Почему Сталин депортировал чеченцев в 1944 году

23 февраля 1944 года в Чечено-Ингушской АССР началась депортация чеченского и ингушского народов, которые были вывезены в Казахстан и Киргизию. Диванные эксперты до сих пор гадают, зачем это было сделано. Ведь объективных причин, способствующих переселению горных народов, казалось, не было! Давайте попробуем разобраться.

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Одну из основных причин для выселения называли сотрудничество чеченского и ингушского народа с немецко-фашистскими оккупантами. Однако, оккупации ЧИАССР немцами не было, за исключением части Малгобекского района. А количество банд и масштабы антисоветских настроений, по некоторым данным, не превышали подобное количество в соседних регионах!

Как писал позже бывший нарком внутренних дел ЧИАССР Султан Албогачиев:

"Бандитов в горах Чечни было не больше, чем в других регионах страны… По моим подсчётам в горах Чечни было в то время около 300 бандитов, в том числе около 160—170 активно действующих… Повторяю ещё раз — не было никаких причин для выселения чеченцев и ингушей..."

Впрочем, тот же самый капитан НКВД Алгобачиев рапортовал Берии в августе 1942 года:

"Разгромлен Дзумоевский (Дзумсоевский) сельский Совет, распущены колхозы. Отсутствие сил НКВД не позволило ликвидировать вспышки, разгромлен РК ВКП(б), разогнаны партийные и советские работники, разгромлены линия связи с Грозным, присоединилась часть населения. .."

Источник изображения: vestikavkaza.ru

Так почему советская власть потратила миллионы советских рублей, так нужных стране для восстановления разрушенных фашистами регионов, на якобы беспричинное выселение кавказских народов? Почему Сталин принял такое решение?

Мало кто знает, что до 1938 года почти все милиционеры ЧИАССР были набраны по национальному признаку (брали всех, кроме чеченцев и ингушей), за исключением разве что сотрудников ВОХР линейной милиции. И лишь в 1939-41 годах в органы НКВД и милицию стали набираться кадры из местного населения, а районные НКВД возглавили местные партийцы. Почему?

На то имелись свои причины. Еще в 1923 году центральное руководство советской милиции, опасаясь участия вооруженных милиционеров из числа местных горных народов в бандитских формированиях, прекратило практику принятия на службу чеченцев и ингушей, а имеющиеся были разоружены и уволены из рядов милиции.

Как такое могло случиться? Ведь еще в 1920 году Сталин лично рапортовал в Центр, что чеченцы — друзья советской власти, так как активно участвуют в уничтожении терского казачества и выдворению семей станичников! Однако, изгнав казаков и присвоив себе их имущество, горцы не торопились меняться.

В середине 20-х все комиссии из Москвы, прибывшие в бывшую горскую республику, отмечали в отчетах, что советской власти в Чечено-Ингушетии по существу нет.

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В советах и органах местного самоуправления заседают муллы и шейхи, а не представители бедноты. А личное огнестрельное оружие в республике, безо всяких на то документов, имеет и стар и млад. В каждом ауле имеется свой отряд самообороны, который противостоял набегам банд других тейпов, а заодно и советским отрядам продразверстки.

А в свободное от самообороны время абреки отрядов самообороны участвовали в бандитских нападениях на другие аулы, поезда, железнодорожные станции, коммуны и колхозы соседних регионов. Законы советской республики на местах не исполнялись, вместо этого действовали шариатские суды, советских школ не было, вместо них функционировали мусульманские школы.

И органы советской власти предприняли серьезные усилия для закрепления авторитета народной власти на местах. В республику были направлены стрелковые части РККА, ЧОНы, отряды ВЧК и милиции, десанты партийных и комсомольских активистов.

Каждый равнинный и горный аул окружался, а жителей его насильно заставляли сдавать оружие. Впрочем, насилие порождало насилие. В ответ вспыхивали бунты, повстанцы из аулов стекались леса, собирались в крупные бандитские формирования, и между ними и Красной армией, отрядами ВЧК-ОГПУ разворачивались целые сражения. Впрочем, дисциплинированные и организованные части армии и органов правопорядка быстро разбивали и рассеивали хаотичные скопления горцев.

Источник изображения: novayaepoxa.com

До 1938 года в Красную армию чеченцев и ингушей призывали лишь в порядке исключения, по ходатайству представителей местных органов власти. С 1938 года военные комиссариаты РККА стали призывать жителей ЧИАССР на общих основаниях, наравне с остальными жителями СССР и тут столкнулись с фактами массового дезертирства.

Только в 1940 году, перед самой войной, в республике было изъято 839 единиц огнестрельного оружия, задержано и осуждено 846 дезертиров, по подозрению в бандитизме арестовано 1055 человек. И это в крохотной Чечено-Ингушской республике (с учетом переданных в 1944 году из Ставропольского края Наурского и Шелковского районов), которая, к примеру, занимает территорию в 8 раз меньше, чем Свердловская область!

В 1941 году призыв в действующую армию был практически сорван. Потому что муллы и главы тейпов, надеясь на поражение СССР в войне с фашистами, агитировали юношей не вступать в ряды РККА и скрываться от воинской повинности. И весной 1942 года призыв чеченцев и ингушей был отменен, так как даже многие из немногих призванных разбегались сразу после отправки в войска.

В 1943 году руководство ЧИАССР упросило советское правительство разрешить призыв местных жителей для создания 114-й Чеченской кавалерийской дивизии. Разрешение было получено, но две трети призывников снова дезертировало и, по существу, вместо полноценной дивизии удалось собрать народ только на кавалерийский полк.

Источник изображения: vestikavkaza.ru

Справедливости ради следует отметить, что те чеченские и ингушские воины, которые не дезертировали из рядов РККА или пришли в армию добровольцами — воевали достойно и были отмечены государственными наградами СССР, 2300 храбрых чеченцев и ингушей полегло на полях сражений с гитлеровцами.

Маршал И. Конев:

"На защиту огромной многонациональной державы маленькая кавказская республика(Чечено-Ингушская) послала более 40 тысяч лучших сынов и дочерей, смотревших на это как на исполнение своего святого долга. Сражаясь, они проявляли высшую воинскую доблесть.

А вот и неопровержимое свидетельство, те же упрямые цифры: в Чечено-Ингушетии к званию Героя Советского Союза было представлено 96 чеченцев и 24 ингуша — ни в одной республике не нашлось столько Героев (в процентном отношении к общей численности населения)".

Пока честные чеченцы и ингуши геройски воевали на фронтах в республике расцвел бандитизм. Уничтожались работники НКВД, командиры и бойцы Красной армии, работники учреждений советской власти, члены партии, колхозники. Производились нападения на инкассаторские машины, почтовые отделения, отделения и посты милиции. С 1941 по 1944 год от рук бандитов погибло 263 человека.

В ответ было ликвидировано 197 банд, уничтожено 657 бандитов, 2.762 человек арестовано по обвинению в бандитизме, 1.113 человек при задержании оформили явку с повинной и добровольно сложили оружие.

Источник изображения: novayaepoxa.com

Особенностью этого края было то, что бандиты местным населением не выдавались, а укрывались повсеместно! Местным населением также не выдавались гитлеровские десантники диверсанты, которые укрывались в домах религиозных деятелей и позже составляли ядро диверсионных групп и повстанческих отрядов. Работники НКВД и милиции из местных жителей проявляли саботаж и попустительство, укрывали бандитов и разглашали им секретную информацию о передвижении войск.

Партийцы и комсомольцы на местах игнорировали распоряжения центральных органов, проявляли халатность, безалаберность, укрывали бандитов, участвовали в бандформированиях. И только массовые облавы советских войск и органов НКВД способствовали задержанию или уничтожению бандитов.

Источник изображения: vestikavkaza.ru

Все вышеизложенное побудило советское руководство принять меры, и начиная с 1943 года, центральным аппаратом НКВД была тайно развернута подготовка к переселению чеченского и ингушского народа.

23 февраля 1944 года операция "Чечевица" по депортации чечено-ингушского населения была начата. И в июле 1944 года Берия доложил Сталину, что "во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны НКВД в феврале-марте 1944 г. было переселено на постоянное жительство в Казахскую и Киргизскую ССР 602.193 человека жителей Северного Кавказа, из них чеченцев и ингушей — 496.460 человек, карачаевцев — 68.327, балкарцев — 37.406 чел."

Источник изображения: myagkayasila.ru

Это было похоже на наказание целых народов, это и было примерное наказание. Сталин решил наказать тех, кто по его разумению может исправиться и перевоспитаться только путем невзгод и лишений.

В ходе специальной операции, помимо выселения жителей республики, проводились массовые облавы и зачистки в горных районах. По разным причинам было уничтожено 780 бандитствующих и настроенных враждебно элементов, арестовано 2.016 человек, изъято более 20.072 единицы огнестрельного оружия. Скрыться в горах сумели около 7.000 человек местного населения.

Остальные, независимо от партийной принадлежности и лояльности к советской власти, были выселены.

Источник изображения: novayaepoxa.com

Из доклада начальника конвойных войск генерала-майора Бочкова:

"В 180 эшелонах (по 65 вагонов в каждом) было отправлено 493.269 человек (в среднем по 2740 человек на эшелон). В пути родились 56 младенцев, 1.272 человека до конечных станций маршрутов не доехало, в следствие различных причин...".

Источник изображения: vestikavkaza.ru

Репрессии против чеченцев и других малых народов Северного Кавказа продолжались до конца 1945 года. Выловленных в горах чеченцев арестовывали и осуждали за антисоветскую деятельность и бандитизм, оказавших сопротивление — уничтожали на месте. Демобилизованных из РККА солдат и офицеров — чеченцев и ингушей — поражали в правах и отправляли в Среднюю Азию.

В ходе выселения и в первые годы жизни в Казахской ССР и Киргизской ССР по приблизительным подсчетам скончалось около 100 тысяч чеченцев и около 23 тысяч ингушей.

Источник изображения: vestikavkaza.ru

Едва ЧИАССР была восстановлена, и чеченцам и ингушам было разрешено вернуться на родину. И тут они столкнулись с проблемой — из-за нерасторопности и халатности местных органов власти их дома оказались заняты переселенцами из РСФСР и Осетии в 1944 году. На этой почве стали возникать конфликты и массовые беспорядки.

В августе 1958 года митингующие русские жители Грозного выступили против возрастающих случаев хулиганства и разбоев со стороны возвращающегося чеченского населения. Грозненцы потребовали депортировать чеченцев обратно, захватили грозненский обком партии и устроили в нем погром. Организаторы погрома и видные его деятели были арестованы и осуждены.

Источник изображения: novayaepoxa.com

Власть стала переселять осетин-переселенцев из ранее занятых домов в районах ЧИАССР в села Пригородного района, который передали в Северную Осетию. И ингуши и чеченцы, возвращавшиеся из Средней Азии домой — оказались в чужой республике, были вынуждены строиться на задворках или на пустом месте. В 1973 году уже ингуши и чеченцы устроили митинг в Грозном, требуя возвращения Пригородного района из Северной Осетии в ЧИАССР.

Источник изображения: vestikavkaza.ru

Митинг был разогнан милицией, военнослужащими ВВ МВД и ВС СССР. Организаторы митинга были арестованы и приговорены к разным срокам заключения. Все это породило глухую неприязнь, как к осетинам, так и к русским, так и в целом к советской власти, что впоследствии привело к драматическому изгнанию русского населения из Чеченской республики.

Буду признателен за оценку публикации "сердечком". Спасибо!

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Хотелось бы спросить у автора этой лживой и провокационной статьи:"Неужели Вам не стыдно оправдывать злодеяния палача народов Сталина и говорить , что было примерное наказание?"!И разве можно оправдать подобное злодеяние, если чеченцев и ингушей не только выселяли и истребляли, но и пытались отобрать у этих народов Родину, раздавая ее земли представителям других народов!И если бы не подох бы величайший злодей современности Сталин ,то эти героические народы однозначно потеряли бы свою Родину и Чечено-Ингушская АССР была бы полностью вычеркнута из истории, не оставив даже следов на карте!

Однозначно подобного злодеяния еще не знала история человечества и именно поэтому лживые сталинские пропагандисты , не зная как назвать подобное чудовищное варварство , назвали это почему-то «депортацией»!А ведь под депортацией подразумевается принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность!Обратите внимание, что речь в данной трактовке не идет о выселении целого народа, поэтому это была не депортация, а обыкновенный геноцид народа и ,что еще хуже ликвидация из истории целого государства !

Разве прогрессивное человечество может забыть и простить чудовищные злодеяния в чеченском селении Хайбах, когда 700 жителей были заперты в колхозную конюшню и строение было подожжено.Когда же под натиском людей ворота конюшни рухнули, обезумевшая толпа детей, больных, стариков, беременных женщин, хлынула наружу, где их стали расстреливать не каратели СС, а куда более свирепые и жестокие сталинские душегубы!

А может Вы считаете нормальным , когда железная дорога от Грозного до Казахстана в то время была усыпана трупами людей, которых палач народов и изувер Сталин решил образцово наказать! За весь период изгнания, погибло около 200 тысяч чеченцев и 30 тысяч ингушей, что почти каждый второй чеченец или ингуш!И после всего этого ужаса, у некоторых псевдоисториков и одурманенных сталинской пропагандой фанатиков поворачивается язык говорить о депортации? Нет господа! Это была не депортация, а обыкновенный геноцид чеченского и ингушского народов, который в 2004 году совершенно справедливо признал Европарламент!

Неужели столь малочисленные, но гордые и героические народы представляли большую опасность для Великой Державы? Неужели противостоянием кучки отщепенцев можно оправдать эту чудовищную и варварскую акцию? Вместе с тем непонятно, как эти народы могли массово сотрудничать с врагом, если Чечено-Ингушетия вообще не была оккупирована немцами. Кроме того, военной необходимости в депортации этих народов абсолютно не было, поскольку шел уже 1944-й и вермахт к тому времени был отброшен далеко от Кавказа и необходимости обезопасить свой тыл не было. Скажу больше, если бы определенная часть чеченцев и ингушей на самом деле активно сотрудничала бы с немцами , даже тогда это не даёт никому право уничтожать и наказывать целые народы!

Что же касается дезертирства и измены, то может напомнить сторонникам палача народов Сталина как 3.8 миллиона советских солдат сдались немцам в первые 3 месяца войны. Любопытно, а знают ли господа сталинисты, что-либо о небывалом предательстве русских в лице Русской Освободительной Народной Армии, которая к концу 1942 года насчитывала 10 тысяч штыков?Заслуживают внимания исследования видного российского историка К. М. Александрова, по сведениям которого в период с 1941 по 1945 год в составе Вермахта воевало около 1,2 миллиона граждан Советского Союза. Из них не менее 400 тысяч человек были русскими по национальности. Остальные это украинцы (250 тысяч), жители стран Прибалтики (200 тысяч), выходцы из Средней Азии (180 тысяч), представители народов Северного Кавказа (28 тысяч), крымские татары (10тыс.) и т.д.. Обратите ,пожалуйста, внимание на последние цифры, которые, несмотря на относительно малые величины, почему-то стали причиной депортации народов Северного Кавказа и крымских татар!Как ни прискорбно, но на сторону немцев перешли даже два Героя Советского Союза – старший лейтенант Бронислав Антилевский и капитан Семен Бычков!

Заслуживает внимания выступление Сталина в 1945 году,где он сказал: «Украинцы, белорусы и казаки массово предали советскую власть и заслуживают депортации, но их так много, что осуществить это нереально, а жаль».Любопытно, почему тиран не причислил к ним и самих русских, которые ,как ни странно, превзошли по количеству предательств представителей других народов СССР! Господа! Вдумаетесь в эти изуверские слова величайшего злодея современности, который фактически сожалеет, что у него нет возможности уничтожить и наказать многочисленные народы!

Видимо поэтому «отец народов», которого я назвал «палачом народов»,всю свою неистовую злобу обрушил на малочисленные народы, с которыми ему просто легче было справиться?Невероятно, но многие историки сходятся во мнении, что общее число депортированных людей составляет более 6 млн. человек, при этом около 1,2 млн. человек погибло непосредственно во время проведения депортации и транспортировки в места назначения. Последняя цифра поражает в первую очередь тем, что отчетливо отражает жестокость и варварство проведенной депортации и лишний раз доказывает, что это был фактически геноцид собственного народа!

Однозначно в истории войн России, пожалуй, не было столь массового противостояния, а порой и предательства со стороны русских, украинцев, беларусов и представителей малых народов.Безусловно, столь массовый советский коллаборационизм является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик и т.д.!

Нетрудно догадаться, что столь массовое противостояние советской власти во многом объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского кровавого режима, в результате чего у населения росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и многие открыто выступали против него.Именно этим можно объяснить столь значительное количество ярых противников советской власти, воевавших во время ВОВ фактически не против СССР, а против сталинского тоталитарного и рабского режима.

И разве чеченцы и ингуши, как и представители многих народов, не шли на крайние меры ради независимости своей страны от сталинской диктатуры и произвола? Несомненно, во многом виноват сам сталинский преступный режим! Именно поэтому многие чеченцы и ингуши, которые в составе «Дикой дивизии» героически сражались и защищали царя-батюшку и отечество, были вынуждены противостоять сталинской диктатуре и произволу!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

В заключение, хочу пожелать чеченскому и ингушскому народам всех благ и процветания.Да поможет Всевышний сохранить мир, единство и согласие на вайнахской земле !

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