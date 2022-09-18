14 головоломных иллюзий для любопытных умов

А вы знали об этом?

Абсолютно возле всех супермаркетов Финляндии есть специальные места, где можно оставить собаку. По данным статистики, в Финляндии на 5 миллионов жителей приходится 2 миллиона саун. Многие двери в Финляндии открываются совершенно бесшумно, одним лишь прикосновением ладони. Финляндия славится своими странными соревнованиями. Одним из таких является ежегодный чемпионат по переноске жен. В Финляндии самая чистая вода во всем мире.

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