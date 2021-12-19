Тисульская принцесса: какой странный артефакт обнаружили шахтеры Кузбасса

Нередко во время своих раскопок горняки находят древние артефакты, объяснить которые с логической точки зрения – невозможно. Именно такой находкой стало обнаружение в угольном разрезе Кемеровской области в 1969 году так называемой Тисульской принцессы.

Странный саркофаг

Горнопроходчики — народ тертый. Чего только под землей не насмотришься. Тем не менее, находка на 70-метровой глубине гигантского мраморного саркофага вызвала шок даже у самых бывалых. Как только странный предмет был очищен от земли, работы тут же приостановили и саркофаг подняли на поверхность.

Предполагая, что внутри могут находиться сокровища, рабочие принялись отковыривать застывшую смесь, намертво приклеившую крышку саркофага к его основе. Однако их надеждам не дано было осуществиться. Внутри него в странной розовой жидкости, будто живая, лежала женщина лет тридцати с ясными голубыми глазами. Одета она была в светлое полупрозрачное платье. Впрочем, в саркофаге оказался и один загадочный артефакт. В изголовье девушки находился черный предмет, напоминающий сотовый телефон. Дальше и вовсе начались чудеса. Руководство близлежащего поселка распорядилось слить необычную жидкость, которая могла оказаться заразной. Напрасно.

Ровесница динозавров

Как только кожа женщины соприкоснулась с воздухом, как начала на глазах чернеть. Жидкость залили обратно. Как ни странно кожа красавицы вновь приобрела свой естественный розовый цвет.

Не удивительно, что необычную находку тут же затребовали для изучения ученые. Саркофаг погрузили на вертолет и отправили в Новосибирск. Больше ее никто не видел. Тем не менее, вскоре для изучения угольного разреза, где была найдена Тисульская принцесса, прилетел профессор. Он то и сообщил обступившим его горнякам, что по данным научных исследований, женщина была захоронена 800 тыс. лет назад. С научной точки зрения это невозможно, но, тем не менее, факт остается фактом, данные экспертизы врать не могут. Похоронена девушка была в деревянном тереме в лесу, который за тысячи лет превратился в каменный уголь. Но почему принцесса все это время оставалось в том же облике, какой была при жизни, неясно. При этом ни происхождение ткани платья, ни химический состав бальзамирующей жидкости, ученым установить так и не удалось.

На место событий, как водится, приехали военные и чекисты. Они настоятельно порекомендовали рабочим молчать о необычной находке и закрыли для посещения место обнаружения саркофага. На время о Тисульской принцессе забыли. Лишь в середине 2000-х годов местные журналисты решили опросить местных жителей о загадочном инциденте. Рабочие подтвердили, что несколько десятилетий назад такой случай действительно имел место быть. При этом люди вспомнили, что спустя несколько лет в этих краях находили еще несколько аналогичных захоронений. Но все артефакты были вывезены в Москву и как в воду канули.

Пра-пра-пра бабушка

После того, как информация о Тисульской принцессе стала доступна прессе, появились различные версии того, кем могла быть эта женщина на самом деле: инопланетянкой или путешественницей из будущего. Оказалось, что ни первым и ни вторым. Генотип принцессы ясно показал: она прародительница современных уральцев. Нонсенс. Однако против научных фактов не пойдешь. Причем на этом загадки не закончились. Оказалось, что женщина не мертва, а пребывает в анабиозе. В этом случае, ее пробуждение станет главным событием XXI века. Вот только вряд ли общественность об этом узнает. Подобные события власти, как правило, стараются не афишировать…

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