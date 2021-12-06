«Действовать жестоко, чтобы отбить у населения охоту бунтовать»- как большевики подавляли крестьянские восстания

На фоне широкомасштабной гражданской войны между красными и белыми теряются многочисленные народные восстания, направленные против власти большевиков. А ведь их было сотни, и проходили они с не меньшим ожесточением.

Движущей силой этих восстаний стало в основном крестьянство. Потому что тяжесть поборов и реквизиций, возложенных большевиками на крестьян, постоянно возрастала. Нормальный рыночный обмен между селом и городом был разрушен гражданской войной, а кормить пролетарские города как-то надо было.

Большевики считали совершенно естественным то, что крестьяне должны были бесплатно отдавать хлеб и другие продукты, произведённые тяжким трудом. А нежелание селян отдавать своё имущество объясняли «кулацкими заговорами», пережитками «мелкобуржуазной психологии». Зерно и другое продовольствие стали отбирать силой – при помощи комбедов и вооружённых продотрядов. Это уже были грабёж и насилие.

Кроме того, крестьян насильно забирали в Красную Армию. В этой насильственной мобилизации была вторая причина восстаний в годы гражданской войны.

«Группа самообороны» от грабежа продотрядов. Фото в свободном доступе.

За Советскую власть без коммунистов

Важный момент: восставали крестьяне против большевиков, но не против советской власти.

Ведь она им дала временную свободу в землепользовании. Но в глубинке свобода понималась по-иному: как полнота власти местных Советов, как возможность жить без жёсткой указки из центра.

Отсюда появился основной лозунг восстаний тех лет – «За Советскую власть без коммунистов!» Большевики с их диктатурой пролетариата объявлялись узурпаторами Советской власти.

Участники «чапанной войны» (от слова «чапан» - «кафтан»), в марте 1919 года охватившей Самарскую и Симбирскую губернии, обращались к красноармейцам с таким воззванием:

«Товарищи братья красноармейцы! Мы, восставшие труженики, боремся не против Советской власти, а против диктатуры, против засилья коммунистов - тиранов и грабителей».

К лету 1919 года это восстание было жёстко подавлено регулярными частями РККА под командованием Михаила Фрунзе. Жестокость подавления «чапанной войны» известный чекист Мартын Лацис (он же Янис Судрабс) объяснял так:

«Чрезвычайные комиссии безжалостно расправлялись с этими живоглотами, чтобы навсегда отбить у населения охоту бунтовать».

Участники «чапанной войны» на скамье подсудимых. Фото в свободном доступе.

Очень крупными были восстания в Прикамье. Ижевско-Воткинское (август – ноябрь 1918 г.) и «вилочное» (от слова «вилы», февраль – апрель 1920 г.) восстания были интернациональными. В них принимали участие русские, татары, башкиры, народы Поволжья. Продразвёрстка категорически не нравилась никому. А в первом активно поучаствовали не только крестьяне, но ещё и рабочие города Ижевска.

Кульминация народных восстаний эпохи гражданской

Самой яркой и трагической страницей истории народных восстаний времён гражданской войны стало Тамбовское (Антоновское) восстание, которое вспыхнуло в августе 1920 года из-за произвола продотрядов. Увлекшись, они забирали у крестьян не только «излишки», но и жизненно необходимые «проднормы» и последний скот, обрекая их на голодное существование.

Через несколько месяцев восстание полыхало в пяти уездах Тамбовской, а потом перекинулось и на Воронежскую, и на Пензенскую губернии. Во главе двух повстанческих армий, численностью в несколько десятков тысяч человек, стояли революционер-эсэр Александр Антонов; бывший милиционер, а в Первую мировую –полный Георгиевский кавалер Пётр Токмаков и красноармеец-дезертир Иван Колесников.

Слева направо: Токмаков, Колесников, Антонов. Фото в свободном доступе.

На подавление восстания бросили около 55 тысяч бойцов Красной Армии, в главе с Михаилом Тухачевским. При подавлении Тамбовского восстания была проявлена беспрецедентная жестокость, вплоть до применения химического оружия!

«Рабоче-крестьянское» государство перешло все мыслимые границы в этой карательной войне против восставших и сочувствующего им мирного населения. Летом 1921 года сопротивление повстанцев было окончательно сломлено.

Самым обширным по географии стало Западно-Сибирское восстание, полыхавшее с конца декабря 1920 по декабрь 1922 года. Причина была той же – продразвёрстка. Лозунги теми же – «Да здравствует народная советская власть! Долой коммунистов!»

В заключении хочу отметить, что всех повстанцев, воевавших с большевиками, именовали «белобандитами». Но к Белому движению их основная масса никакого отношения не имела.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Спасибо автору этой статьи за правдивую информацию , которая лишний раз свидетельствует о кровожадности и бездарности большевиков!Действительно, эти нехристи и подонки считали совершенно естественным то, что крестьяне должны были бесплатно отдавать хлеб и другие продукты, произведённые тяжким трудом.Причем их абсолютно не волновало то , что они обрекали семью честного труженика села на голодную смерть!

Разве можно простить Сталину, устроенные им голодоморы, когда вместо того ,чтобы накормить голодных соотечественников в неурожайные годы, он насильно отбирал у крестьян и продавал хлеб на валюту для скорейшей индустриализации страны! С кровавого присвоения чужого имущества обустраивались колхозы. Ухоженный кулацкий скот, добротные дома кулаков, накопленное веками крестьянское добро, деньги в сберегательных кассах — все подлежало конфискации. Зловещий диктатор Сталин слова «голод в деревне» объявил «контрреволюционной агитацией». Миллионы умирали, а страна пела, славила коллективизацию, а на Красной площади устраивались парады. И ни строчки о голоде — ни в газетах, ни в книгах сталинских писателей. Деревня вымирала молча и окончательно обессилевшая, издыхающая деревня покорно приняла насилие сталинской коллективизации.

Наиболее трагичным в этом отношении был голод в 1932-33 годах на Украине, когда по некоторым подсчетам погибло несколько десятков миллионов человек! В одной из бесед с Уинстоном Черчиллем Сталин обмолвился о 10 миллионах жертв от голода только в 30-х годах. Голодомор в Украине признан геноцидом власти против собственного народа. Однако мало кто знает, что не меньшие потери, а в процентном отношении – и гораздо большие от результатов большевистского хозяйствования понес не украинский, а казахский народ. Так называемый голощёкинский голодомор в Казахстане 1932—1933 годов был вызван официальной политикой Сталина «уничтожения кулачества как класса»! Вот она – чудовищная и кровавая цена за скорейшую индустриализацию страны!

Разве не преступление полное уничтожение частной собственности в России и отмена Сталиным НЭПа, раскулачивание и репрессирование крестьян, разбогатевших уже в советское время на законных основаниях благодаря своему трудолюбию. Единственной виной этих несчастных трудяг было то, что они противились и не хотели безвозмездно отдавать властям целиком выращенное ими зерно, что ,безусловно, обрекало их на голодную смерть! Вместе с тем их насильно высылали в необжитые районы севера Урала и Западной Сибири. Причем, аналогично сталинской депортации «врагов народа» в военное время, их везли как скот в товарных вагонах, не обеспечивая едой и элементарными бытовыми условиями. Трудно даже представить сколько крестьян погибло в пути, не говоря уже по месту прибытия, где не было нормального жилья и работы .

Именно из-за этой преступной политики Сталина сельское хозяйство, которое проводилось в форме фактически нового закрепощения крестьянства, было полностью развалено и возник ужасающий голод , доведший несчастных людей до каннибализма ! Именно поэтому аббревиатуру названия большевистской партии — ВКП(б) — стали расшифровывать как «второе крепостное право большевиков». Сейчас сталинскую коллективизацию часто называют «русским Холокостом». Фактически за индустриализацию наша страна заплатила гибелью русской деревни?

Очевидно, что если бы Ленин введением НЕПа не возродил бы частную собственность, против которой с самого начала так яростно и ожесточенно боролись большевики, то крах большевизма был бы неизбежен! Любопытно, что только во время НЭПа советский рубль был самым конвертируемым за всю историю СССР, а выдаваемое тогда пособие по безработице превышало зарплату трудящихся за всю историю существования советской власти. К сожалению , это ,пожалуй, единственно мудрое и однозначно смелое для того времени решение Ленина – палач народов Сталин ликвидировал одним росчерком пера! В конце декабря 1929 года Сталин заявил о том, что кулачество должно быть искоренено как класс, однако вместе с этим он искоренил крестьянство в целом как класс, что крайне пагубно повлияло на сельском хозяйстве. Именно из-за этого советской власти за все годы своего правления так и не удалось полностью накормить, одеть и обуть свой народ (а ведь Российская империя в 1917 году занимала 3 место по ВВП в мире, была мировым лидером в производстве продовольствия и «кормила» почти всю Европу)!

И разве это можно было назвать образцовым социализмом, когда государство эксплуатировало своих граждан, заставляя их работать на гроши или вовсе бесплатно – на трудодни, которые были злостным порождением сталинской эпохи! Фактически с начала 30-х годов на протяжении трех десятилетий крестьянин был вынужден бесплатно трудиться в колхозе лишь за право пользоваться своим приусадебным участком, получая зерно и сельхозпродукты, которых едва хватало, чтобы выжить. Именно с введением Сталиным трудодней отток из деревень в город многократно увеличился. В попытке убежать от тяжелейшей жизни многие колхозники, не имея паспортов, всеми правдами и неправдами «выбивали» в правлении колхоза справку с места жительства! В связи с этим весь мир осуждал этот «гениальный» сталинский законопроект , называя трудодни самой бесполезной «валютой» в мире !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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