Интересные факты о птицах

Птицы – одни из самых распространенных животных в мире, многие из видов которых, живут в непосредственном контакте с человеком. Они живут практически во всех местах планеты, и порой, ведут себя довольно необычно. Мы собрали подборку интересных фактов о птицах, которыми решили поделиться с вами.

1. Самым первым представителем вида, от которого и произошло большинство современных птиц, был археоптерикс. Он обладал чертами, характерными как для рептилий, так и для птиц.

2. Птицы, однозначно, произошли от динозавров. Но, от какой именно группы – среди эволюционных биологов пока нет единого мнения.

3. Американский белогорлый козодой, обладает уникальной среди своих сородичей чертой – способностью впадать в спячку. Делают это те из них, кто живет среди пустынных ландшафтов, так как в течение зимнего сезона, количество насекомых, которыми они кормятся, резко сокращается. Забившись в пустынные расщелины, они пережидают зиму, подобно ведмедям.

4. Крапивник может скормить своим птенцам около 500 насекомых и гусениц, в течение одного летнего дня.

5. Колибри могут совершать до 50 взмахов крыльями в секунду, что является рекордом среди всех видов птиц на планете. Это позволяет им не только зависать на месте, но и летать назад и вниз.

6. Калифорнийские земляные кукушки едят почти все, что могут поймать: крупных насекомых, скорпионов и тарантулов, ящериц, змей и мелких грызунов.

7. Сокол сапсан – самое быстрое живое существо в мире. Преследуя добычу, в пикирующем полете, он способен развивать скорость до 320 км/ч.

8. Перья являются определяющей чертой, характерной исключительно для птиц. Они обеспечивают гидро и теплоизоляцию для их тела.

9. Самая большая птица в мире – страус. Хотя, летать он не умеет, но, при беге может развивать скорость до 70 километров в час.

10. Благодаря специальным железам, действующим как очистные фильтры, чайка может пить даже соленую морскую воду.

11. При путешествии из Арктики в Антарктику и обратно, полярная крачка покрывает расстояние в 32 000 километров.

12. Пингвин – единственная птица, которая ходит в вертикальном положении, и может плавать, но не летать.

13. Колонии императорских пингвинов могут насчитывать до 40 000 особей.

14. Курица – самый распространенный вид птицы в мире.

15. Дроздовая мухоловка – единственная ядовитая птица в мире. Дело в том, что питается она ядовитыми жуками, и даже ее кожа и перья, пропитаны ядовитыми существами. Впрочем, саму птицу это совершенно не беспокоит, так как у нее выработался стойкий иммунитет.

16. Альбатрос может спать прямо во время полета.

17. Вороны имеют самый большой объем мозга, по отношению к общей массе тела.

18. Первой одомашненной человеком птицей был гусь.

19. Певчие пересмешники могут подражать человеческому голосу, и имитировать самые разные звуки – от мяуканья кошки до скрипения входной двери.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2285126427825670796/

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