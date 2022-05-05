Так кем же был первый русский князь

Традиционно началом объединения Новгородской и Киевской Руси принято считать призвание варягов на княжение. Причиной такого решения чуди, ильменских словен, кривичей и других племен «Повести временных лет» называют постоянные междоусобицы. Быть может, они и решили свои проблемы, но зато современным историкам только прибавили вопросов. Откуда все-таки есть пошла русская земля?

Согласно летописи, в 862 году на нашей исторической арене появились три родных брата – Рюрик, Синеус и Трувор. В их подчинении находились три городовые области: Синеусу принадлежало Белоозеро, Трувору – Изборск, а Рюрик по одним данным поселился на Ладоге, а по другим – осел в Новгороде. И снова вопрос: куда делись Трувор и Синеус? В летописях есть свидетельства мятежей новгородцев под предводительством Вадима Храброго против варягов. Мятеж был жестоко подавлен, а Синеус и Трувор, скорее всего, погибли в этих сражениях. Так их земли стали принадлежать Новгородской области.

И принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать мужам своим города — тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах — находники, а коренное население в Новгороде — словене, в Полоцке — кривичи, в Ростове — меря, в Белоозере — весь, в Муроме — мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик.

Никто не знает точно, откуда пришел Рюрик, к какому народу-племени принадлежал. Одни называют его ютландским конунгом из династии Скьёльдунгов – потомков Одина. Другие утверждают, что князь совершенно точно был шведом. Эту версию якобы подтверждает сага Снорри Стурлусона «Круг земной», которая повествует о храбром Эйрике, покоряющем новые земли каждое лето и несомненно осведомленном об Аустервеге – пути «из варяг в греки».

«Вранье это все! Рюрик был наш!», – напротив утверждают сторонники славянской теории. Что ж, если судить по родовой тамге Рюрика, то вполне возможно. На гербе традиционно изображали пикирующего сокола – птицу-оберег для славянских племен-ободритов, из которых происходил князь.

А как тогда быть с племенами, которые привел с собой Рюрик? Но и на этот вопрос у ученых есть свой ответ. Если верить второй славянской версии князь был родом с балтийского острова Руян. Отсюда – сходство названий племен руси и острова. Скажете, слабое? Что ж, в «Космографии» Меркатора Руян тоже упонимается, но исключительно как «Русция». Русинами и рутенами наших предполагаемых пращуров называли западные источники.

По другой версии первого русского князя вообще считают чистокровным чеченцем! Все очень просто: поскольку историки прослеживают связь Рюрика с аланами, а аланов – с чеченцами, отсюда следует вполне логичный вывод: Рюрик был самым настоящим чеченцем. А вот викинги, готы, саксы и норманны, которые разными источниками называются по-разному, но в целом являются одним и тем же народов – тоже чеченцы, только подвергшиеся германской языковой ассимиляции.

И снова провокационный вопрос: есть ли смысл спорить о человеке, которого вообще считают легендарным? Что если норманисты и антинорманисты спорят из-за мифического персонажа? Ведь до конца XV в. русские князья вообще не идентифицировали себя как Рюриковичи. Кроме того, история Рюрика восходит к XVIII веку, а норманнская теория – к гипотезе немецкого исследователя Герхарда Миллера.

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