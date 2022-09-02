4 самых мистических совпадения в истории

Порой совпадения так красноречивы, что нельзя не заметить или проигнорировать их. Мы говорим не о мелких сходствах в событиях мировой истории, которые притянуты за уши любителями теории великого сговора, нет.

Речь пойдет о мистических переплетениях судеб, неслучайных встречах, необъяснимых катастрофах и особенных знаках Вселенной.

Рок Жанны д’Арк.

Мэрия города Руана заказала однажды художнику Рене Шарбонно картину на историческую тематику: «Жанна д’Арк на костре». Натурщицей послужила молоденькая девушка Жанна Ленуа. Как только картина была завершена, ее выставили в одном из выставочных залов города. А на следующий день случилась ужасная трагедия: Жанна Ленуа заживо сгорела в стенах университета. В лаборатории произошел взрыв реактивов, и студентка не успела выбежать.

История Генриха Шлимана.

Генрих Шлиман

Все знают имя археолога-аматора, который нашел Трою вопреки убеждениям своего времени. Ведь когда Генрих был еще ребенком, то считалось, что Троя – вымышленный Гомером город. Но идея отыскать сожженную греками крепость пленила мальчика. Всю свою жизнь Шлиман посвятил этим поискам. Над ним посмеивались, ведь никто не верил в то, что Троя реально существовала.

Когда Шлиман прибыл в царство ахейцев, то встретил кузнеца.

А теперь угадайте, как звали его жену и детей?

Пенелопа, Одиссей и Телемах! Если это не знак свыше, то что тогда?

Марк Твен и комета.

Марк Твен

Знаменитый американский писатель появился на свет в 1835 году. В день его рождения рядом с планетой Земля пролетела комета Галлея. Через 75 лет комета приблизилась к Земле еще раз. И в тот день любимца публики не стало. Самое мистическое в происшедшем то, что Марк Твен сам предсказал свою смерть. Он говорил, что пришел в этот мир вместе с кометой Галлея, а теперь должен покинуть Землю, ведь она возвращается за ним.

Кимоно-убийца.

Эта страшная история произошла в Японии в 17 веке в Токио. В восточной стране есть традиция дарить девочкам кимоно. Это привычное дело. Но вот однажды по городу поползли слухи о проклятом кимоно: якобы появилось кимоно, убивающее своих хозяек. Случилось так, что его подарили одной из них. Девочка умерла, даже не надев обновку. Тогда никакой связи не проследили, поэтому передарили кимоно второй девчушке. Но она тоже скончалась! Кимоно досталось третьей. И только после гибели этой жертвы все поняли, что стало причиной беды.

Проклятое кимоно решили сжечь. Как только его подожгли, поднялся ураган и разнес пламя по всему городу. В результате случилась настоящая катастрофа: в пожаре исчезло 300 храмов, 500 дворцов, сгорело 100 000 человек.