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Как греческая миллиардерша купила себе советского мужа

За развитием романа Кристины Онассис и Сергея Каузова пристально следил весь мир. По мнению многих людей, подобный мезальянс был недопустим. Тем более, что Каузов был женат и растил дочь.

Но влюблённым не помешали быть вместе ни разные статусы, ни козни властей. В 1978 году они поженились и стали жить в Москве. Таким было условие следящего за парой КГБ.

Кристина Онассис и Сергей КаузовКристина Онассис и Сергей Каузов

Встреча в Москве

В 25 лет Кристина Онассис уже имела за плечами два брака, и оба были неудачными. Несмотря на свалившееся на неё после смерти родителей богатство, девушка не была счастлива. К тому же, ей пришлось самостоятельно вести бизнес и заниматься делами верфи Онассисов. Поэтому в 1976 году она прилетела в столицу СССР на переговоры. Кристина должна была заключить контракт с
«Совфрахтом», одним из работников которого и оказался Каузов. Он поразил наследницу с первого взгляда.

Причём красавцем мужчина не был: он отличался невысоким ростом и носил глазной протез. Но Онассис была сражена его поведением, он спокойно общался с ней, не заискивая и не пресмыкаясь. Сыграло роль и то, что Каузов был русским — «обладателем загадочной души», как сказала о нём сама Кристина. После переговоров в Москве наследница настояла, чтобы для заключения дальнейших сделок к ней присылали только Сергея.

Разумеется, за такое явное проявление симпатии тут же ухватились советские спецслужбы.

Кристина Онассис и Сергей Каузов

Почти случившийся провал

Указом сверху сразу после отъезда Онассис Каузова назначили начальником парижского отделения «Совфрахта». На деле же это было просто прикрытием, чтобы отправить перспективного «жениха» в Париж. Однако Каузов был не свободен: к тому времени он был женат уже 10 лет и у него была дочь. В столицу Франции он отправился вместе с женой и дочерью. Только это не помешало ему проводить время с Кристиной Онассис. К тому же, он должен был выполнить указание самого Брежнева — жениться на Онассис любой ценой.

Наследница миллиардов была не против выйти за мужчину из СССР. Присутствие в Париже жены и дочери Каузова её нисколько не смутило. Кроме того, Каузов вёл себя как настоящий джентльмен: он водил возлюбленную по ресторанам и дарил цветы. Деньги на конфетно-букетный период Сергею выделили в КГБ. И одним из условий сотрудничества было то, что Каузов и Онассис не должны были попасть под прицел фотографов. Однако когда пара была на Карибах, их сфотографировали вместе. Операция «Олимпия» должна была быть завершена.

В КГБ решили, что Онассис и Каузова срочно надо поженить, чтобы не упустить открывавшиеся перспективы. Все понимали, что для русского мужа, работавшего в «Совфрахте», Кристина Онассис пошла бы на заключение любого контракта. Даже с КГБ.

Муж на миллион

Дело оставалось за малым: нужно было развести Каузова с женой. На это ушло всего полчаса. Теперь уже бывшая жена была не против развода, тем более, что её дочери назначили щедрое содержание до совершеннолетия. А Кристине Онассис, к тому моменту крепко влюблённой в Сергея, поставили условие. Свадьба обязана была пройти в Москве, и жить молодожёны должны были тоже в столице. Избалованная наследница согласилась на всё, лишь бы быть с любимым.

Церемония бракосочетанияЦеремония бракосочетания

В начале августа 1978 года Кристина и Сергей расписались и зажили в крохотной двушке вместе с матерью Каузова. Продлилось это недолго, вскоре молодой ячейке общества выделили трёхкомнатную квартиру в центре. Но и это пришлось не по вкусу Кристине, привыкшей к роскоши и развлечениям. Она хотела вернуться на родину вместе с мужем. Через несколько месяцев после свадьбы она поставила властям ультиматум. Или её с Сергеем выпускают за границу, или она разрывает контракт с СССР. Пришлось советским властям пойти на уступки. Но за это они потребовали денег.

Кристина Онассис перевела 500 000 долларов в советский Фонд Мира. А чуть позже перечислила такую же сумму на счёт греческой коммунистической партии. Только после этого Кристина, буквально купившая мужа, смогла уехать с ним в Париж.

Недолгий брак

После отъезда четы Каузовых-Онассис в Париж в СССР стали ждать появления на свет наследника. В КГБ считали, что совместный ребёнок, унаследовавший состояние Онассисов, был бы очень выгоден. Отпрыск бы щедро поделился деньгами с родной страной отца — Россией. Но план разведки провалился.

Вспыхнувшая было страсть между Кристиной и Сергеем быстро угасла. Да и дети у них так и не появились. Спустя год с небольшим пара развелась. Миллиардерша повела себя более чем благородно и щедро. Она отписала бывшему мужу роскошную квартиру в Лондоне и два танкера. Как призналась сама Кристина позже, Каузов был лучшим мужчиной в её жизни. После развода она вышла замуж ещё раз и родила дочь. А в 1988 году Кристина Онассис скончалась.

Каузов же женился на англичанке и стал отцом ещё одной дочери. Затем купил шикарную виллу на Карибах, а после чуть не попал в тюрьму за домогательство к несовершеннолетней. По слухам, Каузов всё ещё жив и сейчас живёт в Швейцарии.

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