовании, выкладывают о себе всю информацию. Тем самым они отбивают у мужчины весь интерес к дальнейшим "исследованиям". В отличие от женщин, которые смотрят на отношения с романтической и практической точки зрения, для представителей сильного пола это что-то вроде игры или квеста, в котором они должны добывать информацию.

Как подтолкнуть мужчину к серьезным отношениям? Подавайте информацию о себе дозировано. Так, чтобы с каждым разом у него появлялось еще больше интригующих вопросов. Преподносите ее как своеобразную награду за какие-то действия мужчины (свидание, подарок и так далее). Даже если вы не самая интересная личность в плане биографии и внутреннего мира, не показывайте этого. Поддерживайте ареол загадочности, пока кавалер по уши не влюбится в вас.

Не берите на себя лишних обязательств

Казалось бы, вы все делаете для того, чтобы ваш кавалер чувствовал себя рядом с вами уютно и комфортно, но нет никаких продвижений. Как мотивировать мужчину к отношениям в таком случае? В этом-то и ошибка. Вы делаете то, что должна делать спутница жизни, хотя фактически ею не являетесь.

Не стоит баловать мужчину вкусной едой, гладить его рубашки, прибираться у него дома, если вы пока не видите предпосылок к тому, чтобы стать его супругой. Делайте это изредка, по настроению. Чтобы мужчина понял, как с вами может быть хорошо и комфортно, но не привыкал к этому и не принимал как должное.

Не торопитесь с интимом

Что может подтолкнуть мужчину к действиям в отношениях? Как ни странно, отсутствие интимной близости. Дело не в том, чтобы использовать секс как инструмент шантажа. Дело в том, чтобы дать и себе, и ему возможность понять истинные намерения и мотивы отношений.

Дело в том, что мужское отношение к интиму в корне отличается от женского. Если для женщины это проявление любви, то для мужчины - просто физиологическая потребность. Таким образом, если при длительном отсутствии секса мужчина все еще с вами и делает какие-то шаги, значит, вы действительно ему небезразличны. В противном случае он достаточно быстро ретируется и отправится на поиски более сговорчивой дамы.

Заставьте его ревновать

Любая представительница прекрасного пола забеспокоится, если заметит отсутствие прогресса в отношениях. Как подтолкнуть парня к решительным действиям? Самый верный способ - заставить его ревновать. Ведь мужчины по своей натуре являются охотниками. Им нравится отвоевывать (в том числе женщин).

Речь вовсе не идет о том, чтобы опускаться до измены и флирта с другими парнями. Просто чаще бывайте в обществе представителей противоположного пола (по работе или в кругу друзей). Если ваш кавалер заметит, что другие мужчины испытывают к вам неподдельный интерес, он наверняка забеспокоится. Ведь соперник может оказаться более инициативным. Это заставит его пересмотреть свое отношение к вам.

Разделяйте его увлечения

Современным мужчинам почему-то сложно решиться на серьезные отношения. Как подтолкнуть парня к ответственному шагу? Станьте для него хорошим другом, который понимает его и разделяет его увлечения. Причем делать это нужно искренне и без притворства.

На самом деле в этом нет ничего сверхъестественного в том, чтобы вместе болеть за его любимую спортивную команду, начать смотреть его любимый сериал, добавить в плейлист его любимые треки, прочитать его любимую книгу, а затем ее обсудить. Поверьте, никто не захочет отпускать от себя такую родственную душу.

Эффект неожиданности

Иногда, чтобы принять важное решение, человек нуждается в шоковой терапии. Если ваш мужчина демонстрирует пассивность в отношениях, удивите его. Но не романтическим сюрпризом, а неожиданным "похолоданием" в ваших отношениях. Если вы действительно дороги кавалеру, его обязательно встревожит эта ситуация. Когда он попытается понять причину вашего неожиданного отстранения, у вас появится прекрасная возможность тонко и аккуратно намекнуть о том, что вам не нравится в отношениях.

Откровенно поговорите

Если намеки и приемы не срабатывают (или дают не тот эффект, которого вы ожидали), возможно, пришло время открыто поговорить. Да, мужчины не любят таких разговоров об отношениях. А женщины не любят неопределенности, и к этому тоже нужно относиться с пониманием и уважением.

Откровенный разговор поможет вам поставить все точки над і. Даже если его результатом станет расставание, воспринимайте это положительно. Конечно, это больно и грустно. Но с другой стороны, вы больше не будете тратить время и энергию на бесперспективные отношения.

Еще несколько полезных советов

Как подтолкнуть мужчину к развитию отношений? Нужно убедить его в том, что вы та единственная, с которой он хочет идти по жизни. Вот какие рекомендации помогут вам в этом:

Не отнимайте у него личное пространство. Не пытайтесь покопаться в телефоне, не просите пароли от социальных сетей, не требуйте отчета о встречах. Ну и, конечно же, не пытайтесь проводить с ним все свободное время. Таким образом, у мужчины пропадет боязнь потерять свободу в союзе с вами.

Делайте комплименты. Оказывается, мужчины тоже это любят. С вами кавалер будет чувствовать себя настоящим героем, не захочет потерять это ощущение. Но не льстите, а хвалите мужчину по делу.

Научитесь слушать. Не только женщины любят поболтать. Иногда представителям сильного пола тоже хочется выговорится и поделиться. Вы должны не просто слушать, но и запоминать, что говорит вам кавалер.

Делайте приятные сюрпризы. Но не часто, иначе это может быть принято за навязчивость.

Меньше спорьте. Мужчинам иногда нужно уступать, чтобы они могли почувствовать себя рыцарями. Давайте ему возможность проявлять инициативу и реализовывать ее.

Заключение

Если на протяжении длительного времени у вас не получается подтолкнуть парня к решительным действиям, задумайтесь, есть ли смысл в таких отношениях? Нужно уметь принимать поражения и отпускать тех, кто не заинтересован в вас (вернее, самой освобождаться от них). К тому же в обществе безынициативного кавалера вы просто тратите драгоценное время, хотя давно могли бы быть счастливы с кем-то более серьезным и ответственным. Освободитесь от этого бремени и откройтесь новым перспективным знакомствам.

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