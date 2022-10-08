Почему на Руси некоторых людей хоронили лицом вниз

На территории нашей необъятной родины всегда было достаточно суеверий, ереси, поверий, ритуалов и тому подобного. Многие из них могут вводить в ступор, например, погребение человека лицом вниз. Почему некоторых людей хоронили подобным образом?

На этот счет существует сразу две версии, которые мы постараемся разобрать в сегодняшней статье. И обе версии связаны с глубоко религиозным состоянием нашего общества с самых давних пор.

В.Г. Перов «Проводы покойника»

«Унизительная» версия

Несмотря на христианизированный характер культуры, люди были не слишком гуманны и терпимы по отношению к другим и даже после смерти желали некоторым ужасных мук и унижения. Пришли к этому выводу археологи, найдя множество захоронений, где люди были погребены лицом вниз. Совместно со специалистами историками они решили, что таким образом человека хотели опозорить.

Считалось, что так душа усопшего не сможет увидеть Бога и не попадет в рай, поскольку он будет всегда обращен вниз к дьяволу и аду. К тому же, могилки чаще всего находились за пределами кладбища и были совсем неглубокими. Захоронить так могли: иноверца, богохульника, убийцу или попросту больного. К счастью в христианском религиозном учении нет подобного рода предписаний.

Если версия правдива, то подобный обычай стал возможен лишь из-за невежества людей того времени.

Архивное фото похорон у старообрядцев

Языческое объяснение

Вторая версия также имеет право на существование. Дело в том, что христианство на Руси было не всегда. До христианства тела предпочитали сжигать после смерти, а не закапывать. В народе ходили суеверия, что если тело не сжечь, то оно превратится в страшное чудовище, коих в мифологии наших предков было множество: мары, шишиги, лешие, разнообразные упыри и тому подобные.

С принятием христианства от сожжения стали отказываться, но языческие поверья и элементы дохристианской культуры никуда не ушли. Не исчезли они и по сей день. Появилось новое суеверие, по которому всех недостойных: маньяков, самоубийц, «колдунов» и прочих нужно хоронить лицом вниз, так как после смерти они обязательно обратятся в монстров и начнут копать выход наружу, закапывая себя все сильнее.

Укоренился этот ритуал благодаря слухам, что «колдунов» после повторной раскопки могилы часто находили ниже гроба. Определяли колдунов довольно просто. Если человек мучался, когда умирал, то он колдун.

Конечно, обе версии служат лишь объяснением того, почему археологи начали находить в большом количестве так странно похороненных людей. Есть вероятность, что оба варианта не имеют ничего общего с правдой, но они максимально логичны.

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А вы знали об этом?

Цепь на статуе Свободы находится у её подножия, поэтому туристам он обычно не виден. Речь идёт о сломанной цепи, в которую как бы была закована нога женщины. История её связана с контекстом появления самой достопримечательности: всё дело в том, что Эдуард де Лабулэ, известный французский политик, который принял участие в создании Статуи Свободы, придерживался тех же взглядов, что и президент Линкольна, который боролся за отмену рабства. И разве после этого разломанную цепь у подножия статуи Свободы можно считать — символом свободы, торжества демократии и отмены рабства?

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