А вы знали об этом?

1. Кампаспа, юная девушка из фессалийского города Ларисса, по утверждению одних античных историков стала первой женщиной Александра Македонского , по мнению других — второй (после Калликсены, куртизанки, которую нашёл для сына Филипп).С Кампаспой Александр познакомился во время осады Фив: чествуя победителя, знатные фивяне устроили роскошный пир, украшением которого стали несколько гетер. Одной из них была Кампаспа.Учителю Александра, знаменитому Аристотелю, Кампаспа не приглянулась. Он был категорически против этой связи и предупредил Александра, что подобные отношения до добра не доведут. Наставник решил поговорить и с девушкой, дабы убедить её покинуть Македонского.

Неизвестный художник. Аристотель и Кампаспа

Кампаспа согласилась, но при одном условии. Она захотела проехаться на Аристотеле верхом. В самый разгар это сцены в комнату вошёл изумлённый Александр. Философ, указывая на девушку, сказал царю: «Видишь, что она вытворяет со мной, а с тобой поступит ещё хуже». Возможно, как утверждает легенда, после этого поступка Кампаспы Александр её оставил, подарив своему художнику Апеллесу, который был безумно влюблен в нне!

2. Легендарный российский адмирал Фёдор Ушаков известен за свои ратные подвиги, а также как флотоводец, не проигравший ни одной битве. Однако свою первую награду Ушаков получил вовсе не за успехи на военном поприще. Известно, что весной в Херсоне «нагрянула» чума, завезённая турецкими кораблями. По одним оценкам, с мая по октябрь 1783 года от чумы умерло примерно 12 тысяч человек. Для морского офицерства первоочерёдной задачей стала борьба с заразой, поскольку строительство флота и само существование города оказалось под угрозой. «Погасить» эпидемию удалось в относительно краткие сроки, благодаря умелым действиям Фёдора Ушакова. Впоследствии в 1785 году Фёдора Фёдоровича наградили орденом Святого Владимира IV степени.

Таким образом, свою первую награду он получил не за отличие в бою – за большой вклад в борьбу с эпидемией в Херсоне и за то, что свою команду Ушаков сохранил в полной целостности. И именно тогда Ушакова заметил Григорий Потёмкин, разглядев энергию, необходимую для побед в бою.

3. После смерти султана Османской империиМахмуда I , который любил инновации, проводил реформы в военной сфере, строил фонтаны, мечети и библиотеки ,а также был большим ценителем искусства и культуры, на престол вступил его брат Осман, просидевший взаперти 50 лет. В отличие от Махмуда, музыку он ненавидел. По причине чего приказал прекратить в гареме всяческие музыкальные занятия и праздники.Более того, он нетерпимо относился к женщинам, которые случайно попадались у него на пути. Султан носил во дворце специальные башмаки, которые громко стучали. Услышав этот стук, женщины в гареме должны были прятаться кто куда.

Изображение османских шехзаде на миниатюре

Впрочем, аналогичные требования распространялись и на других женщин в Стамбуле. Им запрещалось выходи́ть из дома, если в это время по улице двигалась процессия с султаном. Осман III правил всего 3 года, умер в 1757. Но за эти 3 года чего только не случилось — 2 землетрясения, лютые холода, пожары, наводнение. Любопытно, за 27 лет правления братьев-султанов во дворце так и не услышали детского плача. По сведению Недждет Сакаоглу султаны Махмуда I и Осман III в подростковом возрасте по приказу их дяди султана Ахмеда III были кастрированы.

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