Краткое молитвенное правило от Серафима Саровского

Со слов автора. Я настоятельно рекомендую всем прихожанам следовать правилам Серафима Саровского.

Сегодня я расскажу, в чем их суть, а также остановлюсь подробнее на истории из жизни этого святого.

СВЯТОЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ

Серафим Саровский – это очень важная и почитаемая персона в христианстве, так как этот святой сделал огромный вклад в развитие нашей религии и её продвижение в широкие массы. Всю свою жизнь он посвятил духовному развитию, причем он стремился не просто самостоятельно приблизиться к Господу, но и всячески помогал окружающим сделать это.

Этот человек прожил поистине праведную жизнь и запомнился людям своими богоугодными делами и мудрыми советами. Даже после смерти он не покинул страждущих и нуждающихся в его опеке, благодаря приобщению к лику святых он и сейчас способен оказывать реальную помощь тем людям, которым это нужно, которые искренне об этом просят. После своего ухода в мир иной он оставил огромнейший дар всему человечеству в виде своих наставлений, ведь правило Серафима Саровского бережно передается из поколения в поколение, используется многими людьми.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЖИЗНИ ЭТОГО СВЯТОГО СТАРЦА

При рождении Серафим Саровский получил совсем другое имя – Прохор.

Рос он в достаточно зажиточной и обеспеченной семье, поскольку его отец был купцом и успешно занимался торговлей. Однако имеющееся богатство никогда особо не привлекало мальчика по причине, что еще с раннего детства он понял важность духовного развития и приверженности собственной религии. Семья Прохора была активно вовлечена в благотворительные пожертвования на строительство собора в Курске, поэтому у ребенка всегда был правильный пример перед глазами.

В очень юном возрасте (некоторые источники утверждают, что это произошло в десять лет) мальчик подвергся испытанию тяжелой болезнью, и когда уже не было никакой надежды на благоприятный исход, мать, будучи истинной христианкой, вынесла малыша к людям, которые совершали крестный ход. После этого хворь отступила, и Прохор остался жив. Такое чудесное событие очень четко обозначило мальчику вектор его основной деятельности, и он стал углубленно разбираться в вопросах религии и веры.

Серафим всю свою жизнь посвятил Господу Вседержителю и при этом активно боролся и искоренял все свои плотские пороки. Он никогда не позволял себе излишеств ни в еде, ни в одеяниях и жилье. Делая это, старец все больше понимал важность развития души, а не удовлетворения сиюминутных тленных желаний и вожделений.

Современные православные люди благодаря примеру Серафима Саровского также должны больше уделять внимания собственной одухотворенности и приходить к пониманию важности простой и невычурной жизни во всех её аспектах.

Отказавшись от богатства и роскоши, святой ушел в монастырь и посвящал практически всё время молениям и общению с высшими силами. Конечно, не все нуждаются в таких ограничениях, тем более что современный мир диктует совсем другие требования и ритм жизни стремительно ускоряется с каждым днем. Главное, что вы должны вынести, это то, что накопленные на земле материальные ценности и деньги вы точно не сможете взять с собой на небеса. Предстанете перед Богом и святыми вы только с тем, что приобрели и развили в себе на духовном плане. Поэтому осознайте всю важность ежедневного обращения к Всевышнему и соблюдения всех божьих заповедей. Для того чтобы облегчить жизнь православному человеку, Серафим и оставил своё правило для мирян.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО СЛЕДОВАТЬ НАСТАВЛЕНИЯМ ОПИСЫВАЕМОГО МОЛИТВЕННОГО ПРАВИЛА

Главное, что нужно помнить каждому человеку, стремящемуся к Царствию Господнему, это важность регулярных молитвенных практик. Однако делать это нужно не по принуждению или из-за страха быть наказанным, а из лучших побуждений, идущих из глубин сердца. Делая это, вы должны испытывать радость и благодать, кроме того, поистине духовный человек с нетерпением ждет того момента, когда сможет уединиться и приступить к духовным практикам. Если у вас такого нет, то не стоит расстраивать и впадать в уныние, ведь вам просто нужно внимательно проанализировать свое отношение к вере и Богу и искоренить все негативные ограничивающие убеждения по этому поводу.

Серафим Саровский оставил своим последователям очень мощный, но при этом предельно простой инструмент, который позволит найти время для Всевышнего и вашей души при любых условиях. Сила молитвенного правила состоит в том, что оно содержит три коротких, но очень мощных священных текста, которые моментально настроят вас на нужный лад и покажут небожителям приверженность веры.

Многие примерные христиане ежедневно пользуются наставлениями Преподобного старца, так как это позволяет им даже в периоды абсолютного отсутствия свободного времени следовать господним законам и сохранять состояние одухотворенности.

КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЛИТВЕННОЕ ПРАВИЛО ПРАВОСЛАВНЫМ ЛЮДЯМ

Еще при жизни святой Серафим проповедовал своим ученикам и паломникам важность регулярности духовных практик. Самое главное – это то, что он не просто говорил людям о том, как надо правильно поступать, но и на своем примере показывал это. Старец утверждал, что, регулярно читая утренние и вечерние священные тексты, люди приносят колоссальную пользу своей душе, при этом не тратя на это слишком много времени.

Итак, что же советовал делать пресвятой старец Серафим Саровский в своих правилах:

После пробуждения первое, что должен сделать человек, это получить благословение Господнее на грядущий день и все запланированные дела. Это обязательно делать с утра, до начала обычной будничной рутины, потому что таким образом вы покажете свои жизненные приоритеты и важность религии в вашей судьбе.

Желательно читать молитвы перед иконостасом с зажжённой освященной свечой.

Всегда соблюдайте определенную последовательность и кратность чтения священных текстов. В самом начале следует прочитать трижды главную молитву христианства «Отче наш!». Затем так же три раза читается молитва «Песнь Богородице». И в заключение однократно зачитывается «Символ веры».

В течение всего дня также не забывайте обращаться к Господу Вседержителю, вы сами можете подобрать нужные слова. Главное, напоминать себе, что на первом месте для христианина должна быть истинная вера, а потом уже материальные житейские дела.

Если у вас есть такая возможность и желание, то можете в обеденное время повторить молитвенное правило святого Серафима. Это не обязательно делать перед иконой, достаточно будет, если вы найдете уединенное и тихое место.

Обязательно прочитайте все молитвы в том же порядке и то же количество раз.

Пресвятой утверждал, что систематические православные духовные практики позволят человеку достичь нужного совершенства, насколько это возможно, находясь в грешном теле. Также нужно помнить, что добрые дела — это такая же основа праведной жизни христианина, как и мольбы. Старец своим примером показал, что благотворительность и отказ от богатства в пользу нуждающихся – это праведная дорога, которая приведет к душевному покою и благодати.

ПОЧЕМУ В ПРАВИЛЕ ИМЕННО ЭТИ МОЛИТВЫ И МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ ИХ НА КАКИЕ-НИБУДЬ ДРУГИЕ

Такое сочетание молитв подобрано не просто так, а имеет глубокий духовный смысл, ведь не зря святой старец трудился над созданием своих заповедей.

Значение каждого молитвенного текста в правиле святого старца Серафима Саровского:

«Отче наш» – это основополагающее моление в христианстве, ведь эти слова были переданы нам от самого Господа Вседержителя устами его сына Иисуса Христа.

Вторая молитва была даром Святой Матери от небожителя архангела Михаила.

Последний текст содержит в себе все основные догмы православия, поэтому требует особой осознанности при его прочтении.

Краткое молитвенное правило не рекомендуется изменять, поскольку каждый его компонент подобран с особым смыслом. Используйте молитвы именно так, как это нам завещал Серафим Саровский.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Используйте правило регулярно, дважды в день уделяйте время духовным практикам. Не делайте перерывов и не ищите себе оправданий, осознайте, что это так же важно и обязательно, как гигиена тела.

Не меняйте количество и последовательность молитвенных текстов. Также не нужно брать другие молитвы на свое усмотрение, ведь в молитвенном правиле заложен особый святой смысл.

Используйте эти молитвы перед обедом, если у вас есть на это время. А в течение дня кратко обращайтесь к Господу, чтобы не забывать о своем духовном развитии.

Создавайте особую атмосферу для духовной практики. Обустройте дома иконостас, зажгите лампадку или свечку. После молитвы можете съесть просвирку и запить святой водой. Конечно, можно обойтись и без этого, однако помните, что чем ответственнее вы подходите к общению с Всевышним, тем быстрей и явственней будут результаты.

Не забывайте о важности регулярно посещения богоугодных заведений. Ходите в храм или церковь каждое воскресенье и на большие церковные праздники.

Занимайтесь благотворительностью во имя Господа. Помните, что свою праведность нужно показывать не только молитвами, но и добрыми делами.

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А вы знали об этом?

Чаша из которой Иисус пил на последнем ужине со своими учениками перед распятием. Святой Грааль никогда не был найден и скорее всего никогда и не будет.Интерес к чаше возник в Средние века, после того, как авторы историй о короле Артуре поведали о поисках Святого Грааля. Король Артур со своими рыцарями потратил немало времени, чтобы отыскать святую чашу. Но ведь существование самого короля Артура тоже под сомнением.Скорее всего Святой Грааль — это просто часть художественных произведений, нежели археологическая ценность.

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