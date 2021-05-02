Когда нас всех не станет: что будет, если человечество вымрет?

99% видов существ на Земле уже вымерло. После такой страшной цифры любой невольно задумается о том, а грозит ли это человечеству? Как ни странно, но человечество еще не сталкивалось с катаклизмами такого масштаба, которые точно могли бы стереть нас с лица Земли. Однако эксперты утверждают, что конец просто неизбежен.



Многие эксперты считают, что вымирание человека — это не вопрос «если», а вопрос «когда». И некоторые уверены, что это произойдет скорее раньше, чем позже. В 2010 году выдающийся австралийский вирусолог Фрэнк Феннер заявил, что люди, вероятно, вымрут в следующем столетии из-за перенаселения, разрушения окружающей среды и изменения климата.

Конечно, Земля прекрасно проживет без нас. Жизнь будет продолжаться, а следы, которые мы оставим на планете, исчезнут быстрее, чем вы думаете. Наши города рухнут, наши поля зарастут. В итоге все, что останется от человечества — это тонкий слой пластика и радиоактивные изотопы.

Для того, чтобы увидеть, что природа быстро и эффективно заметает следы человека, достаточно посмотреть на зону отчуждения в Чернобыле. Прошло больше 30 лет после аварии на АЭС, а растения и животные процветают там так, как никогда раньше. Исследование 2015 года выявило, что популяции диких животных в этой зоне, предполагают, что люди представляют гораздо большую угрозу для местной флоры и фауны, чем радиационное облучение.



Еще один пример: в 1542 году, когда европейцы впервые увидели тропические леса Бразилии, они сообщили о городах, дорогах и полях вдоль берегов крупных рек. Однако после того, как население было уничтожено болезнями, которые колонизаторы принесли с собой, эти города были быстро захвачены джунглями.

Однако многие виды растений и животных приспособились к жизни рядом с нами, а значит, в случае нашего исчезновения, они тоже могут пострадать. Культуры, которые мы специально высаживаем для еды, будучи зависимыми от регулярного применения пестицидов и удобрений, быстро будут заменены их дикими предками.

В свою очередь, внезапное исчезновение пестицидов будет означать демографический взрыв для насекомых. Этот класс подвижен, быстро размножается и живет практически в любой среде. Такой «взрыв» насекомых, в свою очередь, приведет к увеличению популяции видов, поедающих их, таких как птицы, грызуны, рептилии, летучие мыши и паукообразные, а затем к росту видов, которые едят этих животных, и так далее по всей пищевой цепи. Однако, эти популяции будут неустойчивы в долгосрочной перспективе, как только пища, оставленная людьми, исчезнет.



Что касается более крупных животных, то прежде чем природа войдет в новую эру, отголоски человека еще будут существовать какое-то время. Например, некоторые породы коров или овец могли бы выжить, но большинство из них были выращены, как «пищевые машины», которые вымрут в огромных количествах.

«Я думаю, что они станут быстрой добычей для диких плотоядных, которые начнут размножаться», — говорит Алан Вайсман, автор книги «Мир без нас». Эти хищники будут включать в себя домашних животных. И вероятнее всего, это будут кошки, нежели собаки.

На вопрос о том, может ли разумная жизнь снова эволюционировать, ответить сложнее. Согласно одной из теорий, интеллект развился потому, что помог нашим ранним предкам пережить экологические потрясения. Также, интеллект помогает индивидам выживать и размножаться в больших социальных группах. А еще интеллект — это показатель здоровых генов. Поэтому вполне возможно, что все эти три фактора снова сойдутся в мире после человека.

«Следующий по величине мозг у приматов на единицу веса тела — это мозг бабуина, эти животные являются наиболее вероятными кандидатами», — говорит Вайсман. «Они живут в лесах, но они также научились жить на опушках. Они могут собирать пищу в саваннах, они знают как объединиться против хищников. Бабуины могли бы делать то же, что и мы, но, с другой стороны, я не вижу для них никакой мотивации. Жизнь действительно хороша для них такой, какая она есть».

Потрясения, которые вывели бы бабуинов (или другие виды) из зоны комфорта, могут быть вызваны исчезновением людей. Даже если завтра мы все исчезнем, многие последствия нашего существования никуда не денутся. Парниковым газам потребуются десятки тысяч лет, чтобы вернуться на доиндустриальный уровень. Кроме того, существует проблема атомных станций.

Чернобыльские данные свидетельствуют о том, что экосистемы могут восстанавливаться после радиационных выбросов, но в мире насчитывается около 450 ядерных реакторов, которые начнут перегреваться, как только закончится топливо в аварийных генераторах, снабжающих их охлаждающей жидкостью. Сейчас абсолютно невозможно понять, как такой огромный, резкий выброс радиоактивных веществ в атмосферу может повлиять на экосистемы планеты.

И это еще не все проблемы! Десятилетия после человека будут ознаменованы разрушительными разливами нефти, утечками химических веществ и взрывами различных размеров — все это тикающие бомбы замедленного действия, которые человечество оставило позади. Некоторые из этих событий могут привести к пожарам, которые будут гореть десятилетиями.

Однако если вы подумали, что со временем все будет разрушено, а все что мы от себя оставим — это лишь экологическая катастрофа, то это не совсем так. Да, микробы эволюционируют, чтобы поглотить пластик, который мы оставили позади. Дороги в конечном итоге будут похоронены или разрушены природными силами.

Однако, многие предметы искусства могут стать последними свидетельствами того, что мы существовали. Керамика, бронзовые статуи и памятники будут одними из наших самых прочных наследий. И кое-что еще…

А именно наши радиосигналы. За всю свою историю человечество передало огромное количество сигналов в космос. Эти волны будут сохраняться в течение нескольких миллионов лет, перемещаясь все дальше и дальше от Земли, пока, в конце концов, они не станут настолько слабыми, что их невозможно будет отличить от фонового шума космоса.

Но даже когда радиоволны уже будет невозможно различать, зонд Voyager запущенный в 1977 году, все еще будет уноситься из Солнечной системы со скоростью почти 60 000 километров час. И скорее всего, если он ни во что не врежется, то он переживет даже фатальную встречу Земли с Солнцем через 7,5 миллиардов лет.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2204567198024600524/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Почему Иисус Христос в Коране называется мусульманином? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43849182815/)

Христианство и секс: когда и почему это стало грехом? https://otari.mirtesen.ru/blog/43687180709

Три человека, которые могли спасти последнего русского царя Николая II (https://otari.mirtesen.ru/blog/43210825010/)