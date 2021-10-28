Девушки мечтают о счастливых и романтичных отношениях. Но, так уж сложилось в общественном сознании, делать решительные шаги - это мужская прерогатива. Представители сильного пола, как назло, не спешат делать те самые шаги, ведь они боятся ограничений и ответственности, которыми сопровождаются отношения. Как подтолкнуть мужчину к развитию отношений, если вам надоело находиться в подвешенном состоянии?
Почему мужчина медлит
Чтобы разобраться, как подтолкнуть мужчину к развитию отношений, нужно попробовать разобраться, почему вы топчетесь на месте. Мужской "медлительности" в отношениях может быть несколько объяснений:
- Он присматривается к вам. Мужчины, как и женщины, мечтают о верной спутнице на всю жизнь. Возможно, он хочет получше узнать вас, чтобы понять, насколько вы соответствуете его идеалу.
- Он не уверен в себе. Возможно, медлительность кавалера связана с тем, что он панически боится отказа. Если вы привыкли играть роль Снежной королевы, не стоит удивляться сложившейся ситуации.
- Он не рассматривает вас как спутницу жизни. Не исключено, что мужчина вовсе не имеет относительно вас серьезных намерений. Он просто не хочет коротать в одиночестве время до встречи с женщиной своей мечты.
- Ему так удобно. Красивая женщина, регулярная интимная жизнь, вкусная еда и никаких обязательств - это зона комфорта для большинства мужчин, идеальное развитие событий.
Будьте самодостаточной
Быть самостоятельной и самодостаточной - верный способ подтолкнуть мужчину к развитию отношений. Дело в том, что многие представительницы прекрасного пола делают тактическую ошибку, демонстрируя свою привязанность к мужчине и зависимости от него. В этом случае кавалер может сделать для себя два вывода:
- Зачем проявлять инициативу, если она все равно от меня никуда не денется?
- Она преследует корыстные цели, поэтому я не буду переводить отношения в более серьезное русло.
Ваша задача - продемонстрировать мужчине, что вы вполне хорошо чувствуете себя как с ним, так и без него. А еще покажите ему, что вы самостоятельная личность, которая отлично справляется без мужской помощи и поддержки. Это заставит кавалера задуматься о том, что он в любой момент может вас потерять, если он не сделает решительный шаг.
Ухаживайте за собой
Сколько бы ни говорили о красоте души и важности внутреннего мира, каждый мужчина хочет видеть рядом с собой красивую, элегантную девушку, на которую приятно смотреть, с которой не стыдно выйти в свет. Поэтому ваша основная задача - тщательно следить за своей внешностью.
Но в погоне за привлекательностью главное - не переборщить. По статистике, большинство мужчин предпочитает видеть рядом с собой простых милых девушек, а не женщину-вамп или секс-бомбу. Эти и подобные им образы, безусловно, привлекают представителей сильного пола, но вовсе не располагают к серьезным отношениям.
Не ограничивайте свою свободу
Довольно действенный вариант, как подтолкнуть мужчину к отношениям, - быть свободной. Если между вами нет ничего серьезного, то с какой радости вы должны себя ограничивать в действиях? Получается, что вы можете делать, что хотите, когда хотите и с кем хотите. И вовсе не обязаны отчитываться своему кавалеру (и уж тем более брать у него разрешение).
Более того, если мужчина не стремится перевести ваши отношения на более высокий уровень, вы не обязаны видеться с ним всякий раз, когда он этого захочет. Сделайте вид, что у вас есть более важные планы (а может, они действительно есть). Это заставит мужчину задуматься о том, правильно ли он ведет себя с вами.
Будьте загадкой
Многие женщины в самом начале отношений совершают тактическую ошибку, полностью раскрываясь мужчине. На первом же свидании некоторые дамы, как на собеседовании, выкладывают о себе всю информацию. Тем самым они отбивают у мужчины весь интерес к дальнейшим "исследованиям". В отличие от женщин, которые смотрят на отношения с романтической и практической точки зрения, для представителей сильного пола это что-то вроде игры или квеста, в котором они должны добывать информацию.
Как подтолкнуть мужчину к серьезным отношениям? Подавайте информацию о себе дозировано. Так, чтобы с каждым разом у него появлялось еще больше интригующих вопросов. Преподносите ее как своеобразную награду за какие-то действия мужчины (свидание, подарок и так далее). Даже если вы не самая интересная личность в плане биографии и внутреннего мира, не показывайте этого. Поддерживайте ареол загадочности, пока кавалер по уши не влюбится в вас.
Не берите на себя лишних обязательств
Казалось бы, вы все делаете для того, чтобы ваш кавалер чувствовал себя рядом с вами уютно и комфортно, но нет никаких продвижений. Как мотивировать мужчину к отношениям в таком случае? В этом-то и ошибка. Вы делаете то, что должна делать спутница жизни, хотя фактически ею не являетесь.
Не стоит баловать мужчину вкусной едой, гладить его рубашки, прибираться у него дома, если вы пока не видите предпосылок к тому, чтобы стать его супругой. Делайте это изредка, по настроению. Чтобы мужчина понял, как с вами может быть хорошо и комфортно, но не привыкал к этому и не принимал как должное.
Не торопитесь с интимом
Что может подтолкнуть мужчину к действиям в отношениях? Как ни странно, отсутствие интимной близости. Дело не в том, чтобы использовать секс как инструмент шантажа. Дело в том, чтобы дать и себе, и ему возможность понять истинные намерения и мотивы отношений.
Дело в том, что мужское отношение к интиму в корне отличается от женского. Если для женщины это проявление любви, то для мужчины - просто физиологическая потребность. Таким образом, если при длительном отсутствии секса мужчина все еще с вами и делает какие-то шаги, значит, вы действительно ему небезразличны. В противном случае он достаточно быстро ретируется и отправится на поиски более сговорчивой дамы.
Заставьте его ревновать
Любая представительница прекрасного пола забеспокоится, если заметит отсутствие прогресса в отношениях. Как подтолкнуть парня к решительным действиям? Самый верный способ - заставить его ревновать. Ведь мужчины по своей натуре являются охотниками. Им нравится отвоевывать (в том числе женщин).
Речь вовсе не идет о том, чтобы опускаться до измены и флирта с другими парнями. Просто чаще бывайте в обществе представителей противоположного пола (по работе или в кругу друзей). Если ваш кавалер заметит, что другие мужчины испытывают к вам неподдельный интерес, он наверняка забеспокоится. Ведь соперник может оказаться более инициативным. Это заставит его пересмотреть свое отношение к вам.
Разделяйте его увлечения
Современным мужчинам почему-то сложно решиться на серьезные отношения. Как подтолкнуть парня к ответственному шагу? Станьте для него хорошим другом, который понимает его и разделяет его увлечения. Причем делать это нужно искренне и без притворства.
На самом деле в этом нет ничего сверхъестественного в том, чтобы вместе болеть за его любимую спортивную команду, начать смотреть его любимый сериал, добавить в плейлист его любимые треки, прочитать его любимую книгу, а затем ее обсудить. Поверьте, никто не захочет отпускать от себя такую родственную душу.
Эффект неожиданности
Иногда, чтобы принять важное решение, человек нуждается в шоковой терапии. Если ваш мужчина демонстрирует пассивность в отношениях, удивите его. Но не романтическим сюрпризом, а неожиданным "похолоданием" в ваших отношениях. Если вы действительно дороги кавалеру, его обязательно встревожит эта ситуация. Когда он попытается понять причину вашего неожиданного отстранения, у вас появится прекрасная возможность тонко и аккуратно намекнуть о том, что вам не нравится в отношениях.
Откровенно поговорите
Если намеки и приемы не срабатывают (или дают не тот эффект, которого вы ожидали), возможно, пришло время открыто поговорить. Да, мужчины не любят таких разговоров об отношениях. А женщины не любят неопределенности, и к этому тоже нужно относиться с пониманием и уважением.
Откровенный разговор поможет вам поставить все точки над і. Даже если его результатом станет расставание, воспринимайте это положительно. Конечно, это больно и грустно. Но с другой стороны, вы больше не будете тратить время и энергию на бесперспективные отношения.
Еще несколько полезных советов
Как подтолкнуть мужчину к развитию отношений? Нужно убедить его в том, что вы та единственная, с которой он хочет идти по жизни. Вот какие рекомендации помогут вам в этом:
- Не отнимайте у него личное пространство. Не пытайтесь покопаться в телефоне, не просите пароли от социальных сетей, не требуйте отчета о встречах. Ну и, конечно же, не пытайтесь проводить с ним все свободное время. Таким образом, у мужчины пропадет боязнь потерять свободу в союзе с вами.
- Делайте комплименты. Оказывается, мужчины тоже это любят. С вами кавалер будет чувствовать себя настоящим героем, не захочет потерять это ощущение. Но не льстите, а хвалите мужчину по делу.
- Научитесь слушать. Не только женщины любят поболтать. Иногда представителям сильного пола тоже хочется выговорится и поделиться. Вы должны не просто слушать, но и запоминать, что говорит вам кавалер.
- Делайте приятные сюрпризы. Но не часто, иначе это может быть принято за навязчивость.
- Меньше спорьте. Мужчинам иногда нужно уступать, чтобы они могли почувствовать себя рыцарями. Давайте ему возможность проявлять инициативу и реализовывать ее.
Заключение
Если на протяжении длительного времени у вас не получается подтолкнуть парня к решительным действиям, задумайтесь, есть ли смысл в таких отношениях? Нужно уметь принимать поражения и отпускать тех, кто не заинтересован в вас (вернее, самой освобождаться от них). К тому же в обществе безынициативного кавалера вы просто тратите драгоценное время, хотя давно могли бы быть счастливы с кем-то более серьезным и ответственным. Освободитесь от этого бремени и откройтесь новым перспективным знакомствам.
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