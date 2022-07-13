Венец безбрачия – отговорка слабых: 5 причин женского одиночества и что с этим делать

Одиноким с экзистенциальной точки зрения время от времени чувствует себя каждый человек, даже тот, который состоит в крепких и гармоничных отношениях. Это объясняется распределением ролей в паре, настроением, текущими проблемами и заботами. Однако существует категория людей, которые одиноки не просто в определенные моменты, а на протяжении длительного периода. У них может быть множество друзей и приятелей, но судьба не спешит подарить им главное счастье – быть любимыми, иметь возможность опираться на надежное плечо и жить с осознанием того, что есть тот единственный человек, ради которого они готовы свернуть горы. И если представители сильного пола часто не слишком переживают по этому поводу, так как от природы являются менее эмоциональными, то прекрасные дамы могут по-настоящему страдать.

Мужское и женское одиночество: ключевые отличия

Каждый человек по-разному воспринимает отношения, однако немалую роль в этом играет и гендерная принадлежность. Женщина является накопителем энергии, которую она черпает в самых обычных вещах – радости от общения с приятными людьми, игр с детьми, причем не столь важно, свои они или чужие, даже от мимолетного тактильного контакта с домашним любимчиком она может получить заряд бодрости.

Считается, что в отношениях именно она выступает в роли энергетического донора – отдает свои ресурсы сначала любимому человеку, а после – ребенку. На ней лежит ответственность за сохранение домашнего очага, создание гармоничной атмосферы и развитие семьи как таковой.

Если задуматься, то мужчины принимают решение разорвать отношения в том случае, когда перестают получать необходимое количество энергии. В то же время они очень редко оказываются по-настоящему одинокими. Взять, например, холостяка. Тот факт, что он живет сам, еще не говорит о том, что у него нет женщины, которая могла бы о нем заботиться. В разные периоды жизни роль хранительницы его комфорта выполняют мать, сестра, девушка, с которой он встречается.

Живущие же сами женщины о том, что такое истинное одиночество, знают не понаслышке, ведь их потребность отдавать энергию никуда не исчезает вместе с неудачными отношениями, например. Они с головой погружаются в работу, начинают заниматься общественной деятельностью, заводят домашних питомцев и принимают непростое решение родить ребенка, что называется, «для себя». В противном случае запускается механизм саморазрушения, который пагубно сказывается не только на эмоциональном, но и на физическом состоянии.

Причины женского одиночества

Еще 10-15 лет назад было принято полагать, что связывать себя узами брака, жертвуя свободой, не хотят именно мужчины. Отчасти это было так, однако в последние годы подобная тенденция наблюдается и среди прекрасных дам. Конечно, большинство женщин хотят в перспективе стать счастливыми супругами и матерями, однако по странному стечению обстоятельств многие из них не могут с абсолютной точностью сказать, когда именно они будут готовыми к этому, что может быть связано с этими пятью факторами.

1. Негативные мысли

Каждая девушка живет в атмосфере осознанного или подсознательного страха, который вызывают опасения. Она боится быть преданной и брошенной, поэтому ее терзают сомнения насчет того, тот ли человек с ней рядом, стоит ли связывать с ним свою жизнь. Подобные мысли, даже не высказанные, чувствует и партнер, в итоге в отношениях возникает нервозность и напряжение, которые часто становятся признаками скорого их разрыва.

2. Несправедливость любви

Все мы знаем, что сердцу невозможно приказать – как много прекрасных женщин, способных стать великолепными женами и мамами, влюбляются в мужчин, с которыми никогда не будут вместе! Это могут быть чувства на расстоянии или связь с женатым человеком, а мы понимаем, чего стоит большинство обещаний в скором времени оставить одну семью и создать другую. К категории «не подходящих» для брака мужчин можно отнести также убежденных холостяков и маменькиных сынков, строить отношения с которыми очень сложно. Выбирая для себя такой путь, прекрасные дамы одиноки вынужденно, так как в то время, пока они живут в плену несбыточных надежд, достойные люди исчезают из их жизней.

3. Неумение удержать мужчину

Самой природой заложено то, что представители сильного пола должны быть защитниками и добытчиками, и большинство из них свято верит, что их предназначение именно в этом – оберегать и обеспечивать. Многие прекрасные дамы настолько самодостаточны, что пытаются доминировать в отношениях, тем самым отпугивая своих избранников. Они не умеют или не хотят временами быть слабыми, лояльными, житейски мудрыми, вместо этого приумножая свои успехи и тем самым давая понять, что им, в сущности, никто и не нужен.

4. Одиночество как стиль жизни

Некоторые женщины предпочитают во всем полагаться исключительно на себя и превращают это в полноценную модель социального поведения, в которой нет места больше никому. Однако стоит отметить, что подобное состояние для них – вполне естественно, пожалуй, это – единственный пример того, когда одиночество не слишком тяготит человека. Нередко они не готовы к отношениям еще и потому, что попросту не хотят брать на себя дополнительные обязательства и ответственность.

5. Разочарование

Очень не многие женщины могут с уверенностью сказать, что их жизнь лишена связанных с мужчинами разочарований. У одних в багаже могут быть только единственные токсичные отношения, а у других – целая череда неудачных романов. Подобные неурядицы порождают недоверие – последствием негативного опыта становится предвзятое и настороженное восприятие всех представителей сильного пола, хотя, как известно, абсолютно одинаковых людей нет. Недостатки и пороки есть у всех, вне зависимости от гендерной принадлежности, поэтому видеть корень зла во всем, что имеет отношение к мужчинам, не совсем корректно.

Типажи женщин, которым грозит одиночество

Одни женщины прилагают усилия для того, чтобы сохранить свою, пусть и не идеальную, но насыщенную, благодаря присутствию в ней любимого человека, жизнь, и с упорством идут к своей цели. Другие своим поведением или убеждениями просто отталкивают представителей сильного пола и коротают долгие вечера перед телевизором. Кто же они, дамы в группе риска?

1. Неприступная крепость

Каждая девушка должна знать, чего она достойна, но это – не повод надевать маску Снежной королевы, пытаясь скрыть свое истинное лицо. Такие женщины могут быть очень милыми, однако они категорически не стремятся идти на контакт, ведут себя надменно, вызывающе, а иногда и несколько грубовато, отказываясь поддержать самый невинный разговор и оценивающе разглядывая собеседника. Жизнерадостность, доброжелательность и умеренная открытость – вот те черты, которые притягивают людей в принципе, а не только мужчин.

2. Безынициативная женщина

Ждать с моря погоды иногда, безусловно, очень полезно – существует масса ситуаций, которые разрешаются с течением времени. Часто безынициативные женщины не желают сделать первый шаг, так как считают, что это – прерогатива мужчин, которые в свою очередь, наткнувшись на каменную стену, предпочитают прекратить попытки. Проблема в большинстве случаев кроется в воспитании – многие девочки с детства знают, что проявлять интерес к мальчикам неприлично. Однако счастье само вряд ли постучит в закрытую дверь, как бы сильно этого ни хотелось.

3. Живущая в поисках идеала

Завышенные требования к потенциальным партнерам – одна из причин, по которым многие прекрасные дамы длительное время не могут ни с кем построить отношения. Причем они распространяются не только на мужчин, но и на то, как и насколько изменится их жизнь с появлением принца на белом коне, и эти ожидания вполне осязаемые. Когда они не оправдываются, такая женщина может либо оставаться с партнером, играя роль жертвы обстоятельств или превращаясь в «пилу» и при этом не прекращая искать свой идеал, либо предпочитает остаться одной.

Одиночество в большинстве случаев не связано ни со вселенской несправедливостью, ни с пресловутыми венцами безбрачия. Как правило, это – выбор женщины, и только она может сделать так, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону. В мире есть множество замечательных мужчин, которые заслуживают получить свой шанс, а прекрасным дамам иногда стоит пересмотреть свои привычки и перестать убегать от счастья.

Одиноким с экзистенциальной точки зрения время от времени чувствует себя каждый человек, даже тот, который состоит в крепких и гармоничных отношениях. Это объясняется распределением ролей в паре, настроением, текущими проблемами и заботами. Однако существует категория людей, которые одиноки не просто в определенные моменты, а на протяжении длительного периода. У них может быть множество друзей и приятелей, но судьба не спешит подарить им главное счастье – быть любимыми, иметь возможность опираться на надежное плечо и жить с осознанием того, что есть тот единственный человек, ради которого они готовы свернуть горы. И если представители сильного пола часто не слишком переживают по этому поводу, так как от природы являются менее эмоциональными, то прекрасные дамы могут по-настоящему страдать.

Мужское и женское одиночество: ключевые отличия

Каждый человек по-разному воспринимает отношения, однако немалую роль в этом играет и гендерная принадлежность. Женщина является накопителем энергии, которую она черпает в самых обычных вещах – радости от общения с приятными людьми, игр с детьми, причем не столь важно, свои они или чужие, даже от мимолетного тактильного контакта с домашним любимчиком она может получить заряд бодрости. Считается, что в отношениях именно она выступает в роли энергетического донора – отдает свои ресурсы сначала любимому человеку, а после – ребенку. На ней лежит ответственность за сохранение домашнего очага, создание гармоничной атмосферы и развитие семьи как таковой.

Если задуматься, то мужчины принимают решение разорвать отношения в том случае, когда перестают получать необходимое количество энергии. В то же время они очень редко оказываются по-настоящему одинокими. Взять, например, холостяка. Тот факт, что он живет сам, еще не говорит о том, что у него нет женщины, которая могла бы о нем заботиться. В разные периоды жизни роль хранительницы его комфорта выполняют мать, сестра, девушка, с которой он встречается.

Живущие же сами женщины о том, что такое истинное одиночество, знают не понаслышке, ведь их потребность отдавать энергию никуда не исчезает вместе с неудачными отношениями, например. Они с головой погружаются в работу, начинают заниматься общественной деятельностью, заводят домашних питомцев и принимают непростое решение родить ребенка, что называется, «для себя». В противном случае запускается механизм саморазрушения, который пагубно сказывается не только на эмоциональном, но и на физическом состоянии.

Причины женского одиночества

Еще 10-15 лет назад было принято полагать, что связывать себя узами брака, жертвуя свободой, не хотят именно мужчины. Отчасти это было так, однако в последние годы подобная тенденция наблюдается и среди прекрасных дам. Конечно, большинство женщин хотят в перспективе стать счастливыми супругами и матерями, однако по странному стечению обстоятельств многие из них не могут с абсолютной точностью сказать, когда именно они будут готовыми к этому, что может быть связано с этими пятью факторами.

1. Негативные мысли

Каждая девушка живет в атмосфере осознанного или подсознательного страха, который вызывают опасения. Она боится быть преданной и брошенной, поэтому ее терзают сомнения насчет того, тот ли человек с ней рядом, стоит ли связывать с ним свою жизнь. Подобные мысли, даже не высказанные, чувствует и партнер, в итоге в отношениях возникает нервозность и напряжение, которые часто становятся признаками скорого их разрыва.

2. Несправедливость любви

Все мы знаем, что сердцу невозможно приказать – как много прекрасных женщин, способных стать великолепными женами и мамами, влюбляются в мужчин, с которыми никогда не будут вместе! Это могут быть чувства на расстоянии или связь с женатым человеком, а мы понимаем, чего стоит большинство обещаний в скором времени оставить одну семью и создать другую. К категории «не подходящих» для брака мужчин можно отнести также убежденных холостяков и маменькиных сынков, строить отношения с которыми очень сложно. Выбирая для себя такой путь, прекрасные дамы одиноки вынужденно, так как в то время, пока они живут в плену несбыточных надежд, достойные люди исчезают из их жизней.

3. Неумение удержать мужчину

Самой природой заложено то, что представители сильного пола должны быть защитниками и добытчиками, и большинство из них свято верит, что их предназначение именно в этом – оберегать и обеспечивать. Многие прекрасные дамы настолько самодостаточны, что пытаются доминировать в отношениях, тем самым отпугивая своих избранников. Они не умеют или не хотят временами быть слабыми, лояльными, житейски мудрыми, вместо этого приумножая свои успехи и тем самым давая понять, что им, в сущности, никто и не нужен.

4. Одиночество как стиль жизни

Некоторые женщины предпочитают во всем полагаться исключительно на себя и превращают это в полноценную модель социального поведения, в которой нет места больше никому. Однако стоит отметить, что подобное состояние для них – вполне естественно, пожалуй, это – единственный пример того, когда одиночество не слишком тяготит человека. Нередко они не готовы к отношениям еще и потому, что попросту не хотят брать на себя дополнительные обязательства и ответственность.

5. Разочарование

Очень не многие женщины могут с уверенностью сказать, что их жизнь лишена связанных с мужчинами разочарований. У одних в багаже могут быть только единственные токсичные отношения, а у других – целая череда неудачных романов. Подобные неурядицы порождают недоверие – последствием негативного опыта становится предвзятое и настороженное восприятие всех представителей сильного пола, хотя, как известно, абсолютно одинаковых людей нет. Недостатки и пороки есть у всех, вне зависимости от гендерной принадлежности, поэтому видеть корень зла во всем, что имеет отношение к мужчинам, не совсем корректно.

Типажи женщин, которым грозит одиночество

Одни женщины прилагают усилия для того, чтобы сохранить свою, пусть и не идеальную, но насыщенную, благодаря присутствию в ней любимого человека, жизнь, и с упорством идут к своей цели. Другие своим поведением или убеждениями просто отталкивают представителей сильного пола и коротают долгие вечера перед телевизором. Кто же они, дамы в группе риска?

1. Неприступная крепость

Каждая девушка должна знать, чего она достойна, но это – не повод надевать маску Снежной королевы, пытаясь скрыть свое истинное лицо. Такие женщины могут быть очень милыми, однако они категорически не стремятся идти на контакт, ведут себя надменно, вызывающе, а иногда и несколько грубовато, отказываясь поддержать самый невинный разговор и оценивающе разглядывая собеседника. Жизнерадостность, доброжелательность и умеренная открытость – вот те черты, которые притягивают людей в принципе, а не только мужчин.

2. Безынициативная женщина

Ждать с моря погоды иногда, безусловно, очень полезно – существует масса ситуаций, которые разрешаются с течением времени. Часто безынициативные женщины не желают сделать первый шаг, так как считают, что это – прерогатива мужчин, которые в свою очередь, наткнувшись на каменную стену, предпочитают прекратить попытки. Проблема в большинстве случаев кроется в воспитании – многие девочки с детства знают, что проявлять интерес к мальчикам неприлично. Однако счастье само вряд ли постучит в закрытую дверь, как бы сильно этого ни хотелось.

3. Живущая в поисках идеала

Завышенные требования к потенциальным партнерам – одна из причин, по которым многие прекрасные дамы длительное время не могут ни с кем построить отношения. Причем они распространяются не только на мужчин, но и на то, как и насколько изменится их жизнь с появлением принца на белом коне, и эти ожидания вполне осязаемые. Когда они не оправдываются, такая женщина может либо оставаться с партнером, играя роль жертвы обстоятельств или превращаясь в «пилу» и при этом не прекращая искать свой идеал, либо предпочитает остаться одной.

Одиночество в большинстве случаев не связано ни со вселенской несправедливостью, ни с пресловутыми венцами безбрачия. Как правило, это – выбор женщины, и только она может сделать так, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону. В мире есть множество замечательных мужчин, которые заслуживают получить свой шанс, а прекрасным дамам иногда стоит пересмотреть свои привычки и перестать убегать от счастья.

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А вы знали об этом?

Мужчины и женщины Ренессанса постоянно задавались вопросом, как бы привлечь внимание возлюбленного. И для женщин существовал довольно экстравагантный способ в 17 веке, который заключался в том, чтобы послать мужчине хлеб в форме своей вагины или попы, называвшийся cockelty bread. Да, для этого нужно было приложить тесто ТУДА, чтобы оно приняло настоящую форму. В Средневековье жена могла пожаловаться на невыполнение её мужем супружеского долга. При таком раскладе назначался день, когда член супруга подвергался в суде подробному обследованию врачей и судей. После этого нужно было доказать (в присутствии кучи незнакомцев), что он все еще в рабочем состоянии, и заниматься с женой половым актом на протяжении 2 часов (для тех, у кого получилось поднять своего «зверя» и не смутиться). Худшим кошмаром для мужчины было провалить подобный тест.

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