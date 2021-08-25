Христианские символы и знаки

Посещая храмы и открывая церковные книги, мы сталкиваемся с большим количеством всевозможной религиозной символики, значение которой порой бывает не вполне понятно. Особенно это ощутимо, когда приходится рассматривать иконы, а также фрески, картины или гравюры, созданные на библейские сюжеты много веков назад. Чтобы понять их тайный язык, познакомимся с некоторыми наиболее часто используемыми в них символами и поговорим об их происхождении.

Тайные знаки первых христиан

Наиболее ранние христианские символы встречаются на стенах римских катакомб, где последователи учения Иисуса Христа в обстановке жестокого гонения со стороны властей тайно совершали богослужения. Эти изображения отличаются от тех, что сегодня мы привыкли видеть на стенах наших храмов. Древние христианские символы носили характер тайнописи, объединявшей единоверцев, и тем не менее в них уже заключался вполне определённый богословский смысл.

Христиане первых веков не знали икон в том виде, в котором они существуют сегодня, и на стенах катакомб изображали не Самого Спасителя, а лишь символы, выражающие те или иные стороны его сущности. При внимательном их изучении раскрывается вся глубина богословия ранней Церкви. Среди наиболее часто встречающихся образов можно увидеть Доброго пастыря, Агнца, корзины с хлебами, виноградные лозы и многие другие символы.

Несколько позже, уже в V-VI веках, когда христианство из гонимой властями секты превратилось в государственную религию, к ним прибавился Крест.

Христианские символы и их значения, малопонятные оглашенным, то есть людям, ещё не посвящённым в смысл учения и не принявшим Святое Крещение, являлись своего рода наглядной проповедью для членов Церкви. Они становились продолжением притчей Иисуса Христа, произносимых им перед толпами слушателей, но смысл которых он раскрывал лишь близкому кругу своих учеников.

Первые символические изображения Спасителя

Одним из наиболее ранних символических сюжетов катакомбной живописи является сцена «Поклонения волхвов». Исследователями было обнаружено двенадцать таких фресок, датируемых II веком, то есть выполненных примерно через столетие после событий, описанных в Евангелии. В них заложен глубокий богословский смысл. Восточные мудрецы, пришедшие поклониться Рождеству Спасителя, как бы свидетельствуют о предсказанности его появления древними пророками и символизируют собой неразрывную связь между Ветхим и Новым Заветом.

Примерно в тот же период на стенах катакомб появляется надпись, выполненная греческими буквами ΙΧΘΥΣ (в переводе – "рыба"). В русском прочтении она звучит как «Ихтис». Это акроним, то есть устойчивый вид аббревиатуры, получившей самостоятельное значение. Он образован из начальных букв греческих слов, составляющих выражение «Иисус Христос Божий Сын Спаситель», и в нём заключён основной символ христианской веры, подробно изложенный затем в документах Никейского Вселенского собора, состоявшегося в 325 году в Малой Азии. Добрый Пастырь, а также Ихтис считаются первыми изображениями Иисуса Христа в искусстве раннехристианского периода.

Любопытно заметить, что в раннехристианской символике этому акрониму, обозначавшему Сына Божьего, сошедшего в мир, действительно соответствовало изображение рыбы. Учёные находят этому несколько объяснений. Обычно указывают на учеников Христа, многие из которых изначально были рыбаками. Кроме того, вспоминают слова Спасителя о том, что Царство Небесное подобно закинутому в море неводу, в котором оказываются рыбы разного рода. Сюда же относят и многочисленные Евангельские эпизоды, связанные с ловом рыбы и насыщением ею алчущих (голодных).

Что такое Хризма?

Символы христианского учения включают в себя и такой весьма распространённый знак, как «Хризма». Появился он, как принято полагать, ещё в апостольские времена, но широкое распространение получил с IV века, а представляет собой изображение греческих букв Χ и Ρ, являющимися началом слова ΧΡΙΣΤΟΣ, что означает Мессия или Помазанник Божий. Часто в дополнение к ним справа и слева ставились греческие буквы α (альфа) и ω (омега), напоминающие слова Христа о том, что он является Альфой и Омегой, то есть началом и концом всего сущего.

Изображения этого знака часто встречается на монетах, в мозаичных композициях, а также на рельефах, украшавших саркофаги. Фото одного из них приводится в статье. В российском православии Хризма приобрела несколько иной смысл. Буквы Х и Р расшифровывают как начало русских слов Христос Родился, что сделало этот знак символом Боговоплощения. В оформлении современных церквей он встречается столь же часто, как и прочие наиболее известные христианские символы.

Крест – символ Христовой веры

Как это ни странно, но первые христиане не поклонялись Кресту. Основной символ христианской веры получил распространение лишь в V веке. Первые христиане его изображений не делали. Однако после своего появления он в течение короткого времени стал обязательной принадлежностью каждого храма, а затем и нательной символикой верующего человека.

Нужно заметить, что на древнейших распятиях Христос изображался живым, облачённым в одежды, а зачастую и увенчанным царской короной. Более того, Ему, как правило, придавался торжествующий облик. Терновый венец, гвозди, а также раны и кровь Спасителя появились лишь в изображениях, датируемых IX веком, то есть в период позднего Средневековья.

Агнец, ставший искупительной жертвой

Многие христианские символы берут начало от своих ветхозаветных прообразов. Среди них ещё одно изображение Спасителя, выполненное в виде Агнца. В нём заключён один из основополагающих догматов религии о жертве, принесённой Христом во искупление грехов людских. Как в давние времена агнец отдавался на заклание во умилостивление Бога, так теперь сам Господь возложил на жертвенник Своего единородного Сына для избавления людей от тяжести первородного греха.

В раннехристианские времена, когда последователи новой веры были вынуждены соблюдать конспирацию, этот символ был весьма удобен тем, что его смысл могли понять лишь посвящённые. Для всех прочих он оставался безобидным изображением ягнёнка, которое можно было, не скрываясь, наносить где угодно.

Однако на Шестом Вселенском Соборе, состоявшемся в 680 году в Константинополе, этот символ был запрещён. Вместо него предписывалось на всех изображениях придавать Христу исключительно человеческий облик. В пояснении говорилось, что таким образом будет достигаться большее соответствие исторической правде, а также создаваться простота в его восприятии верующими. С этого дня началась история иконографии Спасителя.

Этот же собор издал ещё одно постановление, не утратившее силу до настоящего времени. На основании этого документа запрещалось делать любые изображения Животворящего Креста на земле. В пояснении вполне логично и здраво указывалось, что недопустимо попирать ногами то, благодаря чему все мы были избавлены от проклятия, тяготевшего над человечеством после первородного грехопадения.

Лилия и якорь

Существуют также христианские символы и знаки, порождённые Священным Преданием и Писанием. Одним из них является стилизованное изображение лилии. Его появление связано с тем, что, согласно легенде, Архангел Гавриил, явившись Деве Марии с благой вестью о её великом предназначении, держал в руке именно этот цветок. С тех пор белая лилия стала символом непорочности Пресвятой Девы.

Это стало причиной того, что в средневековой иконописи вошло в традицию изображать с лилией в руках святых, прославившихся чистотой своей жизни. Тот же символ восходит и к дохристианским временам. В одной из ветхозаветных книг, носящей название «Песнь Песней», говорится, что храм великого царя Соломона украшался лилиями, что связало этот цветок с образом мудрого правителя.

Рассматривая христианские символы и их значения, необходимо также вспомнить изображение якоря. Оно вошло в обиход благодаря словам апостола Павла из его «Послания к евреям». В нём поборник истинной веры уподобляет надежду на исполнение Божьего обетования безопасному и крепкому якорю, незримо соединяющему членов Церкви с Царством Небесным. Вследствие этого якорь стал символом надежды на спасение души от вечной смерти, и его изображение можно часто встретить среди прочей христианской символики.

Изображение голубя в христианской символике

Как уже говорилось выше, содержание христианских символов зачастую следует искать среди библейских текстов. В связи с этим уместно вспомнить изображение голубя, имеющее двойное толкование. В Ветхом Завете ему была отведена роль носителя благой вести, когда с оливковой ветвью в клюве он возвратился в ковчег Ноя, давая знать, что воды потопа отступили, и опасность миновала. В данном контексте голубь сделался символом мира и благоденствия в рамках не только религиозной, но и общепринятой во всём мире символики.

На страницах Нового Завета голубь становится зримым олицетворением Святого Духа, сошедшего на Христа в момент Его крещения в Иордане. Поэтому в христианской традиции его изображение приобрело именно это значение. Голубь символизирует собой третью ипостась единого Бога – Святой Троицы.

Образы, символизирующие четырёх евангелистов

К Ветхому Завету, а точнее, к Псалтири, составляющей одну из его книг, относится образ орла, символизирующего собой юность и силу. Основанием для этого стали слова, приписываемые царю Давиду и заключённые в сто втором псалме: «Обновится яко орля (как орёл) юность твоя». Неслучайно именно орёл стал символом апостола Иоанна – самого молодого из евангелистов.

Уместно будет также упомянуть христианские символы, обозначающие авторов остальных трёх канонический Евангелий. Первому из них – евангелисту Матфею – соответствует изображение ангела, воплощающего собой образ мессианского предназначения Сына Божия, посланного в мир для его спасения. Следом за ним идёт евангелист Марк. Рядом с ним принято изображать льва, символизирующего царское достоинство Спасителя и Его могущество. Третьим благовестником (слово «Евангелие» в переводе означает «благая весть») является евангелист Лука. Ему сопутствует жертвенный агнец или телец, подчёркивающий искупительное значение земного служения Сына Божьего.

Эти символы христианской религии неизменно встречаются в росписи православных храмов. Обычно их можно видеть помещёнными с четырёх сторон свода, поддерживающего купол, в центре которого, как правило, изображается Спаситель. Кроме того, они же вместе с образом Благовещения по традиции украшают Царские врата.

Символы, значение которых не всегда понятно

Нередко у посетителей православных храмов вызывает удивление встречающееся в них изображение шестиконечной звезды – такой же, как на государственном флаге Израиля. Казалось бы, какую связь могут иметь православные христианские символы с этим сугубо иудейским знаком? На самом деле удивляться тут нечему – шестиконечная звезда в данном случае лишь подчёркивает связь Новозаветной Церкви с её Ветхозаветной предшественницей, и к политике не имеет никакого отношения.

Кстати, попутно вспомним и восьмиконечную звезду, также являющую собой элемент христианской символики. В последние годы ею часто украшают верхушки рождественских и новогодних ёлок. Она призвана изображать ту вифлеемскую звезду, которая в Рождественскую ночь указывала волхвам дорогу к пещере, в которой появился на свет Спаситель.

И ещё один символ, вызывающий вопросы. В основании крестов, венчающих купола православных храмов, часто можно видеть полумесяц, помещённый в горизонтальном положении. Поскольку сам по себе он принадлежит к мусульманской религиозной атрибутике, то нередко такую композицию истолковывают неправильно, придавая ей выражение торжества христианства над исламом. В действительности это не так.

Лежащий горизонтально полумесяц в данном случае является символическим изображением христианской церкви, которой придан образ корабля или челна, перевозящего верующих через бурные воды житейского моря. Кстати, этот символ также относится к числу наиболее ранних, и его можно увидеть в том или ином варианте на стенах римских катакомб.

Христианский символ Троицы

Прежде чем говорить об этом важном разделе христианской символики, следует заострить внимание на том, что, в отличие языческих триад, в состав которых всегда входили три независимых и отдельно «существовавших» божества, христианская Троица представляет Собой единство трёх Её ипостасей, неразрывных между собой, но и не слитных в единое целое. Бог един в трёх лицах, каждое из которых выявляет одну из сторон Его сущности.

В соответствии с этим начиная с периода раннего христианства создавались символы, предназначенные для зрительного воплощения этого триединства. Наиболее древними из них являются изображения трёх переплетающихся между собой колец или рыб. Они были обнаружены на стенах римских катакомб. Наиболее ранними их можно считать по той причине, что сам догмат Святой Троицы, появившись лишь в конце II века, получил развитие в последующее столетие, а официально закреплён был в документах Никейского собора 325 года, о котором уже упоминалось выше.

Также к элементам символики, означающим Святую Троицу, хотя и появившимся, как принято считать, несколько позже, следует отнести равносторонний треугольник, иногда обведённый кругом. Как и все прочие христианские символы, он имеет глубокий смысл. В данном случае подчёркивается не только триединство Бога, но и Его бесконечность. Часто внутри его помещается изображение глаза, а точнее, ока Божьего, указывающее на то, что Господь всевидящ и вездесущ.

История Церкви знает и более сложные по начертанию символы Святой Троицы, появлявшиеся в те или иные периоды. Но всегда и во всех изображениях неизменно присутствовали элементы, указывающие на единство и в то же время неслиянность трёх составляющих его элементов. Их можно часто видеть в оформлении многих действующих ныне храмов - как восточных, так и относящимся к западным направлениям христианства.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2285536272922446554/

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