6 тревожных признаков, что мужчина вас разлюбил — раз и навсегда

Как понять, что из ваших отношений ушла любовь? Рассказываем в нашем материале.

Не всем отношениям суждено длиться вечно. Люди взрослеют, расходятся и идут разными путями. И это нормально, если любовь прошла. Можно уловить множество мелких изменений в отношениях, которые говорят о том, что мужчина вас разлюбил. Что бы это ни было, все эти изменения могут быть единичными и случайными, а могут накапливаться и свидетельствовать о начале конца. Как разобраться в ситуации, рассказываем в нашем материале.

Он придирается к каждой вашей маленькой ошибке

Вы знаете, что мужчина влюблен в вас, если у него появляется блеск в глазах, когда вы входите в комнату. Теперь это не так. Ваш партнер даже не смотрит на вас, когда вы рядом. Кроме того, вы можете заметить, что он больше не принимает вас такой, какая вы есть. Каждая ваша ошибка, даже если это сущий пустяк, становится проблемой.

Он больше не спорит с вами

Споры — это хороший признак того, что отношения живы. Когда два человека готовы спорить о разногласиях, это означает, что они борются за сохранение отношений и все еще горят страстью, к тому же им небезразлично мнение друг друга. Споры означают, что обе стороны хотят договориться и преодолеть разногласия, а не пускать все на самотек.

Он не планирует с вами будущее

Когда ваш партнер перестает спорить и начинает звучать более покорно, это может означать, что он эмоционально отдаляется от отношений. Люди поступают так, когда им кажется, что отношения больше не развиваются: зачем спорить, если это вопрос времени, когда одна ссора перерастет в следующую?

Возможно, он занят, но более вероятно, что он начинает испытывать двойственное отношение к вашему совместному будущему. Легко строить планы, и даже принимать совместные важные жизненные решения с кем-то, если вы чувствуете себя уверенно в отношениях, но построение таких же планов может показаться сложной задачей, если вы не уверены в том, на какой стадии находятся ваши отношения с другим человеком.

Он избегает совместного времяпрепровождения с вами

Он редко проводит время с вами, а в те дни, когда у него есть свободные часы, он предпочитает проводить их в одиночестве или с другими людьми. Если иногда возникает ощущение, что он вас избегает, скорее всего, так и есть, и это очевидный повод, чтобы поднять вопрос и радикально решить проблему — расстаться и идти дальше.

Он хочет «сбавить обороты»

У каждых отношений свой темп: некоторые люди начинают встречаться, влюбляются и идут к алтарю всего за несколько месяцев, а другим требуются годы, чтобы дойти до разговора о свадьбе. И это нормально — у всех нас есть свои убеждения. Но если в последнее время ваш мужчина прямо или косвенно просит вас ослабить педаль газа в отношениях, это может быть тревожным сигналом. И хотя вполне возможно, что ему действительно нужно больше пространства, также есть вероятность, что он медленно, но верно пытается отстраниться от вас и ваших отношений.

Он замкнут и отстранен

Когда он сидит напротив вас за обеденным столом, наслаждается едой и слушает ваши рассказы, а вы видите по его глазам, что что-то не так, это говорит о наличии проблемы. По тому, как он смотрит, как отвечает и как ведет себя, вы можете понять: мысленно он где-то далеко. Чаще всего потерю интереса невозможно скрыть. Вы не получаете от него никаких дополнительных порций ласки или любви, и это определенно тревожный сигнал (при отсутствии в его жизни каких-то стрессовых событий, которые могут захватывать все его внимание).