"Женщин и детей - вперёд": история, когда Иван Тургенев повёл себя как трус

Один из величайших русских писателей, Иван Сергеевич Тургенев не всегда был одним из... Для того, чтобы стать классиком при жизни, ему потребовались долгие годы писательского труда. Вот только этих лет у него могло бы и не быть, если бы не его... трусость.

Не было в те времена Ивану даже 20 лет. Юный дворянин к этому времени уже закончил учиться в Санкт-Петербургском императорском университете и решил продолжить своё образование за границей, поступить в Берлинский университет.

Железнодорожное сообщение между странами ещё только налаживалось, а конные экипажи уже отходили в прошлое. Для передвижения между странами использовался в основном морской транспорт.

И вот в мае 1838 года юноша отправился в Германию на пассажирском корабле "Николай I". Пароход по тем временам был довольно большой - помимо непосредственно экипажа, на нём в том раз разместилось почти триста пассажиров и около 30 карет, которые богатые люди брали с собой для комфортного путешествия по Европе.

И внезапно на корабле начался пожар! Тургенев с компанией пассажиров в этот момент находился в каюте и они даже не заметили, что дым уже начал просачиваться под дверь. Новость о возгорании сообщила им случайная девушка, с криком вбежавшая в каюту и тут же упавшая в обморок.

На нижней палубе началась паника. Выскочивший наверх вместе со всеми Тургенев увидел, что уже весь пароход охвачен пламенем, которые активно распространялось вдоль труб и мачт откуда-то снизу. Конечно, Иван испугался: молодой парень, до этого никогда не сталкивавшийся с опасностью и решивший посвятить себя литературному поприщу, привыкший во многих жизненных вопросах полагаться на слуг, просто не знал, как поступить в такой ситуации.

Люди вокруг сходили с ума, прыгали за борт, совершали бессмысленные поступки. Тургенев подбежал к первому попавшемуся матросу и предложил ему невероятно огромную по тем временам сумму в 10.000 рублей за своё спасение. Конечно, в тот момент таких денег у него не было и Иван просто пообещал, что "матушка расплатится". Матрос просто оттолкнул его и бегом помчался выполнять команды капитана.

И именно капитан судна не только смог спасти многих пассажиров, но и впервые в истории произнёс те самые слова, вынесенные в заголовок статьи - "сначала женщины и дети".

Именно женщин и детей первыми начали отправлять на шлюпки, спущенные на воду, а только потом туда отправлялись мужчины. Тургенев же впал в прострацию и просто сидел на одной из лестниц, уже готовясь к неминуемой смерти - плавать он не умел. Спас его и ещё несколько человек тот самый матрос - он провёл их по крышам карет до носа горящего корабля и буквально заставил прыгать в шлюпку.

До берега было не более двух морских миль и, лишь добравшись до суши, Тургенев поверил, что остался в живых. К сожалению, часть пассажиров судна всё же погибла, но будущая звезда российской литературы выжил и в последующем долго-долго никому не рассказывал о своём трусливом поведении в тот день.

Лишь однажды, при подготовке мемуаров, он поведал своей мемуаристке Авдотье Панаевой, что вёл себя храбро и помогал пассажирам побороть страх. Вот только среди его знакомых нашёлся ещё один выживший в той трагедии, который и рассказал, что на самом деле Ивана удерживали матросы по приказу капитана, чтобы он не мешал эвакуации других пассажиров и не создавал лишнюю панику.

Только через полвека, в 1883 году, уже находясь при смерти, Тургенев рассказал в одном из своих последних рассказов о том, как дело было на самом деле и как он едва не решился на самоубийство после того, как его, отталкивавшего в панике женщин, не пустили в лодку. И о том, что матрос, всё же спасший его, пришёл таки за оплатой, но Иван немного пожадничал и просто протянул ему талер вместо обещанных тысяч рублей.

Надо отдать должное Тургеневу - он не позволил себе оставить этот свет без честного признания в своей юношеской трусости. А прочитать рассказ Ивана Сергеевича об этом событии, написанный за несколько месяцев до смерти писателя, можно по ссылке.

Источник

А вы знали об этом?

Баязид Молниеносный и Тамерлан (да, именно тот самый великий завоеватель) были не только союзниками, но и хорошими друзьями. Пока Баязид не решил нелестно высказаться в адрес жен Тамерлана. Доподлинно неизвестно, что именно он сказал у, но Тамерлан затаил обиду и поклялся отомстить. Он стал планировать очередной поход, только в этот раз на Османскую империю. В ходе сражения войны Тамерлана прорвались в дворец султана, захватили Баязида и его жену в плен.Тамерлан приказал посадить султана в клетку, а над его женой издеваться самыми изощренными способами, но так чтобы правитель Османской империи все видел. Далее последовало величайшее унижение: на правах победителя в битве Тамерлан отдал жену Баязида замуж за своего война, без звания и рангов. Султана было решено простить и отпустить к себе домой. Кстати, Баязид какое-то время продолжал править, но после этого уже не брал себе никого в жены. По легенде, когда он умирал, наказал своим потомком, чтобы никто из правителей не женился, дабы не испытывать унижения, которое ему пришлось пережить.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Почему не дают Нобелевкую премию по математике. Математика не наука? https://otari.mirtesen.ru/blog/43522996141

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!