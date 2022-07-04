Параскева Пятница: о чем молятся, в чем помогает

Православные христиане верят в помощь святых угодников, вознося свои молитвы о разных нуждах. Кто такая Параскева Пятница, о чем молятся святой и в чем она может помочь? Моя племянница долго не могла родить ребенка, хотя прожили с мужем уже 5 лет. Однажды ей посоветовала обратиться к Параскеве одна старушка, пожалев заплаканную девушку.

Не прошло и года, как племянница получила положительный результат в тесте на беременность. Радости не было предела. В благодарность за помощь и содействие подарили иконе золотую цепочку с кулоном из аметиста. В статье я вкратце перескажу житие святой и поделюсь православной молитвой.

КРАТКОЕ ЖИТИЕ СВЯТОЙ ПАРАСКЕВЫ

Святая угодница родилась в христианской семье, ее родителями были благочестивые люди. Они так почитали святой день, в который был распят Иисус Христос, что и новорожденную дочь назвали в честь пятницы — Параскева. На Руси имя Параскева превратилось в Прасковью, одно из самых распространенных женских имен.

Это были первые века раннего христианства, когда гонения за веру принимали самые чудовищные формы. Людей пытали, всячески истязали, сжигали заживо и рубили на части мечом. В городе Иконии (современная Турция) правил ярый ненавистник христианства Диоклетиан.

На его совести дестяки тысяч истерзанных тел.

Параскева рано потеряла родителей, но продолжала вести благочестивую жизнь и истово верила в Спасителя душ человеческих. Девушка не хотела выходить замуж за земного юношу, предпочитая оставаться невестой Христа. Доставшееся от родителей наследство она тратила на нужды бедных, оставляя себе самую малость — только необходимое.

Девушка знала о гонениях императора Диоклетиана, но не боялась жестокой расправы. Однажды в город Иконию прибыл императорский гонец с миссией выявления христиан среди населения. Узнав о Параскеве, он приказал доставить девушку в свой дворец. Пораженный красотой юной христианки, императорский посланник сделал ей предложение о замужестве. Но с условием отречения от Христа.

Параскева отказалась приносить жертву идолам, за что была подвергнута жестоким пыткам. Ее тело истязали воловьими жилами, доставляя неимоверные страдания. Когда императорский посланник вновь спросил ее согласия о замужестве, девушка плюнула ему в лицо. За это ее подвергли новым жестоким пыткам и истерзанную до полусмерти бросили в темницу умирать.

Однако в темнице Параскеву посетил Ангел, который исцелил ее раны полностью. Императорский посланник заявил, что раны исцелили языческие идолы и повел Параскеву в капище на поклон. Но девушка стала громко славословить Христа, от чего все идолы рухнули на землю и разбились. Это привело правителя в неописуемый ужас, и он вновь приказал подвергнуть Параскеву пыткам. Долго солдаты истязали тело девушки, но так и не смогли сломить ее дух. После длительных мучений Параскеве отрубили голову. С тех пор святые мощи Параскевы стали исцелять страждущих христиан, а сама Параскева получила ранг великомученицы за веру Христовую.

О ЧЕМ МОЛЯТСЯ

Параскева Пятница и ее икона почитаются православной церковью, день памяти по новому стилю — 10 ноября. Святая считается заступницей и покровительницей всех страждущих, которые с верой обращаются к ней с молитвами о помощи. Помогает Параскева во многих бытовых делах и вопросах. Раньше крестьяне освящали в этот день в церкви лен, собранный в полях. Поэтому Параскеву на Руси называли еще и Льняницей. Вместе со льном в церкви освящали плоды земли нового урожая, часть которых хранили за иконами до следующей осени.

Молитвы Параскеве возносили:

крестьяне — о благополучии и здоровье домашней скотины, особенно, коровы-кормилице;

купцы — о хорошей торговле и защите от ограбления и разбоя;

больные — об исцелении от тяжких недугов;

девушки — об удачном замужестве;

женщины — о рождении ребенка.

У колодцев крестьяне устанавливали икону святой, чтобы она освятила источник и сделала воду целебной. В те трудные времена, когда еще не было качественной медицины, людям оставалось полагаться только на помощь святых угодников и заступников. Икона помогала при сильных болях: головных, зубных, телесных.

Долгие годы женщины свято чтили пятничный день и не притрагивались к хозяйству: в этот день считалось за грех возиться с грязью и пылью. Поэтому крестьянки не стирали, не шили и не работали по хозяйству. В некоторых районах этот обычай чтут и по сей день.

Молодые девушки с верой припадали к святой иконе, надеясь на помощь в замужестве. В старые времена не было практики разводов, поэтому мужа выбирали раз и навсегда. Девушки просили святую заступницу благословить их брак или послать хорошего жениха. Замужние женщины просили благословения на рождение ребенка, ведь в те времена не было ни акушерок, ни педиатров. Женщины верили, что святая Параскева услышит их просьбу и непременно походатайствует перед самим Христом.

Молитва святой Параскеве Пятнице: