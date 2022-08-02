Спустя 20 лет раскрыта тайна последних душераздирающих слов принцессы Дианы за мгновение до кончины

Принцесса Диана, наверное, самый знаменитый и любимый в народе член британской королевской семьи. Её ещё при жизни называли «народной принцессой». Даже после развода с принцем Чарльзом леди Ди не потеряла свой королевский статус. Только слава этой женщины исходила не только из этого. Она занималась благотворительной и гуманитарной деятельностью, покорив сердца людей во всём мире. Обидно, что жизнь Дианы столь резко оборвалась в результате трагедии, которую многие считают отнюдь не случайной. Недавно стали известны последние слова народной любимицы за мгновение до кончины...



Принцесса Диана была не зря любима в народе. Её гуманитарная работа прославила британскую принцессу на весь мир. Она решилась пройти через действующее минное поле в Анголе во время своей кампании по запрету производства и использования наземных мин. Леди Ди помогла избавиться от стигматизации ВИЧ-СПИДа. Именно она одной из первых показала собственным примером, что эта болезнь не передаётся от прикосновения. Однако её жизнь и работа очень резко и трагично оборвались...





Принцесса Диана посещает хоспис в 1988 году.

Авария в Париже

Летом 1997 года, которое стало для народной принцессы последним, она была вместе со своим бойфрендом Доди Аль-Файедом в Париже.

Их отношения начались после того, как был оформлен развод Дианы с принцем Чарльзом. Папарацци постоянно преследовали пару. В тот трагический августовский вечер Диана и Доди ужинали в Императорском люксе отеля Ритц. Их ужин длился всего 10 минут, потому что их всё время беспокоили другие посетители и пресса.

Папарацци буквально преследовали Диану и Доди.



В результате пара в поисках покоя решила вернуться в парижскую квартиру Аль-Файеда. В попытке избавиться от назойливых репортёров они вдвоём скрылись на частной машине через чёрный ход отеля. Пришлось использовать второй автомобиль в качестве приманки и усиленную охрану. Несмотря на все предосторожности, всего в двух минутах езды от отеля машина с Дианой и Доди врезалась в столб в туннеле Пон-д'Альма. Сам Аль-Файед и водитель погибли сразу на месте от удара. Принцесса прожила ещё несколько часов.

Несмотря на все принятые предосторожности произошла трагедия.

Её последние слова

Только два десятилетия спустя после смерти огласке придали последние слова леди Ди. Сержант Ксавье Гурмелон командовал группой пожарных, которые прибыли на место происшествия. В то время как другие члены его команды занимались Аль-Файедом, Гурмелон остался присматривать за Дианой. Она говорила по-английски, но, к счастью, он понял, что она сказала.



Она открыла глаза и непонимающе спросила: «Боже мой, что случилось?» Пожарный взял её за руку и попытался успокоить, сказав, что всё будет хорошо. Потом приехала скорая и с места аварии до больницы Диана больше не произнесла ни слова. Гурмелон был абсолютно уверен, что принцесса выживет. Ему удалось заставить леди Ди снова дышать после компрессии грудной клетки. Именно он оказал ей первую помощь и ему хотелось верить, что это спасло ей жизнь.

Трагический конец

Прибытие гроба с телом принцессы Дианы в Великобританию.

Несмотря на все эти надежды и помощь Ксавье Гурмелона, Диана скончалась в больнице, так и не прийдя больше в себя. Слишком тяжёлыми оказались внутренние повреждения, полученные в результате аварии. Официально причиной смерти доктора признали разрыв лёгочной артерии. Смерть леди Ди потрясла весь мир. По мере того как распространялись новости об этом трагическом происшествии, распространялось и глобальное излияние человеческого горя.

Принц Чарльз и их с Дианой дети рассматривают огромное количество цветов на могиле народной принцессы.

Похороны принцессы состоялись 6 сентября 1997 года в Вестминстерском аббатстве. Почтить память народной любимицы собрались сотни тысяч людей. Все они провожали похоронную процессию. Поминальную службу и трансляцию похорон посмотрели почти три миллиарда человек со всех уголков планеты. Леди Ди была погребена в своём родовом поместье Олторп в Нортгемптоншире.

Памятный мемориал в честь принцессы Дианы и Доди Аль-Файеда.

Источник : https://spletnik.temaretik.com/2536590746214205798/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

«В 2002-м году зрители телеканала «Би-би-си» поставили Диану на третье место в списке 100 величайших британцев всех времен. Леди Ди ,как ни странно, оказалась в рейтинге выше Уильяма Шекспира, Исаака Ньютона, Джона Леннона и своей бывшей свекрови — Елизаветы II. Обойти Диану сумели лишь Уинстон Черчилль и Изамбард Брюнель — создатель Большой Западной Железной дороги. Диана была королевских кровей. Ее род брал свое начало от незаконнорожденного сына Карла II, короля Англии из династии Стюартов. Это не самая любимая англичанами династия. Стюарты были католиками и именно это обстоятельство стоило им трона. Когда леди Ди выходила замуж за принца Чарльза, многие газеты обращали внимание на эту деталь, намекая на то, что их брак может оказаться несчастливым. Диане приписывали романы с актерами Джоном Траволтой и Джеком Николсоном, писателем Джоном Фаулзом, который был на 35 лет ее старше и еще с целым рядом очень известных людей.Кроме того, будучи еще женой принца-козла Чарльза, она понаставила ему раскошные рога , став любовницей Доди Аль-Файеда. Исходя из этого, трудно считать нормальными людьми тех англичан, которые поставили Диану на третье место в списке 100 величайших британцев всех времен, особенно после того, как она опозорила не только королевскую семью , но и всю английскую нацию своей распущенностью и распутством!

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Что говорит наука о конце света https://otari.mirtesen.ru/blog/43284078697/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!