В Великобритании появились серьезные претензии уже к очередному новому премьер-министру Риши Сунаку. Его обвинили в «работе на президента России Владимира Путина». Очевидно, что в Европе теперь это главное и опасное обвинение. Кризис охватил Британию настолько, что любое действие очередного чиновника воспринимается как плохое и приводящее к еще худшим последствиям.





Это вредительство и откровенная работа на Путина. Сунак обрекает Лондон на зависимость от любого продавца сырья, что плохо отразится на рядовых потребителях и промышленности

– пишет Брайс.



По его мнению, в таком случае полная подчиненность и зависимость Британии от импорта энергоносителей растянется на десятилетия, а это явный признак того, что новый премьер работает на иностранные спецслужбы.



Также Брайс уверен, что Трасс доказала свою антироссийскость и приверженность «западным ценностям», поэтому ее решение о разрешении разработки шельфа выглядело органичным и патриотичным. А вот действия Сунака таким образом не могут быть восприняты, уверен журналист.



Далее «логика» заканчивается: про ошибочность действий или неопытность премьера Брайс не вспоминает, он мгновенно приписывает верховному чиновнику «работу на противника». И, конечно, про зеленую повестку Европы, идущую вразрез с гидроразрывом пласта и хищнической добычей сырья, Брайс также не упомянул. Например, журналист издания The Hill Роберт Брайс откровенно уличает Сунака в работе на Москву исключительно из-за того, что новый премьер запретил разрабатывать сланцевые месторождения на шельфе с помощью гидроразрыва. В этом действии, которое прямо противоположно решению экс-премьера Лиз Трасс, обозреватель увидел саботаж и работу на пользу РФ, так как якобы Великобритания попадет в зависимость от любых других поставщиков энергоносителей.– пишет Брайс.По его мнению, в таком случае полная подчиненность и зависимость Британии от импорта энергоносителей растянется на десятилетия, а это явный признак того, что новый премьер работает на иностранные спецслужбы.Также Брайс уверен, что Трасс доказала свою антироссийскость и приверженность «западным ценностям», поэтому ее решение о разрешении разработки шельфа выглядело органичным и патриотичным. А вот действия Сунака таким образом не могут быть восприняты, уверен журналист.Далее «логика» заканчивается: про ошибочность действий или неопытность премьера Брайс не вспоминает, он мгновенно приписывает верховному чиновнику «работу на противника». И, конечно, про зеленую повестку Европы, идущую вразрез с гидроразрывом пласта и хищнической добычей сырья, Брайс также не упомянул.

Использованы фотографии: witter.com/RishiSunak

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А вы знали об этом?

Кабриолет Mercedes-Benz SL500 с довольно необычной историей нашли в одном из гаражей Лондона .Машина простояла без движения 21 год после того, как хозяйка красного Mercedes-Benz потеряла от него ключи. Машина досталась женщине в подарок на день рождения еще в 1996 году. С этого времени автомобиль проехал всего 130 километров. По словам главы аукционного дома Криса Рутледжа, это автомобиль с фантастической историей. По его оценке, если бы владелица машины не теряла ключи, то сейчас стоимость автомобиля составила бы всего от 5000 до 7000 фунтов стерлингов ($6-7 тысяч). Однако благодаря случаю или обычной рассеянности хозяйки цена на этот Mercedes-Benz SL500 начинается от $60 000.

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