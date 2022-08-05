Попробуйте решить эту простую задачку на логику, учтите математика здесь бессильна

Наши мозги в чём-то похожи на мышцы. Для того чтобы они хорошо работали, их нужно регулярно тренировать. И если нагрузку для мышц можно получить в спортзале, то для разминки мозгов нужно время от времени решать разные задачи.

Сегодня мы предлагаем вам очередную логическую загадку. Посмотрите на картинку и ответьте, чем еще можно заполнить ячейку. Только не спешите отвечать «шесть», а постарайтесь выйти за рамки привычного мышления и придумайте оригинальный, но логичный ответ.

Ну что, придумали свою версию? Тогда сверяйте свой ответ с правильным, а точнее — с правильными.

Вообще-то изначально ответом на эту загадку должна была быть латинская буква R. Автор загадки подразумевал, что картинка иллюстрирует схему переключения механической коробки передач, а пустое место подразумевает задний ход.

Вот только автору было невдомек, что существует множество различных схем переключения передач, и задний ход не обязательно должен находиться под пятой передачей. Что уж говорить о машинах с «6-ступками», или «автоматами». Поэтому не унываем и придумываем новые версии!

Еще раз внимательно посмотрим на цифры в табличке. Среди них нет ни одной, в начертании которой использовалась бы окружность.

Так что, если судить с эстетической точки зрения, цифра 7 тоже будет правильным ответом!

Если же смотреть на картинку с точки зрения математики, то можно заметить, что сумма верхних цифр равняется девяти (1 + 3 + 5 = 9). А для того, чтобы сумма чисел в нижних ячейках также равнялась девяти, в правый нижний угол нужно вписать тройку.

Поклонники Дугласа Адамса и его шедевра «Автостопом по галактике» могут смело вписать в ячейку 42, что есть ответом на главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого.

В конце концов, в клеточке можно просто нарисовать зайчика, посчитав картинку иллюстрацией к детской считалочке «Пиф-паф, ой-ой-ой!».

В общем, вариантов может быть масса. Главное — не подстраиваться под шаблоны и не боятся мыслить.

Источник :https://golovolomka.temaretik.com/2530716305865312781

А вы знали об этом?

Если уж герцогиня Корнуолльская Камила надумает изменить своему принцу-козлу Чарльзу , который как-то посмел нелестно отозваться о Путине, то , скорей всего, она это сделает только с лошадью, поскольку она любит их больше всего на свете!

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