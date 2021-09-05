Как греческая миллиардерша купила себе советского мужа

За развитием романа Кристины Онассис и Сергея Каузова пристально следил весь мир. По мнению многих людей, подобный мезальянс был недопустим. Тем более, что Каузов был женат и растил дочь.

Но влюблённым не помешали быть вместе ни разные статусы, ни козни властей. В 1978 году они поженились и стали жить в Москве. Таким было условие следящего за парой КГБ.

Кристина Онассис и Сергей Каузов

Встреча в Москве

В 25 лет Кристина Онассис уже имела за плечами два брака, и оба были неудачными. Несмотря на свалившееся на неё после смерти родителей богатство, девушка не была счастлива. К тому же, ей пришлось самостоятельно вести бизнес и заниматься делами верфи Онассисов. Поэтому в 1976 году она прилетела в столицу СССР на переговоры. Кристина должна была заключить контракт с

«Совфрахтом», одним из работников которого и оказался Каузов. Он поразил наследницу с первого взгляда.

Причём красавцем мужчина не был: он отличался невысоким ростом и носил глазной протез. Но Онассис была сражена его поведением, он спокойно общался с ней, не заискивая и не пресмыкаясь. Сыграло роль и то, что Каузов был русским — «обладателем загадочной души», как сказала о нём сама Кристина. После переговоров в Москве наследница настояла, чтобы для заключения дальнейших сделок к ней присылали только Сергея.

Почти случившийся провал

Разумеется, за такое явное проявление симпатии тут же ухватились советские спецслужбы.

Указом сверху сразу после отъезда Онассис Каузова назначили начальником парижского отделения «Совфрахта». На деле же это было просто прикрытием, чтобы отправить перспективного «жениха» в Париж. Однако Каузов был не свободен: к тому времени он был женат уже 10 лет и у него была дочь. В столицу Франции он отправился вместе с женой и дочерью. Только это не помешало ему проводить время с Кристиной Онассис. К тому же, он должен был выполнить указание самого Брежнева — жениться на Онассис любой ценой.

Наследница миллиардов была не против выйти за мужчину из СССР. Присутствие в Париже жены и дочери Каузова её нисколько не смутило. Кроме того, Каузов вёл себя как настоящий джентльмен: он водил возлюбленную по ресторанам и дарил цветы. Деньги на конфетно-букетный период Сергею выделили в КГБ. И одним из условий сотрудничества было то, что Каузов и Онассис не должны были попасть под прицел фотографов. Однако когда пара была на Карибах, их сфотографировали вместе. Операция «Олимпия» должна была быть завершена.

В КГБ решили, что Онассис и Каузова срочно надо поженить, чтобы не упустить открывавшиеся перспективы. Все понимали, что для русского мужа, работавшего в «Совфрахте», Кристина Онассис пошла бы на заключение любого контракта. Даже с КГБ.

Муж на миллион

Дело оставалось за малым: нужно было развести Каузова с женой. На это ушло всего полчаса. Теперь уже бывшая жена была не против развода, тем более, что её дочери назначили щедрое содержание до совершеннолетия. А Кристине Онассис, к тому моменту крепко влюблённой в Сергея, поставили условие. Свадьба обязана была пройти в Москве, и жить молодожёны должны были тоже в столице. Избалованная наследница согласилась на всё, лишь бы быть с любимым.

Церемония бракосочетания Церемония бракосочетания

В начале августа 1978 года Кристина и Сергей расписались и зажили в крохотной двушке вместе с матерью Каузова. Продлилось это недолго, вскоре молодой ячейке общества выделили трёхкомнатную квартиру в центре. Но и это пришлось не по вкусу Кристине, привыкшей к роскоши и развлечениям. Она хотела вернуться на родину вместе с мужем. Через несколько месяцев после свадьбы она поставила властям ультиматум. Или её с Сергеем выпускают за границу, или она разрывает контракт с СССР. Пришлось советским властям пойти на уступки. Но за это они потребовали денег.

Кристина Онассис перевела 500 000 долларов в советский Фонд Мира. А чуть позже перечислила такую же сумму на счёт греческой коммунистической партии. Только после этого Кристина, буквально купившая мужа, смогла уехать с ним в Париж.

Недолгий брак

После отъезда четы Каузовых-Онассис в Париж в СССР стали ждать появления на свет наследника. В КГБ считали, что совместный ребёнок, унаследовавший состояние Онассисов, был бы очень выгоден. Отпрыск бы щедро поделился деньгами с родной страной отца — Россией. Но план разведки провалился.

Вспыхнувшая было страсть между Кристиной и Сергеем быстро угасла. Да и дети у них так и не появились. Спустя год с небольшим пара развелась. Миллиардерша повела себя более чем благородно и щедро. Она отписала бывшему мужу роскошную квартиру в Лондоне и два танкера. Как призналась сама Кристина позже, Каузов был лучшим мужчиной в её жизни. После развода она вышла замуж ещё раз и родила дочь. А в 1988 году Кристина Онассис скончалась.

Каузов же женился на англичанке и стал отцом ещё одной дочери. Затем купил шикарную виллу на Карибах, а после чуть не попал в тюрьму за домогательство к несовершеннолетней. По слухам, Каузов всё ещё жив и сейчас живёт в Швейцарии.

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