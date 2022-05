Любовный треугольник адмирала Нельсона

После того, как 14 февраля 1797 г. в сражении у мыса Сен-Винсент вице-адмирал Горацио Нельсон разгромл испанский флот, он поднял вопрос о почестях.Британия остро нуждалась в победе и для всех было очевидно: как только известия об успехе достигнут Лондона, на эскадру прольётся дождь из наград.В представленном отчёте Нельсон прямо указал, что не претендует на наследственный титул (это очень дорого и социально обременительно), но было бы неплохо получить орден Бани.

Нельсон принимает сдачу "Сан-Хосе" в битве у мыса Сен-Висент 14 февраля 1797 г. Изображение из открытых источников.

В итоге адмирал Джервис получил титул графа Сен-Винсент, два его подчинённых адмирала были возведены в достоинство баронетов, а Нельсон получил за бой звезду Большого Креста ордена Бани и дополнительно произведён в чин контр-адмирала синей эскадры.

27 сентября 1797 г. на приёме в Сент-Джеймсском дворце король Георг III лично возвёл адмирала Нельсона в рыцарское достоинство за выдающийся вклад в успешный исход битвы при мысе Сен-Винсент. Во время награждения состоялся примечательный диалог:

- Я заметил у вас нет правой руки, - произнёс король.

- Это не такая большая потеря. Разрешите вам представить мою настоящую правую руку – капитан Эдвард Берри. А пока я стою на ногах, у меня всегда найдутся силы, чтобы сражаться за свою страну и короля, - ответил Нельсон.

Металлическая звезда Большого Креста ордена Бани принадлежавшая адмиралу Нельсону. Фото из открытых источников.

Как только было подтверждено рыцарское звание, Нельсон немедленно заказал себе у ювелира великолепную звезду Большого Креста ордена Бани из драгоценных металлов, предназначенную для выходов и портретных сеансов. Награда обошлась адмиралу в довольно существенную по тем временам сумму: 428 фунтов стерлингов 7 шиллингов и 5 пенсов, в том числе 7 фунтов 13 шиллингов за наградной ордер. (Для наглядности: заработок представителя среднего класса составлял в это время около 100 фунтов стерлингов в год, а жалование Первого лорда казначейства составляло 4 000 фунтов стерлингов в год.) Однако Нельсон добился, чтобы британская корона оплатила стоимость награды. Полученную из рук короля более дешёвую шитую звезду адмирал приспособил для повседневного ношения. Для Нельсона награды были не безделушками, а символами храбрости, недоступными для других по рождению.

После героической гибели Нельсона в Трафальгарском сражении, к наследию адмирала подошли с исключительным почтением. 9 января 1806 г. Нельсон был торжественно захоронен в соборе Святого Павла в Лондоне. Семья адмирала получила щедрые пожертвования: вдове Фрэнсис «Фани» Нельсон была назначена ежегодная пенсия в 2 тыс. фунтов стерлингов, брат Уильям Нельсон унаследовал титул лорда, получил 5 тыс. фунтов стерлингов ежегодной пенсии и 99 тыс. фунтов на покупку имения, две сестры получили единовременное пособие в 15 тыс. фунтов стерлингов каждая. Единственное, что проигнорировало правительство – посмертную просьбу Нельсона обеспечить безбедную жизнь любовницы Нельсона Эмме Гамильтон.

Как известно, Эмма близко дружила с королевой Марией Каролиной Австрийской,которая и познакомила ее с Нельсоном, ставшим ее любовником. Сэр Гамильтон, очевидно, терпимо относился к этой связи, по некоторым мнениям, он даже поощрял её. В 1800 году любовный треугольник переместился в Лондон, обеспечив местные газеты скандальными заголовками.Кроме того, Эмму Гамильтон и так не любили из-за ее любовных отношений с несколькими мужчинами, а также за выступления в обнажённом виде в представлениях шотландского шарлатана Джеймса Грэхэма в качестве богини здоровья.Вместе с тем Эмма Гамильтон активно участвовала в терроре против "якобинцев" в Италии. Именно из-за этих скандальных событий британская корона не выполнила посмертную просьбу Нельсона – обеспечить безбедную жизнь любовницы Нельсона Эмме Гамильтон, которая умерла в нищете !

Мундир, награды, а также другие вещи, принадлежавшие адмиралу Нельсону были бережно собраны родственниками и фактически получили статус государственных реликвий. Предметы длительное время выставлялись в различных галереях Британии.

12 декабря 1895 г. комплект наград и повседневный мундир адмирала Нельсона был выставлен на аукционе Christie’s наследником генералом Александром Нельсоном Худом, 1-м виконтом Бридпортом. Однако, незадолго до аукциона лоты были выкуплены от имени нации за 2500 фунтов стерлингов. Интересно, что в те времена использование государственных средств для таких целей было беспрецедентным решением. Предметы были выставлены на всеобщее обозрение в выставочном зале больницы Гринвич.

В ночь на 10 декабря 1900 г. большая часть предметов принадлежащих Нельсону была похищена. Как писали газеты того времени: «было совершено особенно презренное злодеяние перед нацией». На раскрытие преступления были брошены лучшие силы Скотланд-Ярда. Вскоре детективы вышли на исполнителя Уильяма Картера, который был приговорён в 1904 г. к семи годам каторжных работ. Затем был выявлен подельник и скупщик краденого Альф Саттон из Ислингтона, но дальше следствию продвинуться не удалось. До настоящего времени похищенные награды Нельсона не найдены. Согласно основной версии они были переплавлены и реализованы в качестве лома драгметаллов на чёрном рынке. По другой версии, предметы проданы заказчику в Англии, либо в Америке.

Металлическая звезда Большого Креста ордена Бани принадлежавшая адмиралу Нельсону . Фото из открытых источников.

В настоящее время подлинными наградами Нельсона считаются комплект шитых орденов на повседневном мундире и, та самая, заказанная адмиралом у ювелира звезда. Металлическая звезда Большого Креста ордена Бани была передана в 1814 г. братом Нельсона Уильямом в дар адмиралу сэру Ричарду Китсу вместе с сопроводительным письмом. Подарок преподнесён в память о дружбе между Китсом и Горацио Нельсоном. На реверсе звезды имеется соответствующая надпись:

«The Star of VICE ADMIRAL Lord Viscount Nelson Duke of Bronté KB &c &c. Who fell in his last GLORIOUS VICTORY off Cape Trafalgarthe - 21 October 1805. - Presented to Vice Admiral Sir Richard Goodwin Keats by EARL NELSON 24th March - 1814.»

Звезда и сопроводительное письмо были сохранены родственниками адмирала Ричарда Китса и находятся в отличном состоянии. В октябре 2010 г. уникальная награда выставлялась на аукционе Morton & Eden с предполагаемой ценой 500 тыс. фунтов стерлингов.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

История со стихотворением «Прощай, немытая Россия» великого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова довольно запутана. Как указывают многие историки и специалисты по литературе, знаменитое стихотворение, вероятно, вовсе не принадлежит перу Лермонтова.Многие специалисты указывают, что, скорее всего, это произведение, принадлежит перу поэта-пародиста XIX века Дмитрия Минаева, который является автором известных в свое время пародий на стихи Лермонтова (например, пародии на «Демона»).Об этом свидетельствует и то, что сам Лермонтов в обществе того времени воспринимался как «русоман» и действительно являлся автором по-настоящему патриотических стихов.Весьма тяжело представить, чтобы человек с такими воззрениями, написал подобный стих. Тот же Минаев, в отличие от Лермонтова был настоящим либералом и нигилистом. Имеются и серьезнейшие стилистические нарекания по поводу этого стихотворения, которое не попадает в более изящный и поэтичный стиль Лермонтова. Любопытно, что и источник публикации «Прощай, немытая Россия» достаточно сомнителен.

Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43657570149)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Как неудавшийся президент Вовочка Зеленский назвал Гордона «позорищем , выпрыгивающим из штанов»! https://otari.mirtesen.ru/blog/43448798191/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!