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Чего хочет женщина, но никогда не просит?

Это только кажется, что женщина, как существо более эмоциональное, может легко обратиться к своему мужчине с любой просьбой. На самом деле, кому-то с детства внушили, что нельзя просить, а кто-то и не стремится это делать, наивно полагая, что партнер должен сам обо всем догадаться. Поэтому теперь многим приходится буквально учиться выстраивать отношения с противоположным полом, чтобы быть понятой и получить желаемое.

Чего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантомЧего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантомЧего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантомЧего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантомЧего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантомЧего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантом

О чем молчит женщина?

Но есть несколько вещей, о которых большинство женщин не будет просить. Не потому что им неважно, а потому что получить это хочется без проговаривания вслух, как будто мужчина сам догадался, а не выпросила. Особо чувствительные даже еще и боятся поставить своего друга в неловкое положение подобными просьба. О чем же речь?

1. Тактильный контакт

Чего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантомЧего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантомЧего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантомЧего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантомЧего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантом

Женщине неловко попросить о нежных прикосновениях во время фильма, например. Еще сложнее попросить об интимной близости. То есть когда мужчина хочет секса, он всячески показывает это, а чаще говорит прямо. Для женщины это почти табу. Но почему?!

2. Цветы без повода

Чего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантомЧего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантомЧего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантомЧего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантомЧего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантом

Не принято у нас дарить букеты — вот просто так, типа, мимо цветочного киоска проходил, захотелось сделать подарок. А женщина как была бы рада, сколько бы радости доставила потом мужчине вкусной едой за ужином, изобретательным сексом в спальне.

3. Комплименты

Чего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантомЧего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантомЧего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантомЧего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантомЧего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантом

Только когда мужчину припирают к стенке в примерочной и просят оценить новое платье, тогда можно услышать что-то вроде «годится». И это будет высшая похвала! Женщины же готовы слушать комплименты даже в пижаме, с маской на лице и бигудями на голове.

4. Сочувствие

Чего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантомЧего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантомЧего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантомЧего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантомЧего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантом

Пока женщина не начнет плакать, домашние порой и не догадываются, какие слезы льются внутри. Разве что гремит тарелками погромче или разбивает чашку за чашкой, так как все валится из рук. Ситуацию могло бы исправить даже самое простое – обнимашка и слова утешения, сочувствия. Но как об этом мужчина может догадаться?!

5. Приятный сюрприз

Чего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантомЧего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантомЧего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантомЧего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантомЧего хочет женщина, но никогда не просит? И это не кольцо с бриллиантом

Речь не о дорогих подарках, на которые копили весь год. Сюрпризом может стать приготовленный завтрак в выходной, поход в кино на любимый фильм в десятый раз, прогулка по новым местам. Такие мелочи очень ценятся, особенно когда о них не просят, а помнят.

Как вы заметили, наверное, все пункты касаются обычного внимания мужчины к своей женщине. Если попробовать их воплощать, то семейная жизнь только укрепится, станет гармоничнее, уйдут обиды и недомолвки. 

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2283403228252473587/

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