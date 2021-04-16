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Загадочный взрыв на Луне

Загадочный взрыв на Луне

Ранним летним вечером 18 июня 1178 года пять монахов из Кентербери стали свидетелями удивительного небесного явления. Представьте себе всю глубину их изумления, когда они увидели как от Луны исходят «огонь, горящие угли и искры» и она вдруг раскололась надвое!

До недавнего времени многие астрономы считали, что это событие совпало с образованием лунного кратера Джордано Бруно. Совершенно очевидно, что нечто ударило по спутнику Земли. Что же за таинственное астрономическое явление наблюдали монахи?

Загадочный взрыв на Луне

 

Летопись Жерваза

Монах Жерваз был летописцем аббатства Крайст-Черч. Он утверждал, что записал всё произошедшее со слов свидетелей в точности. Жерваз писал, что мужчины смотрели на новый полумесяц, когда вдруг увидели, что его верхняя часть внезапно «раскололась надвое». Монах писал: «Из центральной части Луны вспыхнул как-бы пылающий факел, извергнув на значительное расстояние огонь, горящие угли и искры. Между тем Луна дёргалась, как раненая змея. Потом всё прекратилось, а затем повторилось вновь. Диковинное явление повторялось снова и снова, несколько десятков раз. Пылающий огонь принимал бесконечное количество различных форм. Он то исчезал, то появлялся вновь. Внезапно всё прекратилось.

После всего этого полумесяц Луны, от края до края, по всей своей длине, почернел».

Эта история, описанная средневековым монахом, оставалась забытой на протяжении веков. Лишь 70-х годах прошлого века учёный-геофизик, Джек Хартунг, открыл его заново. С тех пор эти записи вызывают неизменно большой интерес среди астрономов всего мира. Хартунг предположил, что монахи стали свидетелями столкновенря астероида с Луной или падения метеорита. Специалисты посчитали, что скорее всего, в результате этого события и образовался 22-километровый кратер Джордано Бруно. Временной период его образования соответствовал дате наблюдаемого тогда необычайного явления.

Загадочный взрыв на Луне

Научные исследования

Учёные утверждают, что эта популярная идея не выдерживает научного исследования. Некоторые полагают, что данное небесное зрелище, свидетелями которого стали пять человек в 1178 году, было ударом, создавшим лунный кратер Джордано Бруно. Однако недавний анализ древних астрономических архивов ставит под сомнение эту теорию.

Загадочный взрыв на Луне

 

Джордано Бруно.

Джордано Бруно. Дело в том, что такое столкновение вызвало бы на Земле недельную метеоритную бурю, похожую на метель. Не заметить нечто подобное было просто невозможно. Между тем, ни о чём подобном нет никаких упоминаний нигде. Никакие мировые исторические тексты не содержат ни единого упоминания ни о чём подобном! Далее подробно обо всём по порядку.

В 1976 году геолог предположил, что описание явления соответствует местоположению и возрасту лунного кратера Джордано Бруно, самого молодого кратера такого размера на Луне. Судя по его размерам, это был удар огромного астероида. Всё дело в том, что подобное происшествие поставило бы под угрозу безопасность нашей планеты. Очевидно, что у теории появляются проблемы. Отсутствие исторических записей — это далеко не всё.

Загадочный взрыв на Луне

Кратер Джордано Бруно сфотографирован с космического корабля Аполлон-13.

Кратер Джордано Бруно просто не мог образоваться всего лишь восемь столетий назад. Астроном Томокацу Морота утверждает, что возраст данного кратера насчитывает от одного до десяти миллионов лет. Космогеолог Йорг Фриц также считает, что кратер Джоржано Бруно старше как минимум на миллион лет. Также он добавил, что никаких признаков такой молодости в этом образовании не наблюдается.

Кроме того, эксперты в астрономии говорят, что удар такой силы поднял бы невероятно огромное количество обломков. Это же, в свою очередь, вызвало бы на Земле настоящую метеоритную бурю. Продлилась бы она не менее недели. Если в 1178 году люди были свидетелями образования кратера Джордано Бруно, они также должны были стать свидетелями сильного метеоритного дождя в последующие ночи. Но никто не задокументировал того, что должно было быть весьма впечатляющим фейерверком, в каких-либо мировых анналах астрономии. Это говорит о том, что монахи на самом деле не были свидетелями столкновения Луны с астероидом.

Загадочный взрыв на Луне

 

Никаких исторических свидетельств метеоритной бури в те времена нет.

Так что же видели монахи?

Пол Уизерс из Лаборатории лунных и планетарных исследований Университета Аризоны считает, что эти люди просто видели, как метеорит взорвался в атмосфере Земли перед тёмным диском Луны. «Я думаю, что они оказались в нужном месте в нужное время, чтобы взглянуть в небо и увидеть метеорит, который находился прямо перед луной и летел в их сторону», - сказал Уизерс. «И это был довольно впечатляющих размеров метеорит. Он загорелся в атмосфере Земли. Этим пятерым просто повезло наблюдать подобное».

Исследователь также предполагает, что люди вообще ничего такого впечатляющего и не видели. Он считает, что луна ещё не была видна в Кентербери тем вечером 18 июня 1178 года. Возможно, дата была неправильной? Или, может быть, весь эпизод просто выдуман? Например, историк Питер Нокольдс считает, что история Жерваза была полной фантастикой.

Загадочный взрыв на Луне

Кратер Джордано Бруно. Фото: НАСА.

«Предполагаемое событие произошло во время крестовых походов», - объясняет Нокольдс. «Луна - известный символ ислама. Явление, описанное Жервазом, можно интерпретировать как предвестник поражения ислама». Ведь монахи имели обыкновение связывать небесные явления с христианскими победами в крестовых походах. Сам Жерваз делал подобные предположения неоднократно. Лунный феномен, описанный 18 июня 1178 года, может быть выдумкой, преследующей пропагандистские цели. Это могло быть обосновано политически и говорить о том, что ислам потерпит поражение, если вмешается Фридрих Барбаросса, император Священной Римской империи.

Загадка истории или фантастика

Ни одна хроника того времени не зафиксировала такого явления. Это привело учёных к мысли о том, что Уизерс прав. Свидетели события просто оказались в нужном месте в нужное время. Им посчастливилось увидеть впечатляющее зрелище столкновения Луны с метеоритом.

Итак, загадка решена? Возможно, здесь даже и не было ничего таинственного. Ведь Некоторые учёные и сейчас считают всё описанное Жервазом просто плодом его фантазии. Вполне возможно, что правды никто никогда не узнает.

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