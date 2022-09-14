Почему мне никто не нравится?

Пять причин, почему вас никто не может серьезно «зацепить» (самая главная — вы сами).

Предыдущие отношения закончились, расставание пережито, и кажется, будто ничто не может помешать встретить новую ─ настоящую! ─ любовь. Но время идет, одно свидание сменяется другим, а ни в сердце, ни в мыслях не остается ни одного из ухажеров. В чем же на самом деле причина того, что никто не нравится?

Отношения закончились, но любовь осталась

Вы тайком смотрите его страницу в социальной сети, перезваниваетесь, продолжая общаться «как друзья». Может быть, он пишет по несколько смс в день, комментирует ваш блог, и через общих друзей вы узнаете новости о жизни друг друга. Любые взаимодействия с бывшим возлюбленным, реальные или ментальные (то есть лишь в вашей голове), есть продолжение отношений. Они закончатся лишь тогда, когда внутренней потребности в общении больше не будет. Конечно, речь здесь не идет о совместных детях, когда общение, скорее, переходит в необходимость, чем в искренний позыв. Однако даже в такой ситуации можно прожить эмоции расставания: гнев, злость, обиду, разочарование и с абсолютным штилем в душе поддерживать с бывшим разговор о тройках в четверти вашего сына. Завершить отношения означает перестать ощущать эмоциональный всплеск при упоминании бывшего любимого.

Страх новой боли

Часто после тяжелого расставания мы действительно боимся влюбиться. Уход в работу, детей или родителей, бесконечные вечеринки и даже свидания каждый вечер ─ это бегство от собственного страха. Мы готовы сделать что угодно, лишь бы не допустить возможность полюбить вновь, ведь это может быть опасно. В таких случаях срабатывают защитные механизмы психики, призванные оградить от новой боли. Мы не даем шанса чувствам развиться и перерасти в нечто большее, а частая отговорка здесь ─ «он мне не нравится, и на второе свидание с ним не пойду».

А была ли любовь?

Влюбленность, привязанность, теплота ─ все, что угодно, только не любовь. Возможно, в предыдущих отношениях было важнее чувствовать себя защищенной, а не влюбленной ─ отношения, построенные на взаимовыгодном сотрудничестве тоже имеют право на существование. Холодный расчет, чаще говорит не о меркантильности женщины, а о страхе вновь быть разочарованной, обманутой или брошенной. Чтобы оградить себя, психика включает защиту ─ выбрать того, в кого сложно влюбиться. Если вы ищите определенный типаж мужчины, например заботливого папу, а не истинные чувства, то стоит задуматься, что за сценарий вы проигрываете вновь и вновь?

Завышенная планка

«Хочу замуж за Райана Гонслинга, а на свидание зовут простые ребята» ─ в такой ситуации избранника описывают исключительно внешне, говоря про возраст, социальное положение и отношение к себе, мол, чтобы «любил и уважал». В голове же при этом остается некий идеал мужчины, встретить которого в реальной жизни не представляется возможным. Причины разные: или неуверенность в себе, или страх новой боли, или разочарование в предыдущих отношениях. Райан, конечно, по улицам российского города не ходит, и увидеть его в соседнем подъезде вряд ли получится, а это значит, есть надежная защита от любви, и можно ждать своего принца дальше.

Не знаю что такое любовь

По разным причинам некоторые люди могут не иметь опыта влюбленности и никогда не чувствовать, то, что другие называют истинной любовью. Отсюда и соответствующий выбор партнера ─ скорее, через рассуждения, чем через чувства. Для таких людей любовь ─ это про осуществление желаний другого, служение и жертвенность. Здесь можно услышать фразы вроде «Я все для него делала, я его так любила, а он все равно ушел». Чувство любви в таких отношениях подменяется другим понятием ─ жертвенностью, когда чужие интересы ставятся выше своих. Это происходит из-за того, что в семье, где рос человек, любовь выражали через удовлетворение потребностей другого в ущерб своим. И даже когда нет необходимости вести себя подобным образом, мы вновь и вновь воспроизводим привычное поведение в собственных отношениях.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2566043255218375376/

А вы знали об этом?

После того, как Петр I заставил своего сына Алексея вернуться в Россию(кстати это первая русская спецоперация), судьба действительно была к нему благосклонна . Он публично покаялся и отрекся от прав на престол, но все изменилось после допроса его любовницы, Ефросиньи. Она возвращалась из Европы беременной, а поэтому ее обоз двигался небыстро, и она прибыла в Россию на пару месяцев позже. К огромному удивлению уже почти прощенного отцом Алексея, она рассказала абсолютно все о планах своего любовника. На основании ее слов Алексей был осужден на смерть, а позже таинственно погиб в камере в ожидании казни.В журнале Тайной канцелярии была найдена очень красноречивая запись: «Девке Офросинье на приданое выдать своего государева жалованья в приказ три тысячи рублев». Это самая большая сумма в истории мирового сыска.Очевидно, что Ефросинья с самого начала была приставлена к цесаревичу отцом и, фактически, играла роль тайного агента при мятежном цесаревиче.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

А вы знали об этом?(Статья 48) https://otari.mirtesen.ru/blog/43426935045

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!