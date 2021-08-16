8 наиболее точных предсказаний, сделанных учёными прошлого

Здравый смысл всегда говорит нам, что будущее предсказать невозможно, но время от времени самые невероятные прогнозы оказываются правдивыми, ведь, как говорится, даже сломанные часы показывают правильное время дважды в день.

Мы вспомнили некоторые наиболее точные пророчества, нашедшие подтверждение относительно недавно.

Никола Тесла о смарт-часах и сотовой связи

НИКОЛА ТЕСЛА В 1908 ГОДУ ОПИСАЛ СВОЙ ПРОЕКТ беспроводной коммуникационной башни, похожей на современную вышку сотовой связи. Хотя ему так и не удалось реализовать задуманное, его описание впечатляет и сегодня.

«Как только проект будет закончен, деловой человек сможет диктовать инструкции из Нью-Йорка, и они будут немедленно появляться в его офисе в Лондоне или в другом месте. Он сможет со своего рабочего места поговорить с любым телефонным абонентом на земном шаре. Недорогой инструмент, не больше, чем часы, позволит его владельцу слушать где угодно — в море или на земле — музыку или песни, речи политического лидера, выдающегося ученого или проповеди священника, находящегося на огромном расстоянии. Точно так же могут быть переданы любая картина, знак, рисунок или текст».

Дмитрий Менделеев

о «несуществующих» элементах

ПРОФЕССОР ДМИТРИЙ МЕНДЕЛЕЕВ ОПУБЛИКОВАЛ ПЕРВУЮ ПЕРИОДИЧЕСКУЮ ТАБЛИЦУ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В 1869 ГОДУ.

Работая над таблицей, он многократно перекладывал карточки с элементами, составляя из них ряды сходных по свойствам элементов, сопоставляя ряды один с другим. В итоге он выстроил последовательность элементов от легких до тяжелых, но таблица имела пустые клетки: там должны были разместиться пока еще неизвестные элементы. Чтобы дать предсказанным элементам «временные» названия, Менделеев использовал приставки «эка», «дви» и «три»(от санскритских слов «один», «два» и «три»),в зависимости от того, на сколько позиций вниз от уже открытого элемента с похожими свойствами находился предсказанный элемент.

Научная достоверность таблицы получила подтверждение очень скоро, и ее открытие по сей день может являться одним из наилучших примеров прогнозирования. Так в 1875—1886 годах были открыты галлий (экаалюминий),скандий (экабор) и германий (экасилиций).

В 1871 году Менделеев предсказал существование элемента, расположенного между торием и ураном, а через 30 лет был выделен протактиний. Таблица 1869 года предсказывала существование более тяжёлого аналога титана и циркония, а в 1871 году на этом месте появился лантан. Открытие в 1923 году гафния подтвердило первоначальное предположение Менделеева.

Артур Кларк о телекоммуникационных спутниках и интернете

CЭР АРТУР КЛАРК, ПИСАТЕЛЬ-ФАНТАСТ, ИЗВЕСТНЫЙ БЛАГОДАРЯ РОМАНУ «2001: КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ» способствовал популярности идеи о том, что геостационарные спутники идеально подходят для телекоммуникационных передатчиков. Впервые он описал это в письме редактору Wireless World в феврале 1945 года, а в настоящее время геостационарную орбиту называют Орбитой Кларка или Поясом Кларка в его честь.

Но по-настоящему талант визионера Кларк раскрыл в документальном фильме BBC, где он описывает мир XXI века.

«Что если мы попробуем представить город „послезавтра“, скажем, года двухтысячного? Мне кажется, что он будет абсолютно иным. Вообще, возможно он никогда не будет существовать. Нет, я не думаю об атомной катастрофе и новом каменном веке, я думаю о невероятном прорыве, который будет совершён благодаря открытиям в сфере коммуникации. В частности, я говорю про транзисторы, и прежде всего про спутники связи. Эти вещи сделают возможным мир, в котором мы сможем мгновенно устанавливать контакт друг с другом, где бы мы ни были. Мы сможем общаться с друзьями по всему миру, даже не зная, где конкретно находится человек. Вести свой бизнес, находясь на Таити или Бали, с таким же успехом, как из Лондона, возможно будет уже в этом веке (а может, лет через пятьдесят). Руководить чем угодно можно будет из любой точки земного шара независимо от расстояния. Я предположу, что когда-нибудь хирург из Эдинбурга сможет делать операцию на мозге пациента, находящегося в Новой Зеландии. Когда это время наступит, мир буквально сожмётся до единственной точки, и традиционная роль городов как мест встречи людей перестанет иметь какой-либо смысл. Вообще люди больше не будут совершать деловые поездки, они будут доступны всегда и везде. Люди станут путешествовать в основном не ради денег, а ради удовольствия».

Айзек Азимов о Википедии

Американский писатель-фантаст, популяризатор науки, биохимик в разговоре с журналистом довольно точно описал современный процесс обучения в интернете, предположив возможность существования ресурса наподобие «Википедии» или Quora.

«В будущем компьютеры будут подключены к гигантской библиотеке, где каждый может задать любой вопрос и получить на него ответ, а также получить справочный материал о том, что интересно непосредственно ему. Причем неважно, сколько пользователю лет и каким глупым будет казаться его вопрос, он сможет найти ответ на него. А делать это он сможет в своем собственном доме, со своей скоростью, своим способом, в свое собственное время. Тогда каждый будет наслаждаться процессом обучения. Ведь то, что называется образованием сейчас, фактически является насилием. Всех заставляют учить одно и то же, в одно время, с одной скоростью и в одном месте — в классе. Но все люди же разные! Для кого-то этот процесс слишком быстрый, для кого-то слишком медленный, для кого-то это просто не тот путь. Но дайте им шанс в качестве факультатива следовать своим увлечениям. Впервые между источником информации и потребителем информации не будет посредника».

Предсказание роста производительности компьютеров

↑ Зависимость числа транзисторов на кристалле микропроцессора от времени

Для 35-го юбилейного номера Electronics Magazine, который вышел в 1965 году, директора исследовательского отдела Fairchild Semiconductor Гордон Мур (ставший в 1968-м сооснователем фирмы Intel) попросили сделать прогноз относительно того, что произойдет в отрасли полупроводниковых компонентов в ближайшие 10 лет. Свой ответ он уместил в статье «Втискивая ещё больше компонентов в интегральные схемы», посвящённой прогрессу микроэлектроники за эти годы. Мур написал, что появление новых моделей микросхем наблюдалось спустя примерно год после предшественников, при этом количество транзисторов в них возрастало каждый раз приблизительно вдвое. Исходя из этого, он пришел к выводу, что при сохранении этой тенденции мощность вычислительных устройств за относительно короткий промежуток времени может вырасти экспоненциально. Это наблюдение получило название — закон Мура. В 1975 году Гордон Мур внёс в свой закон коррективы, согласно которым удвоение числа транзисторов будет происходить каждые два года.

Прогноз оказался невероятно точным. На графике выше мы можем увидеть зависимость числа транзисторов на кристалле микропроцессора от времени. Обратите внимание, что вертикальная ось имеет логарифмическую шкалу, то есть прямая линия соответствует экспоненциальному закону — количество транзисторов вплоть до наших дней действительно удваивается примерно каждые 2 года. Чтобы оценить эффект закона Мура, достаточно провести параллель с авиапромышленностью. Если бы последние 25 лет она развивалась столь же стремительно, то сейчас самолёт Boeing 767 стоил бы 500 долларов и совершал облёт земного шара за 20 минут, затрачивая меньше 20 литров топлива.

Грегор Мендель о генетике

В 1856 году Грегор Мендель — монах, увлеченный естественными науками, начал проводить в монастырском садике обширные опыты по скрещиванию растений (прежде всего среди тщательно отобранных сортов гороха) и выяснению закономерностей наследования признаков в потомстве гибридов. В 1866 году вышла его статья «Опыты над растительными гибридами», которая заложила основы генетики как самостоятельной науки. Это редкий в истории знаний случай, когда одна статья знаменует собой рождение новой научной дисциплины.

Работы по гибридизации растений и изучению наследования признаков в потомстве гибридов проводились и до Менделя, но если ранее в них виделись «капризные игры сил наследственности», то он выявил реальные научные принципы. Мендель разработал и применил алгебраическую систему символов и обозначений признаков, что представляло собой важное концептуальное нововведение.

Мендель сформулировал два закона наследования признаков, высказав идею дискретности и бинарности наследственных задатков о том, что каждый признак контролируется материнской и отцовской парой задатков (или генов, как их потом стали называть). Парность задатков, парность хромосом, двойная спираль ДНК — вот логическое следствие и путь развития генетики XX века на основе идей Менделя.

Работу Менделя признали только к 1900 году после практически одновременной публикации статей трех ботаников — Х. Де Фриза, К. Корренса и Э. Чермака-Зейзенегга, независимо подтвердивших его данные.

Алексис де Токвиль о холодной войне

В 1831 ГОДУ ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЛИТИК, БУДУЩИЙ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ФРАНЦИИ ПИШЕТ ТРАКТАТ «ДЕМОКРАТИЯ В АМЕРИКЕ», где предсказывает противостояние между Россией и США в будущем. Так о России он пишет, как об обществе, построенном на единовластии, и видит в ней своеобразного антипода Соединённых Штатов:

«В настоящее время в мире существуют два великих народа, которые, несмотря на все свои различия, движутся, как представляется, к единой цели. Это русские и англоамериканцы. Оба эти народа появились на сцене неожиданно. <…> В Америке для достижения целей полагаются на личный интерес и дают полный простор силе и разуму человека. Что касается России, то можно сказать, что там вся сила общества сосредоточена в руках одного человека. В Америке в основе деятельности лежит свобода, в России — рабство. У них разные истоки и разные пути, но очень возможно, что Провидение втайне уготовило каждой из них стать хозяйкой половины мира».

Роберт Бойль о нанотехнологиях, трансплантации и психоактивных веществах

ФИЗИК, ИЗВЕСТНЫЙ БЛАГОДАРЯ РАЗРАБОТКЕ ЗАКОНА О ПОВЕДЕНИИ ГАЗОВ (названного его именем). Роберт Бойль обладал одним из самых творческих и проницательных умов XVII века.

В 1661 году ирландский химик Роберт Бойль опубликовал статью, в которой опроверг утверждение Аристотеля, согласно которому всё на Земле состоит из четырех элементов — воды, земли, огня и воздуха. В своих работах он сообщал, что «всё в этом мире состоит из корпускулов — сверхмалых деталей, которые в разных сочетаниях образуют различные вещества и предметы», тем самым фактически предвосхитив открытие молекул. Бойль также внёс в науку понятие химический элемент.

После его смерти в 1691 году Королевское общество обнаружило рукописный текст, в котором содержатся 24 предсказания; некоторые из них уже сбылись – взять хотя бы «восстановление молодости путем приобретения новых зубов и волос», «лечение болезней на расстоянии посредством трансплантации», «долговременное пребывание под водой и осуществление там жизнедеятельности». В то же время другие идеи соавтора закона Бойля-Мариотта, — например, «межвидовая трансмутация минералов, животных и растений» и «продление жизни», — находятся на переднем фронте нанотехнологий, синтетической биологии и генной инженерии.

Он также размышлял о возможности создания снотворного, искусственных стимуляторов, антидепрессантов и лекарств, «возвеличивающих воображение».

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