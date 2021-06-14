Успела креститься: новое чудо Божией Матери

Эта история – о том, как на пороге смерти неверующая жена по молитвам своего мужа перед Владимирской иконой Пресвятой Богородицы решила и успела стать православной.

Пять лет назад скончалась жена хорошего знакомого – Вероника. Тогда ее муж, Иван, коротко сообщил: «Дорогой Веронички больше нет с нами».

У него дома на стенах, на рабочем столе красивые фотографии жены: Вероника с детьми-двойняшками на отдыхе в Сочи, в Крыму, Вероника с мужем на Кубе, она плавает с дельфинами и так далее.

Иван после похорон упомянул, что Вероника умерла счастливой, в кругу семьи.

А в пятую годовщину кончины он рассказал удивительную историю о том, как Вероника на пороге смерти успела принять православное крещение, исповедоваться и причаститься.

День посещений в больнице. Художник: Генри Жюль Жан Жоффруа

Вот его небольшой рассказ:

– Вероника выросла в семье партийных руководителей, можно сказать, что была представительницей «золотой» молодежи. Но своим поведением, характером она разбивала стереотип о детях комсомольско-партийных лидеров.

Вероника была доброй и отзывчивой, никогда не тянула одеяло на себя, первая бежала на помощь. Может быть, кто-то скажет, что, мол, легко быть таким, когда у тебя все есть, учеба и карьера расписаны с самого рождения.

Тем не менее Вероника всегда думала о других, предлагала поддержку любому, ей неважно, кому нужно было помочь – близкой подруге, дальнему родственнику или малознакомому человеку.

Помню, как на третьем курсе хотели отчислить парня за то, что он на экзамен по марксизму-ленинизму шел в аудиторию «ленинским путем» – то есть два шага вперед, один шаг назад. Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова и как личное оскорбление воспринял подобную шутку, и как политическую провокацию. (Это были 1980-е годы, до перестройки). Историк остановил прием экзамена и побежал в деканат! Он тогда перефразировал известную цитату, сказав: «Сегодня смеешься над Лениным, завтра Родину предашь». Вероника ходила разговаривать с преподавателем марксизма-ленинизма, рассказывала, что однокурсник – творческая личность, участник театральной студии, настоящий комсомолец, хороший товарищ. Она показала фотографии с представлений, где был задействован студент. Вероника готова была подключить своих родителей, их знакомых, чтобы только юношу из-за неудачной шутки не выгнали из университета. Главная деталь во всей этой истории: студент не был другом и даже не был приятелем Вероники, более того – он не обращался к ней за помощью. Она просто считала: если я вижу, что человек нуждается в помощи, как я могу остаться в стороне. История закончилась благополучно: молодого человека не исключили из вуза.

Бывали случаи, когда я ей говорил: подожди, давай сначала своих детей устроим, поставим на ноги, а потом весь мир будем спасать. А жена не понимала такую «тактику». О ее доброте ходили легенды. Как-то женщина, знакомая знакомых, подловила Веронику на улице. Со слезами жаловалась, что ее 13-летний сын – ровесник наших двойняшек – связался с подозрительной компанией, покатился по наклонной, уже обещали поставить его на учет в детскую комнату милиции… Я спросил Веронику: что конкретно хотела женщина? неужели, чтобы ты занялась запоздалым воспитанием чужого повзрослевшего сынка? Я думал, что мой юмор и сарказм остановят Веронику.

Согласитесь, что можно сделать в такой ситуации? Ведь мы не были знакомы с несчастной женщиной, тем более с ее ребенком. Но Вероника нашла выход. Не знаю, как ей удалось, но она уговорила отбившегося от рук парня пойти в секцию бокса. До этого она убедила тренера посмотреть подростка и заняться им. Она так и сказала ему: «Вы можете спасти мальчика, если проявите неравнодушие!» Конечно, не сразу, но положительный результат появился, мальчик стал помогать матери по дому, взялся за книги, учебу, нашел новых друзей в секции. Похожих историй я много могу рассказать.

Могу долго рассказывать и о том, как она любила своих детей, была в курсе их интересов, с ними играла в шахматы, помогала сочинять стихи на дни рождения учителей.

Но беда в том, что при таком добром, открытом сердце Вероника была неверующей. Она считала, что храм, молитвы – это пережиток старины, вера в Бога – удел неграмотных старушек. Образованный человек и так знает, что надо быть нравственным, уважать других, помогать людям, добром побеждать зло, не мстить, а искать ключик к человеку. По ее мнению, это людям, которые не знакомы с классической литературой и музыкой, нужно говорить, что, если будешь плохо к другим относиться, тебя Бог накажет.

Я сам к вере пришел не сразу. Воцерковление мне давалось нелегко. Но Вероника ничего не хотела слышать о крещении, о чтении святых отцов, Причастии, Исповеди. Она уважала мой выбор, никогда не подшучивала по поводу того, что я соблюдал посты, готовился к Причастию, искал духовника. Но говорила мне, что сама не пойдет в храм. Ее объяснение было таким: «Мои родители были идейными коммунистами, они верили в то, что говорили с трибун, на партсобраниях. Они никогда не размахивали своим партбилетом, никогда не козыряли своим положением. Их друзья были такими же. Как же я пойду и крещусь?! Я же предам их взгляды, их принципы! Они воспитали меня в духе марксизма-ленинизма, я знаю, что человек – кузнец своего счастья, своей судьбы, что надо быть порядочным…»

Мы часто дискутировали, спорили. Я пытался показать ей путь к вере. Мы были на Святой Земле в Иерусалиме. Сначала Вероника сказала, что там «как будто время остановилось, как будто мы попали в прошлое, на две тысячи лет назад… Нет суеты, беготни». Правда, тут же заметила, что это просто путешествие. Были в Италии, в городе Бари – тоже, по ее словам, увлекательная и познавательная поездка.

Подхожу к главному. Вероника серьезно заболела. Была диагностирована онкология. Она мужественно лечилась, и болезнь удалось загнать в ремиссию.

Через несколько лет – рецидив. Вероника прошла повторное лечение, операцию. Потом болезнь снова проявилась. Бедная жена столько пережила и ни разу не пожаловалась, никогда не искала виноватых. Из-за повторяющихся случаев онкологии у нее ослаб иммунитет. Она заболела пневмонией, врачи сразу мне сказали, что из больницы она не выйдет: организм не борется, лекарства не действуют. Не буду вдаваться в медицинские подробности, не это важно.

Вероника перед смертью несколько дней была без сознания. Я почти каждый день ходил в храм святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. Там чудотворная Владимирская икона Божией Матери. Как мне сказали, самый ласковый и трогательный образ Пресвятой Богородицы. Молился перед этим образом Божией Матери, перед другими иконами. Я знал, что Вероника уходит, молил Божию Матерь устроить чудесным образом крещение жены, молил о христианской достойной кончине.

Мои молитвы были услышаны. Позвонили из больницы и сказали, что жена пришла в себя. Я сразу бросился к ней. Вероника улыбнулась и попросила пригласить священника, чтобы креститься.

Быстро нашел батюшку, объяснил ему все. Вероника крестилась, исповедовалась, причастилась. Перед смертью она мне успела рассказать о своем желании креститься.

Пока она была без сознания, ей привиделась Женщина – красивая, благородная, с огромными добрыми и ласковыми глазами. Голова Ее покрыта была длинным платком. Она протянула руку к Веронике и сказала: «Как же ты хочешь идти без креста? Знаю, что ты была доброй, порядочной. Любящей матерью. Без крещения все твои добрые дела перечеркиваются. Тебя никто не может заставить, это твоя воля – полюбить Господа. Подумай, пока не поздно!»

Вероника после Таинства нас с детьми обняла. Ее последние слова: «Умираю такой счастливой, потому что успела креститься, крестик надеть, успела причаститься!»

Я не дерзну сказать, что благодаря моим недостойным молитвам Вероника успела креститься. Но я твердо знаю, что Пречистая Матерь Божия смилостивилась, сжалилась.

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