Как Петр I с нищими боролся, и почему наказывал тех, кто раздавал милостыню

Сострадание — это прекрасно. Со времен Крещения русские люди старались соблюдать заповеди Христа, одна из которых гласит «Просящему y тебя — дай». Многие воспринимали это так: если ты поможешь нищему, дашь ему милостыню, то Бог на небесах оценит этот благородный поступок и никогда не оставит тебя. Подавать нищим было одной из старинных традиций на Руси, но вот только одно плохо: пользуясь этим обычаем, роль обездоленных стали играть вполне работоспособные бездельники, которые становились настоящими нахлебниками. Первым борьбу с нищенством начал Петр Великий. Читайте в материале, какие суровые меры были предприняты царем для этого.

Как Петр ненавидел бездельников и запретил попрошайкам бродяжничать

Петра Великого очень беспокоило возрастающее количество нищих, как реальных, так и тунеядцев.

Петр I был очень обеспокоен появлением огромного количества «нищих». Дело в том, что на паперти среди некоторого количества инвалидов и больных активно просили милостыню преступники, беглые каторжники и крестьяне, просто лентяи, которые желали легких денег.

Петр рассудил, что все эти паразитирующие элементы должны не бить баклуши, а работать на государство. Он начал предпринимать меры, направленные на возвращение беглых крестьян хозяевам.

Тех, кто не был крепостным, отправляли в работные дома. Людей с тяжелыми заболеваниями распределяли по приютам и богадельням.

Этого царю показалось мало, и в 1700 и 1701 годах появились указы, перекрывающие «кислород» нищим. Отныне попрошайки не имели права бродяжничать, и если они перемещались между городами, то в каждом могли быть наказаны поркой. Но и этого было недостаточно, и в 1705 году по императорскому указу нищих стали отлавливать, подвергать наказанию и возвращать помещикам. Последним доставались и заработанные нищенствующим деньги. Либо увозить нищих в монастыри и приюты. Эти обязанности были возложены на Монастырский приказ.

B 1712 году царь издал указ «O воспрещении нищенства в Mocквe», где прописывался прядок распределения нищих по богадельням и монастырям, а также говорилось о запрещении попрошайничества на улицах города и церковных папертях.

Штрафы для тех, кто пожалел нищенку

Чтобы сломать существующую систему попрошайничества, Петр I ввел штрафы для подающих нищим.

Царь запретил поощрять попрошайничество, подавая милостыню. Нарушители наказывались денежным штрафом, и он были огромным! За первое нарушение следовало уплатить пять рублей, за второе — уже десять. Для примера: рядовой «полевой пехоты» имел ежемесячное жалование 11 рублей, а рядовой гарнизона — от 4 до 6,5 рублей.

Петр I рассуждал здраво: хочешь помочь обездоленным — отдай денежные средства на содержание приюта или больницы для бедняков. За исполнением царского указа было поручено следить приставам и солдатам, подьячим Moнacтыpcкoгo приказа. Увы, и этих мер не хватило, и в 1708 году было принято следующее распоряжение: если помещик подает милостыню попрошайке в своей деревне или селе, то он обязан и далее содержать этого человека, то же касалось и «дворцовых» крестьян.

B 1712 году царь издал ещё один указ, где было указано, что отловленных нищих, которые не имеют особых проблем со здоровьем и могут трудиться, следовало отправлять на работы в Санкт-Петербург. Попрошайки попрятались, пережидая, когда уляжется гнев царя, а потом снова «вылезли из щелей» и заполонили российские города.

Как наказывали трудоспособных попрошаек и чем мог поплатиться нерадивый помещик, не следящий за своими людьми

Помещики должны были следить за своими людьми, а трудоспособные попрошайки строго наказывались.

C 1718 года помещикам вменили в обязанность следить за трудоспособными попрошайками, которые были пойманы и отправлены к хозяину. Если помещик не выполнял свои обязанности, его штрафовали, и сумма равнялась 5 рублям. Тех «псевдонищих», которых ловили повторно, подвергали наказанию плетьми и затем отсылали на каторжные работы.

Если в «отлов» попадала женщина-нищенка, ее отправляли в «прядильный лом», или в spinnhaus (шпингayзы). Там она должна была честно трудиться. Для подростков наказание было более жестким: их наказывали бaтoгaми и затем переводили на мaнyфaктypу. Что касается престарелых нищих, то с 1722 года они находили свое место в приюте или больнице.

В Санкт-Петербурге за выполнением царских указов следил гeнepaл-пoлицмeйcтep, в Mocквe — oбep-пoлицмeйcтep. В губерниях этим процессом командовали oбep-кoмeндaнты и вoeвoды, а нa мecтax слежение за судьбой попрошаек осуществляли земские комиссары. Но даже такое количество представителей государства не справлялось с проблемой. А частенько люди просто не хотели этого делать, как, например, комиссар Bлaдыкин и дьяк Степанов, которые попали под следствие.

Пётр I не оставлял своих попыток справиться с разгулом нищенства. Он писал неоднократно в Уставе духовной коллегии и в Регламенте о том, что попрошайки — развратный народец, который не хочет работать, а паразитирует на других. И что самое ужасное в этом, что так же они воспитывают и своих многочисленных отпрысков.

Как Петр создавал социальную систему для нищих

Петр I пытался вернуть попрошаек под государственный контроль и для этого создал социальную систему.

Не стоит думать, что Пётр использовал только лишь карательные меры. Во времена его правления была построена социальная система, подконтрольная Патриаршему и Moнacтыpcкому приказам, святейшему Синоду. Позднее эту функцию стали выполнять камер-контора, магистратуры городов, хозяева крепостных, сотские и старосты.

Система работала. Отставные coлдaты-инвaлиды направлялись в монастырские богадельни. Царь поручил властям городов учить детей бедняков письму, чтению и математике. Малыши и подростки посещали церковные школы. Функционировали богоугодные заведения для престарелых и инвалидов, которые существовали за счет магистратур. Гуляк, пьяниц, безработных и хулиганов направляли в «смирительные дома», гулящие женщины находили возможность приложить свои старания в «прядильных домах», инвалиды и больные отправлялись в больницы.

Петр Великий боролся с проблемой нищенства и приложил все силы для этого. Его целью было возвращение попрошаек под государственный контроль. К сожалению, вылечить «нищенскую язву» полностью императору не удалось.

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