Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роман Ударцев
    Так Вы не читайте, зачем вы трепете нервы себе и выставляете себя хамом? В чем проблема?Юмор в исламе: ка...
  • Сергей Лепехов
    Таким дурам и мужчины ни к чему - пусть вырождаются...Почему мне никто ...
  • Сэм Самуилович
    А вы почитайте опусы этого бездаря...... Может и вам откроется истина....Юмор в исламе: ка...

Почему мне никто не нравится

Пять причин, почему вас никто не может серьезно «зацепить» (самая главная — вы сами).

Предыдущие отношения закончились, расставание пережито, и кажется, будто ничто не может помешать встретить новую ─ настоящую! ─ любовь. Но время идет, одно свидание сменяется другим, а ни в сердце, ни в мыслях не остается ни одного из ухажеров. В чем же на самом деле причина того, что никто не нравится?

Почему мне никто не нравится?

Отношения закончились, но любовь осталась

Вы тайком смотрите его страницу в социальной сети, перезваниваетесь, продолжая общаться «как друзья». Может быть, он пишет по несколько смс в день, комментирует ваш блог, и через общих друзей вы узнаете новости о жизни друг друга. Любые взаимодействия с бывшим возлюбленным, реальные или ментальные (то есть лишь в вашей голове), есть продолжение отношений. Они закончатся лишь тогда, когда внутренней потребности в общении больше не будет. Конечно, речь здесь не идет о совместных детях, когда общение, скорее, переходит в необходимость, чем в искренний позыв. Однако даже в такой ситуации можно прожить эмоции расставания: гнев, злость, обиду, разочарование и с абсолютным штилем в душе поддерживать с бывшим разговор о тройках в четверти вашего сына. Завершить отношения означает перестать ощущать эмоциональный всплеск при упоминании бывшего любимого.

Страх новой боли

Почему мне никто не нравится?

Часто после тяжелого расставания мы действительно боимся влюбиться. Уход в работу, детей или родителей, бесконечные вечеринки и даже свидания каждый вечер ─ это бегство от собственного страха. Мы готовы сделать что угодно, лишь бы не допустить возможность полюбить вновь, ведь это может быть опасно. В таких случаях срабатывают защитные механизмы психики, призванные оградить от новой боли. Мы не даем шанса чувствам развиться и перерасти в нечто большее, а частая отговорка здесь ─ «он мне не нравится, и на второе свидание с ним не пойду».

А была ли любовь?

Влюбленность, привязанность, теплота ─ все, что угодно, только не любовь. Возможно, в предыдущих отношениях было важнее чувствовать себя защищенной, а не влюбленной ─ отношения, построенные на взаимовыгодном сотрудничестве тоже имеют право на существование. Холодный расчет, чаще говорит не о меркантильности женщины, а о страхе вновь быть разочарованной, обманутой или брошенной. Чтобы оградить себя, психика включает защиту ─ выбрать того, в кого сложно влюбиться. Если вы ищите определенный типаж мужчины, например заботливого папу, а не истинные чувства, то стоит задуматься, что за сценарий вы проигрываете вновь и вновь?

Завышенная планка

«Хочу замуж за Райана Гонслинга, а на свидание зовут простые ребята» ─ в такой ситуации избранника описывают исключительно внешне, говоря про возраст, социальное положение и отношение к себе, мол, чтобы «любил и уважал». В голове же при этом остается некий идеал мужчины, встретить которого в реальной жизни не представляется возможным. Причины разные: или неуверенность в себе, или страх новой боли, или разочарование в предыдущих отношениях. Райан, конечно, по улицам российского города не ходит, и увидеть его в соседнем подъезде вряд ли получится, а это значит, есть надежная защита от любви, и можно ждать своего принца дальше.

Почему мне никто не нравится?

Не знаю что такое любовь

По разным причинам некоторые люди могут не иметь опыта влюбленности и никогда не чувствовать, то, что другие называют истинной любовью. Отсюда и соответствующий выбор партнера ─ скорее, через рассуждения, чем через чувства. Для таких людей любовь ─ это про осуществление желаний другого, служение и жертвенность. Здесь можно услышать фразы вроде «Я все для него делала, я его так любила, а он все равно ушел». Чувство любви в таких отношениях подменяется другим понятием ─ жертвенностью, когда чужие интересы ставятся выше своих. Это происходит из-за того, что в семье, где рос человек, любовь выражали через удовлетворение потребностей другого в ущерб своим. И даже когда нет необходимости вести себя подобным образом, мы вновь и вновь воспроизводим привычное поведение в собственных отношениях.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2566043255218375376/

А вы знали об  этом?

После того,  как Петр I заставил своего сына Алексея вернуться в Россию(кстати это первая русская спецоперация), судьба действительно была к нему благосклонна . Он публично покаялся и отрекся от прав на престол, но все изменилось после допроса его любовницы, Ефросиньи. Она возвращалась из Европы беременной, а поэтому ее обоз двигался небыстро, и она прибыла в Россию на пару месяцев позже. К огромному удивлению уже почти прощенного отцом Алексея, она рассказала абсолютно все о планах своего любовника. На основании ее слов Алексей был осужден на смерть, а позже таинственно погиб в камере в ожидании казни.В журнале Тайной канцелярии была найдена очень красноречивая запись: «Девке Офросинье на приданое выдать своего государева жалованья в приказ три тысячи рублев». Это самая большая сумма в истории мирового сыска.Очевидно, что Ефросинья с самого начала была приставлена к цесаревичу отцом и, фактически, играла роль тайного агента при мятежном цесаревиче.            

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть: 

А вы знали об этом?(Статья 48) https://otari.mirtesen.ru/blog/43426935045

Ваше мнение для меня важно, поэтому  буду весьма благодарен за ваши комментарии!

Обсудить

Картина дня

наверх