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14 головоломных иллюзий для любопытных умов

Оптические иллюзии вызывают неизменный интерес по одной простой причине: вы заранее знаете, что вас обманут, и всё равно попадаетесь на обман.

Талантливый художник и фотограф Джош Соммерс увлекается созданием оптических иллюзий и, надо признаться, они получаются у него очень убедительными. 

Судите сами.

14 головоломных иллюзий для любопытных умов головоломка, иллюзия
14 головоломных иллюзий для любопытных умов головоломка, иллюзия
14 головоломных иллюзий для любопытных умов головоломка, иллюзия
14 головоломных иллюзий для любопытных умов головоломка, иллюзия
14 головоломных иллюзий для любопытных умов головоломка, иллюзия
14 головоломных иллюзий для любопытных умов головоломка, иллюзия
14 головоломных иллюзий для любопытных умов головоломка, иллюзия
14 головоломных иллюзий для любопытных умов головоломка, иллюзия
14 головоломных иллюзий для любопытных умов головоломка, иллюзия
14 головоломных иллюзий для любопытных умов головоломка, иллюзия
14 головоломных иллюзий для любопытных умов головоломка, иллюзия
14 головоломных иллюзий для любопытных умов головоломка, иллюзия
14 головоломных иллюзий для любопытных умов головоломка, иллюзия
14 головоломных иллюзий для любопытных умов головоломка, иллюзия
 

А вы знали об  этом?

Абсолютно возле всех супермаркетов Финляндии есть специальные места, где можно оставить собаку. По данным статистики, в Финляндии на 5 миллионов жителей приходится 2 миллиона саун. Многие двери в Финляндии открываются совершенно бесшумно, одним лишь прикосновением ладони. Финляндия славится своими странными соревнованиями. Одним из таких является ежегодный чемпионат по переноске жен. В Финляндии самая чистая вода во всем мире.

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