Очередная попытка кровожадных американцев развязать братоубийственную войну на Тайване по украинскому сценарию

Сегодня только неадекватные люди могут восхищаться затеянной авантюрой престарелой старушки Нэнси Пелоси, место которой уже давно в доме престарелых, а не в нижней палатые Конгресса США! Мнение же неадекватных политологов, что она доказала всему миру, что якобы США никого не боится и вновь диктует права всему миру, просто смешно!

Вместе с тем меня крайне удивляет, что никто еще не заявил о том, что главной причиной вояжа этой выжившей с ума старушки все-таки была попытка развязать очередную войну Китая в Тайване, как это сделали американцы на Украине, развязав братоубийственную войну ! И эта война ,на мой взгляд, начнется очень скоро , поскольку китайцы обязательно присоединят Тайвань, который так "дружит" с США и является угрозой Китаю!

Что касается престарелой американской марионетке Пелоси, то подобная провокация крайне полезна для нее в предстоящих выборах, в которых она намеревается предстать перед избирателями как «бесстрашный борец за демократию». Вместе с тем ,видимо,она все еще рассчитывает явиться к Всевышнему в мантии спикера палаты представителей США!

Однако давайте подробнее разберемся в сложившейся ситуации!

После визита Нэнси Пелоси на Тайвань разочаровано вскликнуть, что в итоге мол не случилось ничего нельзя , поскольку на самом деле произошло многое. Просто еще не все это поняли и ,кстати, большое удивление вызвали эксперты, которые принялись обсуждать, что нельзя мол было свой народ сперва накручивать, а потом резко разочаровывать, ничего не предприняв. Слушая советы этих неадекватных экспертов Си Цзиньпину как лучше управлять своим народом, порой не понятно как он вообще все прежние годы успешно руководил страной, не имея столь мудрых указаний и советов.

На самом же деле ситуация сводится только к одному сценарию – возвращению Тайваня в состав Китая .Хотя сроки и методы, по которым это будет делаться, пока еще не определены до конца, но предельно ясно только одно ,что все другие возможности отсекли сами же США ,причем отсекли ,скорее всего, сознательно и намеренно.

В этом отношении важно отметить, что этой осенью будут выборы не только в США, но и в Китае, причем китайские будут поважнее американских. Если американские лишь промежуточные выборы в конгресс , то в Китае планируется съезд Коммунистической партии Китая, на котором будет избран глава государства на следующий пятилетний срок.

Не вызывает сомнения, что однозначно главой государства опять будет избран Си Цзиньпин, в чем и заключается весь смысл американской авантюры. Начнем с того , что Си Цзиньпину после того , как он сумел повысить уровень жизни и стабильность в своей стране, ему точно не нужна была эта устроенная заварушка для сохранения власти.

Однако в сложившиеся ситуации Си Цзиньпину уже придется избираться как сильному лидеру, который будет отражать нарушения суверенитета со стороны США и в этом случае он не может позволить себе ни одних признаков слабости и неуверенности, что будет расценено как предательство.

Но тогда зачем США вообще это сделали? Дело в том, что Китаю в целом и Си Цзиньпину в частности никакой этой заварушки было не нужно .В мировом развитии он побеждал неумолимо и уверенно и Тайвань рано или поздно все равно мирно упал бы к ним в руки, как созревшее яблоко.Таким образом, Америка теряла Тайвань при любом раскладе, поэтому мир нужен был именно Китаю.

Даже аналитики в США признавались, что у Америки есть максимум пять лет, чтобы затормозить развитие Китая и поэтому они выбрали грубую и жесткую тактику вернуть Тайвань в Китай силой, развязав военное столкновение, подобное на Украине! Этим американские «борцы за демократию» по украинскому сценарию стремятся втянуть Китай в долгую и жестокую братоубийственную войну. И поверьте, эти подлые и кровожадные янки будут поставлять оружие в Тайвань до последнего убитого тайванца.

Именно в этом заключается очередная авантюра самого агрессивного и алчного государства в мире, которое ради сохранения однополярного мира готово на любые жертвы ! Кстати, все происходящее это не только политика США , направленная на сдерживание Китая, но и личное послание Вашингтона Си Цзиньпину , который отказался присоединятся к нынешней политике Запада.

Едва ли стоит думать, что США рассчитывает помешать его избранию, но вот омрачить дальнейшее правление очень даже. Так что, визит Нэнси Пелоси можно сказать закрыл ситуацию полностью и никаких вариантов Пекину не оставили .Остается только распланировать будущие действия таким образом , чтобы волны патриотизма и информационных компаний правильно накладывали на внутри политический момент с предстоящим съездом партии .

А те ,кто говорил, что зря накрутили китайское общество, если ничего делать не собирались, просто не понимают какие планы у Пекина впереди и какая очередная кровавая война ожидает нашу планету ! Таким образом, уже все решено вопрос только в этой самой готовности , но наверняка до конца года все случится .Так что осень предстоит очень бурная во всем мире!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

Вся нынешняя политика США свидетельствует о политическом кризисе и агонии, которая неминуемо приведет к развалу американской империи зла .Только уничтожив русский народ и русский язык, физически уничтожив или ассимилировав русских, Запад может получить главный приз — планету. Владыкам Запада всё равно, кто правит в России — великие князья, цари, генсеки или «демократически избранные» президенты.

Хозяевам Запада всё равно, какой строй в России — монархия, социалистическая республика или «демократия» с периферийным капитализмом. Только с уничтожением и расчленением великой России возможен инфернальный, неорабовладельческий рабовладельческий новый мировой порядок, который создают хозяева Запада. Поэтому западные «элиты» всегда с огромным удивлением, непониманием и страхом смотрели на «загадочных» русских, которые всегда, имея превосходство в военном умении (народ-воин), не колонизировали, не грабили, не разоряли соседние народности, как это делали западные народы.

Они удивлялись, почему русские, отбивая «крестовые походы» с Запада, которые регулярно организуют хозяева Рима, Парижа, Берлина, Лондона и Вашингтона, в ответ не «сдирают семь шкур» с богатых западных городов, как всегда делали западноевропейские завоеватели. Более того, русские, в отличие от западных колонизаторов, всегда видели в жителях Сибири, Севера, Кавказа, Средней Азии — людей, равных себе. Не рабов и «недочеловеков» второго-третьего сорта, а таких же людей, просто с другим языком, верой и культурой. Это и позволило русским создать саму великую империю в истории человечества!!!

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