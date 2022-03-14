Почему древние римляне ели лёжа

Римляне, как и древние греки, предпочитали за трапезой возлежать, а не сидеть за пиршественным столом. Почему два великих народа древности, обычаи которых во многом различались, в данном конкретном вопросе были полностью солидарны? Тут нужно заметить, что римские патриции предпочитали лежать не только во время пиров, но и при чтении, письме, обсуждении хозяйственных вопросов и прочей интеллектуальной деятельности. На то была серьёзная причина — когда мышцы организма расслаблены, в мозг от них поступает меньше сигналов и можно сосредоточиться на процессе мышления.

Античная керамика с изображением пиршества. VI в. до н.э.

Из всех полисов античной Греции сидя обедали и ужинали только аскетичные спартанцы. Все остальные древние греки ели, сидя за столом, только если сильно торопились. Но на любой праздничной трапезе, не говоря уже о дружеских посиделках, которые назывались «симпосион», гости и хозяева вольготно располагались вокруг стола на лежаках. Скорее всего, римляне переняли обычай пировать лёжа именно у греков, вместе с названием такого пира (на латыни оно произносилось как «симпозиум»).

Древнегреческое пиршество с актёрами и музыкантами. Современная иллюстрация.

Великий античный философ Платон писал, что человек, едящий в одиночестве, всего лишь наполняет съестным желудок. Настоящая трапеза обязательно должна была включать дружескую беседу, а если средства хозяина, устраивавшего пиршество, позволяли — то и музыку, а также прочие развлечения. Греческое слово «товарищ» (синтрофос) в буквальном переводе означает «человек, с которым ты вместе ешь». Говорили, что в компании за столом должно быть «не меньше числа Харит, не больше числа Муз», то есть от 3 до 9 человек, чтобы не было ни скучно, ни тесно.

Древнегреческая застольная беседа. Современная иллюстрация.

В отличие от спального ложа, мебель для застолья (она называлась апоклинтра, от слова «апоклино» — «разгибаю спину») была приспособлена для полулежачей позы. При этом предполагалась опора на левый локоть, чтобы правая рука была свободна. Левый бок, где находился желудок, покоился на мягкой поверхности. За всё время трапезы не было необходимости менять позу, настолько удобными и эргономичными были апоклинтры.

Кадр из фильма «Геракл: начало легенды», 2014 г.

Для трапезы три апоклинтра сдвигались вместе буквой "П", с четвертой стороны рабы подносили маленькие столики с едой и вином. Перед тем, как пригубить вино, полагалось омыть руки в специальной чаше, украсить голову венком и совершить возлияние богам — отплеснуть чуть-чуть вина в качестве символической жертвы. Описания подобных пирушек можно найти у прославленных древнегреческих писателей и философов: ведь на симпосионах велись беседы на самые разнообразные темы. Самый знаменитый философский диалог Платона с участием Сократа так и называется — «Пир».

Римское застолье. Современная иллюстрация.

Римские пиры несколько отличались от греческих. Вместо маленьких индивидуальных столиков у них был один общий квадратный стол. Вместо апоклинтров — длинные кушетки, на каждой из которых помещались три человека. В отличие от индивидуалистов — греков, римляне тем самым показывали общность как стола (поскольку на него выкладывались все блюда, и есть их мог любой из гостей), так и пиршественного ложа. Кроме того, римская трапеза требовала меньшего количества прислуги — не было необходимости подносить блюда или подливать вино каждому гостю, можно было просто ставить их на общий стол.

Интерьер для приватной беседы на троих. Современная реплика древнеримской мебели в Баварском археологическом музее.

Что думает про обычай возлежать за столом современная медицина? Если во время или после обильного приема пищи лечь на левый бок, это уменьшит давление съеденного на нижний отдел желудка и таким образом ослабит дискомфорт от переедания. Кроме того, если принимать пищу лежа, то углеводы расщепляются и усваиваются медленнее, чем когда мы едим сидя, что поможет избежать скачкообразного поступления глюкозы в кровь и связанных с этим резких колебаний уровня инсулина.

Фрагмент картины Роберто Бомпиани, 1875 г.

Так что же, есть лёжа полезно для здоровья? Не совсем. Чувство насыщения при таком приёме пищи наступает позже и ощущается слабее, чем во время еды сидя. Именно поэтому возлежали на пирах, где подавали много блюд, и гости должны были распробовать каждое из них. Такие ужины весьма способствуют набору избыточного веса. Для людей, которые вели активный образ жизни и посещали подобные застолья не каждый вечер, это не слишком критично, но древнеримские богачи и патриции, часто устраивавшие пышные пиршества ради престижа, неизбежно должны были страдать ожирением и связанным с ним болезнями.

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