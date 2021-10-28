Можно ли определить характер по манере ходить?

Индивидуальность человека раскрывается в мелочах. Их множество, и все они составляют целостную картину личности. Изучить человека и познать его досконально можно, лишь проанализировав все эти маленькие детали, которые могут казаться совсем неважными поначалу.

Походка человека

Одна из таких деталей — то, как человек двигается, его походка.

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Нередко мы судим человека именно по манере ходить. Считая, что стиль ходьбы человека отображает его характер, мы забываем о том, что походка порой его скрывает.

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Американские психологи еще в начале 80-х обнаружили интересные особенности походки человека. Например, людей можно условно поделить на два типа в зависимости от манеры ходить. Первый тип походки — молодежный, он характеризуется быстрыми размашистыми шагами и упругим ритмом.

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Второй стиль — старческий. Люди, которые двигаются в такой манере, в основном ходят, наклонившись вперед, скованно и медленно.

© Depositphotos

Эти типы не зависят от возраста. Так, многие студенты обладают старческим стилем ходьбы, а люди после 60 могут едва ли не подпрыгивать.

Второй тип зачастую приписывают эмоционально стабильным, спокойным и терпеливым людям, а первый — экстравагантным и открытым авантюристам.

© Depositphotos

Но на самом деле характер человека по походке определить достаточно непросто, ведь многие стараются контролировать свой шаг и специально учатся двигаться более уверенно.

Если ты хочешь откорректировать свою собственную манеру ходить или желаешь проанализировать походку знакомых, можешь ознакомиться с ключевыми моментами, на которые стоит обратить особое внимание.

Свойства походки человека

Осанка

Сутулость может быть привычкой с подросткового возраста, а может быть и признаком чувства вины и неуверенности. А вот прямая спина и расправленные плечи свидетельствуют если не об уверенности, то как минимум о желании казаться уверенным. А это уже многое может сказать о человеке. © Depositphotos Скорость ходьбы

Быстрый широкий шаг характерен для лидеров. Однако опасайся слишком стремительных людей, они могут быть достаточно эгоистичны и самонадеянны. © Depositphotos Походка уверенного человека, который не нуждается в чужом одобрении будет медленной и неспешной. А вот мельтешение является признаком неуверенности. Такой человек неловко чувствует себя рядом с другими людьми и боится показаться не «своим» в компании. Те, кто шагает медленно и широко, не привыкли торопиться и услуживать другим. Длина шага

Длина шага — это не лучший критерий для определения характера человека. Невысокие люди часто шагают достаточно уверенным, но мелким шагом. Ну а высокие люди могут шагать размашисто. Однако это не дает стопроцентной гарантии, что они обладают железной волей и готовностью встретиться лицом к лицу с любой неудачей. © Depositphotos Положение стоп и рук

Шаркающая походка наблюдается у людей, которые застряли в прошлом, в своих старых неудачах и совершенных когда-то ошибках. Таким людям будто сложно оторвать стопу от земли. © Depositphotos Обрати внимание на положение стоп. Если носки обращены внутрь, человек хочет казаться как можно более незаметным. А вот развернутые носки свидетельствуют об открытости взглядов и готовности принимать новую информацию. Наклон головы

Порой создается впечатление, что, опустив голову, ходят только очень закомплексованные личности, но это обманчивое впечатление! Глубокие и задумчивые люди, которые часто витают в своих фантазиях, тоже могут выглядеть именно так. © Depositphotos А вот с людьми, которые ходят задрав нос, нужно быть предельно осторожным. С ними очень сложно договориться.

Проанализировать свое поведение — это очень хорошая идея. Часто бывает так, что именно из-за некоторых качеств, которые ты даже не замечаешь, у тебя могут не складываться отношения с людьми.

К примеру, у многих достаточно надменное лицо, когда они не улыбаются или раздумывают о чём-то. Ты можешь даже не представлять, как выглядишь со стороны, пока не заметишь это на фото или кто-то тебе не скажет об этом прямо.

Конечно же, не стоит менять всю свою личность только для того, чтобы всем понравиться. Однако нет ничего зазорного в том, чтобы изменить именно то, что мешает тебе добиться своих целей, к примеру построить хорошие отношения с влиятельными людьми.

Источник : https://test.temaretik.com/2333628641073171106/

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