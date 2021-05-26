Молитва для защиты от нечистой силы, молитва "Господи Иисусе Христе": когда читать?

Какое из придуманных людьми средств наиболее эффективно для защиты от нечистой силы? Молитва помогает верующим, заговор – атеистам, самовнушение и анализ – реалистам. Еще есть обереги и амулеты, обряды и здоровый скептицизм. Молитва для защиты от нечистой силы, однако, вызывает больше доверия у того, кто реально испуган. Почему? Как и когда ее читать? Давайте разбираться.

Что такое молитва для защиты от нечистой силы

Верующих с малых лет учат, что люди – это чада Господни. Кстати, атеисты обычно это отрицают. Но до них мы доберемся позже. Мы - малые существа перед большим и благородным Богом. Он единственный обладает властью, чтобы уберечь человека или наказать. Эту истину следует усвоить, как аксиому, без доказательств. Господь – это отец, он карает и награждает. А к кому бежит ребенок, когда его обижают? Это заложено в подсознании - защиты следует искать у родителей. Так же поступают и верующие, обращаются к Господу для защиты от нечистой силы. Молитва читается в момент угрозы, неважно, реальна она или надумана. Нужно понимать, это не заговор, выпускающий на волю какие-либо волшебные силы. Обращение к Всевышнему является в этом случае формированием проекции его мощи в своей душе.

Что имеется в виду под нечистой силой

Если проще: человек ощущает, что не одинок, рядом есть тот, кто намного сильнее и мудрее, способен справиться с неизвестной опасностью. Молитва защиты от нечистой силы Господу – это просьба и утверждение одновременно. Человек подтверждает ее словами верность заповедям Иисуса, отвергает искус дьявола.

Нас нынче не учат богословию, знания в этой области люди получают чаще из телепередач, фильмов и литературы, далеко не церковной. Потому в вопросе о дьяволе существует определенная путаница. Это приводит к размножению, если так можно выразиться страхов и фобий. За каждым углом чудятся враги. И хочется построить крепость для защиты от нечистой силы. Молитва, многие в этом уверены, является слишком слабым оружием. На самом деле все проще, если понимать, как устроен мир. Под дьявольскими силами понимают то, что мы привыкли считать искушением. Оно и правда таится повсюду. У соседа новая машина – хочется и себе тоже; коллегу повысили по службе – почему меня обошли и так далее. Это лишь самые простые примеры. А в своей душе человек найдет множество более изощренных бесят, которые не дают радоваться тому, что есть. Вы спросите: «А как же порча и сглаз, неужели они лишь плод фантазии?» Нет. Негативные программы и энергии действительно существуют, но в чистую душу не проникают. Чтобы вас сглазила ведьма, к примеру, нужно иметь в сердце сходные чувства. Зависть не порождает радость. Скажем иначе: дьявол таится в душе человека, от него следует защищаться. А внешний мир только отражение внутреннего. Мы притягиваем те события, в которые верим.

Когда обращаться к молитве?

Господь постоянно рядом, Он не спит, не покидает чад своих. Это все, что действительно необходимо помнить. Иной раз можно услышать странный вопрос, когда обсуждается молитва для защиты от нечистой силы: «В какие дни читать ее, чтобы помогло?» Сами подумайте, разве вам дают распорядок работы дьявольских сил? Молитва предназначена для того, чтобы человек ощутил, подтвердил для себя связь с Господом. Только ему решать, когда это делать. А на самом деле, обращайтесь к Всевышнему в любой момент, когда тревога в душе только рождается. Собственно, хоть круглые сутки. Для этого не нужно ни в храм ходить, ни специальных обрядов проводить. Разговор с Господом – это не колдовство, а естественная потребность верующего человека. А уж если у него есть проблема, то кто же еще поможет? Наверное, в таком вопросе заложено недопонимание того, что есть Бог. Это не сила какая-то, существующая отдельно от личности. Мы все частички мира, которой создан нашим Отцом. А это означает, что каждый человек, по сути, Его составляющая, как пальчики на руке. Они же сами по себе не существуют, только вместе с ладонью, так как связаны с ней кровеносными сосудами и иными тканями. Так и человека от господа отделить невозможно. Только он сам может в мыслях отгородиться, представить себе, что такого союза не существует.

Молитва для защиты от нечистой силы

«Господи Иисусе Христе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое…». Давайте не станем здесь цитировать слова, известные каждому. Помните легенду о мытаре и фарисее? Иисус говорил, что не стоит придавать значения словам. Открыть нужно душу отцу небесному. Для защиты от нечистой силы молитва должна быть искренней, идти из сердца. А что именно скажете – разве важно, когда основой будет чувство доверия Всевышнему? Когда человек уверяет себя, что важнее специальный текст из древней книги или рекомендованный церковью, он проявляет гордыню. Если точнее: этот бедолага тем самым говорит Господу: «Я лучше знаю, как поступать!». А разве это не гордыня? Верующие принимают волю Всевышнего, какой бы она ни была, желая лишь соединиться с Ним, оказаться под защитой. А для этого вовсе слова не нужны. Они являются инструментом для несовершенного человеческого мозга, позволяющим почувствовать единение с Господом.

Так что говорить?

Хорошо бы сесть в тиши, немного помолчать, свечи зажечь и подумать. Знаете, у нас в головах столько лишней информации, что немудрено запутаться. А нужно разобраться, что для вас нечистая сила или чародейство. Поверьте, под этим каждый понимает свое. Одни бояться колдунов, другие – разорения, третьи – соперников и так далее. Это наносное, внешняя сторона вопроса. Страшиться следует потери связи с Отцом небесным, времени, когда в душе не останется надежды на Его доброту и поддержку. Для этого и нужна молитва. Когда ее человек читает, он успокаивается, осознает мизерность собственных проблем перед величием создателя мира. Потому и нужна молитва. Для защиты от нечистой силы молитва «От чародейства» используется чаще всего. Во всяком случае ее рекомендуют священнослужители. Иное ее название: «90-й псалом». Текст, конечно, длинный, но его необязательно учить наизусть. Читайте с листа, когда придет нужда. Естественно, молитвослов желательно иметь дома.

Как защитить себя?

Самой лучшей стратегией, как нынче принято говорить, является предотвращение беды. Зачем ждать, когда нечисть появится в вашей жизни? Согласитесь, в этом нет особой рациональности. Бесы приходят к тому, кто их пускает в свою душу или приглашает. Поэтому необходимо стремиться к чистоте и свету постоянно, непрерывно. Начинайте любой день с молитвы, с нею же засыпайте. Вот вам тактика и стратегия защиты. «Отче наш» все верующие знают назубок. Бывает, что даже во сне страшном вспоминают и читают. Выучите короткий текст и проговаривайте, как только проснетесь. Очень быстро это станет привычкой. Тогда нечистая сила не страшна. Ведь ваше доверие к Господу будет постоянно укрепляться. А в этом и состоит главная защита. Если вы ощущаете постоянно присутствие Отца небесного – это же видят черные сущности. Они и близко не подойдут.

Как защитить близких?

Это намного сложнее. Ведь взаимоотношения с Господом – дело личное. Но мать может и должна уберечь свое дитя от нечисти. Для этого его следует научить молитве. Но не просто заставить слова запомнить и произносить, а дать понимание того, чем является для человека Господь. К Нему дитя должно прийти осмысленно, понимая, что делает. Но и молиться за близких, конечно, не запрещено. Священнослужители рекомендуют ходить всей семьей в церковь. Храм – это сообщество душ, вместе обращающихся к Господу. Защита родных состоит в том, чтобы сохранять единство людей с Богом, не прерывать его. Провожайте из дому близких молитвой, просите Господа поддержать их, уберечь от соблазна. Не знаете, какие слова произносить? Давайте приведем небольшой текст.

Молитва о защите родных

Господи, Иисусе! Прости грешных рабов Твоих (имена). Благослови и помози справиться с соблазнами мирскими. Защити от чародейства и колдовства. Укрепи, Господи, души рабов Своих (имена) от соблазнов сатанинских, от происков бесовских, от хитростей людских. Труды свои пусть тебе посвящают, о Царствии небесном мечтают. Враг – сатана пусть отступит, власти над душами не получит. Господи, помоги, души в свете убереги. Аминь!

Молитва о защите дома от нечистой силы

Когда дома нарушен лад, ничего особенного придумывать не нужно. Попросите Отца небесного, чтобы рассудил и помог вернуть мир. Для этого подойдет любая молитва. Защита дома от нечистой силы – это в первую очередь возвращение всех родных в Храм души. Или, если сказать по-другому, необходимо провести работу по восстановлению ощущения единства. Желательно молиться вместе. Ведь гармония состоит из всех элементов целого. А чтобы организовать такое небольшое мероприятие, каждый член семьи должен доверять Отцу небесному. Мы пришли опять к самому началу. Нужна вера, только потом молитва. А если есть эта незримая связь с Господом, то придет и решение проблемы. А пока ее в себе не воспитали, читайте 90-й псалом в голос. Только думайте над текстом, работайте душой. Тогда нечисть ни в дом, ни на работу, ни в сердце никогда не залезет. Знаете, еще важно отказаться от страха. Не бойтесь дьявола, он слабее того, кто постоянно рядом, поддерживает и оберегает!

Источник : https://religiya.temaretik.com/2220279871566252585/

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