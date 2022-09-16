Зачем курице два желудка, какой из них мы употребляем в пищу и что такое куриные "пупочки" на самом деле

Следующий рецепт на канале будет из куриных желудков, поэтому я решил поведать вам интересную информацию об этом не менее интересном продукте. Уверен, что для многих это будет открытием.

Начнем с того, что не нужно быть гением, чтобы понимать простую вещь - у курицы нет пупка, так как она появляется на свет из яйца, поэтому пуповине взяться просто неоткуда.

Точного ответа, почему в народе куриный желудок называют пупком, у меня нет. Но есть два предположения: либо из-за формы субпродукта, либо из-за того, что человек совершенно не понимает откуда появляются пупки. Ну или просто по приколу.

Зачем курице два желудка и какой мы употребляем в пищу?

Тут надо начать с того, что курица - птица глупая и вместе с кормом может употреблять в пищу и всякие камушки и мусор и землю и т.д. А так как зубов и мозгов нет, то курице нужна помощь. И помогла курице природа. Слава богу, что природа дала курице не мозги, а два желудка, которые способны переварить весь этот проглоченный хлам.

Как мы можем видеть на схеме у кур очень интересно называется задний проход есть два желудка и один зоб. Пища (или то, что курица считает пищей) попадает сначала в зоб, где пища размягчается и частично переваривается.

Далее пища попадает в железистый желудок, где выделяется соляная кислота и пепсиноген (не путать с пепси). Ну а потом пища уже попадает в основной (мышечный) желудок.

Мы привыкли к таком виду желудков. Это разрезанный и очищенный желудокМышечный желудок - мешок из двух мощных мышц, которые расположены ассиметрично. Пища там переваривается путем сдавливания перетирания. Грубо говоря это мощный мешок (наверно сильнейшая мыщца в курице), который способен перетирать мелкие камушки.

Примерно так выглядит наполненный пищей и ниочищенный мышечный желудок.

Вы уже догадались, какой желудок мы употребляем в пищу? Конечно же мышечный. Я не стал расписывать все подробно и по умном - так интереснее.

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