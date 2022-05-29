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Грандиозный проект Екатерины II, которому не суждено было сбыться.

Грандиозный проект Екатерины II, которому не суждено было сбыться.

Россия долгое время имела тесные связи с Византийской империей. Религия, культура и даже письменность – все это Русь приобрела благодаря Византии и ее влиянию. Однако в 1453 году Византия была окончательно захвачена Османской империей, из-за чего сотрудничество прекратилось. В XVIII веке императрица Екатерина II решила возродить Византию, при этом разделив Османскую империю.

В воссоздании Византии Екатерина II видела множество плюсов для своего государства: Во-первых, Россия бы могла приобрести новые территории во время войны с Турцией; во-вторых, Российская империя могла бы стать православным центром мира; в-третьих, Россия бы становилась мировой державой. Оставалось лишь осуществить такой грандиозный проект.

Реализацию проекта осуществляла сама императрица, однако и ей требовались помощники. Так, помощниками Екатерины Великой в разработке проекта стали графы Григорий Потемкин и Александр Безбородко.

Такой серьезный проект невозможно было воплотить в жизнь без сильных союзников, которые бы в нужный момент могли прикрыть русское войско. Поддержать Российскую империю Австрия, Венецианская республика и др. незначительные силы Европы.

К сожалению, проект так и не удалось реализовать. Плану Екатерины Великой помешала Великобритания и Франция, которые зарабатывали большие деньги торговлей с Османской империей.

Также осуществлению плана помешало обострение отношений с Австрией, смерть Григория Потемкина, недостаточность сил для вторжения, слабость Венецианской республики, а также занятость императрицы другими важными делами мировой политики.

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А вы знали об  этом? 

Королева Великобритании имеет массу привилегий. Кто бы сомневался. Ведь она непростой человек. Если все остальные граждане обязаны соблюдать правила и законы, то это не относится к Елизавете II. По сути, Ее Величество может даже нарушить определенный закон. Но поскольку Елизавета II является представителем высшей власти и лицом Великобритании, то, конечно, не может себе этого позволить. Как ни странно, но у королевы нет ни водительских прав, ни паспорта, удостоверяющего ее личность. Дело в том, что в Великобритании только от имени Елизаветы II выдают все водительские удостоверения. По той же причине нет и паспорта. Подобные документы тоже выдаются от имени Ее Величества.                                                                                                                                                          

Подробнее об этом  (https://otari.mirtesen.ru/blog/43385479421)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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