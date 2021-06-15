Помощь блаженной Ксении: рассказы современников

Люди делятся своими историями о чудесной помощи святой петербурженки.

Марина Захарчук

«Пройдёт десять лет – и ей будут молебны служить»

В конце 1970-х, в годы учёбы в Ленинградском Государственном Университете (ЛГУ), я поставила себе целью посетить все действующие храмы Ленинграда. Так однажды приехала на Смоленское кладбище, названное по имени расположенной здесь церкви. Во время службы и, особенно на панихиде, поразило повторяющееся в каждой записке имя: «Блаженная Ксения».

Святая блаженная Ксения Петербургская

***

Выйдя из храма, отправилась бродить по заснеженному кладбищу и вскоре остановилась у заколоченной наглухо часовни. Вокруг не было ни души. Я уже собиралась уходить, как вдруг из-за часовенки (которую я только что обошла!) вышла старушка в очень бедной одежде.

– Что это за часовня, бабушка? – обратилась я к ней.

– Тут, деточка, лежит святая блаженная Ксения, помолись ей.

– Святая? Почему же её поминают за упокой? Ведь святым служат молебны.

– А вот пройдёт десять лет – и ей будут молебны служить, – сказала старушка и, пока я разглядывала часовню, исчезла так же внезапно, как появилась.

Стояла зима 1978 года. Вспомнила я об этой встрече десять лет спустя, когда в преддверии 1000-летия Крещения Руси Поместный Собор РПЦ, проходивший летом 1988 года, причислил к лику святых блаженную Ксению Петербургскую.

Любовь

«Только прочитала акафист – звонок: новый клиент обратился!»

***

Хочу рассказать тоже об одном случае. В 2007 году мы начинали своё дело в сфере юриспруденции. Шли к вере одновременно. Было много тяжелых месяцев, когда хватало денег только на аренду офиса, на еду приходилось подрабатывать частными уроками. К блаженной Ксении не обращалась, так как считала, что она Петербургская, поэтому москвичам не поможет. Такое вот неофитство.

В один очень тяжелый день, когда стоял вопрос закрывать офис, который мы так тяжело тянули долгое время, прощаться с мечтами и планами, и возвращаться на поиски работы, решила почитать от сердца акафист матушке Ксении. Читала, плакала и даже не верила, поможет ли.

И вот, только прочитала акафист – звонок: новый клиент обратился. Из Петербурга! Но это ещё не все. Мы заказали для него юридические документы в Латинской Америке, как он просил. Каково же было наше удивление, когда они пришли через три недели, и мы их проверяли!

Подписавший их сотрудник этой латиноамериканской страны значился как г-жа Ксения Муньос – тезка блаженной матушки Ксении! Такие вот чудеса! А вообще всегда надо прибегать во всех делах и обстояниях к святым, просить их помощи и верить несмотря ни на что! Святая Блаженная Ксения, моли Бога о нас, грешных!

***

Светлана Галанинская,

обозреватель интернет-портала «Религаре»

«Блаженная Ксения и попросила… сразу двоих»

Блаженная Ксения помогала нашей семье и мне лично много раз. Её молитву и заступничество перед Богом мы ощущаем постоянно. Блаженная Ксения — фактически наша семейная святая, и в день её памяти мы празднуем не только именины одной из дочерей, но и что-то типа дня Крестной Славы у сербов.

Расскажу лишь одну историю. Самую главную.

После рождения сына у меня по разным причинам долго не было детей, а очень хотелось. Я всегда мечтала о большой-пребольшой семье. И вот, в числе прочих паломнических поездок, я совершила одну, которая радикально изменила мою жизнь. Доехала до своей любимой святой Ксении Блаженной. На Смоленском кладбище в Петербурге помолилась о том, чтобы Ксения попросила для меня у Бога ребенка. И поскольку сын уже был, конечно, больше хотелось девочку. Хотя и второму мальчику, поверьте, была бы очень рада. Пообещала, что если родится девочка, обязательно Ксенией назову.

Блаженная Ксения, вероятно, и попросила… сразу двоих. Это, наверное, чтобы я насчет прошедших девяти лет, когда никто не рождался, не очень сокрушалась. В общем, у нас вскоре появилась не только Ксения, но и София, чего совсем никто не ожидал. Будучи уже беременной, но, ещё не зная о том, что появятся близнецы, я ещё раз ездила в Петербург, чтобы отблагодарить святую Ксению за ее молитвы.

Причем, незадолго до наступившей беременности я написала подруге: «Очень хотелось бы девочку. А еще лучше сразу двоих!» Но надеяться на такое счастье, конечно, не смела. Хоть бы кто-то один родился… Да и близнецов ни в моем, ни в роду мужа никогда не было.

На самом деле, это даже страшно, когда Бог исполняет все твои самые заветные просьбы, о которых даже и просить-то вслух не решаешься. Господь воистину читает в сердце: «Ты действительно хотела много детей? Так вот тебе много и сразу». Муж потом сказал: «Ну, ты же блаженной помолилась, вот и результат». Святая блаженная Ксения помогает радикально.

Кстати, моим близнецам совсем скоро, в феврале, исполнится пять лет. Они умницы, красавицы, мои помощницы и очень добрые девочки. Конечно, историю своего появления на свет они уже знают, потому что мы каждый день все вместе молимся Богу и блаженной Ксении со словами благодарности.

***

Екатерина

«Эти книги принадлежали Великой княгине Ксении Александровне»

Может быть, моя история покажется не такой яркой. Но для меня — очень впечатляющая! Однажды я прочитала, что когда болел Александр III, то во дворце у его постели находилась его супруга-императрица, которая переживала за него. И ей явилась старица, сказала, что император поправится, и что у них родится дочь, пусть назовут, как и её — Ксенией. Так и произошло.

Мне запомнилась эта история из жития блаженной Ксении Петербуржской, и иногда я думала, а какая была жизнь у их дочери Великой княжны Ксении? И вот случилось так, что мой добрый знакомый — историк, который бывает за границей, привёз и подарил мне некоторые книги.

Он сказал примерно так: «Я был за границей в гостях, к пожилой хозяйке дома приехала родственница, очень пожилая, и я познакомился с ней. Она, узнав, что я из России, сказала, что родилась в России. И затем пригласила к себе. Мы съездили. Она предложила в дар взять православные книги на русском языке, которые перешли к ней после кончины её родственницы. Несколько книг я взял. Эти книги принадлежали Великой княгине Ксении Александровне, она умерла в 1960 году в эмиграции. На нескольких из этих книг есть дарственные надписи от авторов-составителй книг к Великой княгине Ксении». И вот эти книги были подарены мне.

***

Ирина

«Стала молиться Ксеньюшке о даровании супруга»

Добрый день! В 80-е годы прошлого века мне попала в руки небольшая книжечка с описанием жизни Ксении Петербургской и её чудес. Стала молиться Ксеньюшке о даровании супруга. Вскоре действительно я вышла замуж за замечательного человека. Также по молитвам блаженной Ксении мы с мужем чудесным образом построили частный дом (особых финансов на строительство не было). Молитесь этой великой угоднице Божьей, и у вас всё устроится!

***

Ирина

«Квартиру купила через три месяца»

Очень люблю Ксеньюшку-заступницу и скоропослушницу!!! Поехала к ней на Смоленское кладбище в первый раз в 2008 году, просила помощи в покупке жилья (хотя умом понимала, что никак не получится). Квартиру купила через три месяца. И это только один случай… После этого ездила к ней много раз и всегда, когда уезжаю от нее, чувствую одно: не хочу от неё уезжать… Так мне там хорошо с ней!!!

Святая блаженная мати наша Ксения, моли Бога о нас!

***

Екатерина

«Так у меня появилась работа с высокой зарплатой»

Мне несколько раз в жизни помогала Ксения Петербургская в жизни, именно, по молитвам пред её иконою. У меня не было в 2008 году работы, я ходила каждый день по собеседованиям, всё вроде нормально проходило, но никто меня не брал, не перезванивал, какая-то прямо напасть.

Я помолилась очень горячо Ксеньюшке, и в тот же месяц я позвонила по объявлению через интернет-сайт и меня пригласили на собеседование. Когда я шла на него, я опять молилась Ксении и просила, чтобы меня взяли. Меня менеджер утвердила, я ей понравилась, и даже она была удивлена: почему я до сих пор без работы, такая приятная и с таким опытом.

Затем меня отправили в Киев на оформление на работу. Так у меня появилась работа с высокой зарплатой, белая зарплата и официальное трудоустройство, меня уважали, и всё было хорошо. И в 2011 году я также обращалась к Ксении, когда также не было работы И НАШЛА. Также высокая зарплата и машину Фольксваген дали для работы.

Святая Ксения Петербургская моли Бога о нас!

***

Мария

«Отрезвило от пятилетнего заблуждения»

В прошлом году моя соседка, неверующая, очень страдала когда узнала, что её муж уже пять лет ей неверен. Они долго разговаривали, и она простила ему, желая сохранить семью (у них двух детей). Но он не имел силы вырваться из этой связи и стал готовиться уйти из дома. Соседка плакала и просила помолиться о ней.

В это время я читала на вашем сайте о свидетельствах людей, которым святая Ксения помогла. В одном письме я нашла адрес кладбища, на котором святая похоронена и написала ей письмо (мы живем в Канаде), моля помочь моей соседке и её мужу.

Не прошёл и месяц, а моя соседка пришла радостная и сказала мне, что её муж узнал о страшной нечестности и лицемерии этой другой женщины, что отрезвило его от пятилетнего заблуждения.

***

Лета Никульшина

«Нашли работу после экономического кризиса в США»

По молитвам блаженной Ксении, многие у нас в церкви нашли работу после экономического кризиса в США, а мой муж стал православным. Наш приход в Энн Арборе, штата Мичиган, служил весь год молебен Матушке Ксении Петербургской после каждой воскресной Литургии.

***

Марина Севастьянова

«У сестры после развода опять «склеилась» семья»

Помогла! Посетили её мощи, приложились, и у сестры после развода опять «склеилась» семья, а у нас родилась вторая доча!!! Святая Ксения Петербуржская, моли Бога о нас!

***

Анна Мешкова

«Назовем мы наших деток Ксения и Андрей»

В преддверии праздника матушки нашей, святой блаженной Ксении Петербургской, хочу поделиться и своей, действительно, чудесной историей.

Долгое время не везло мне в личной жизни. Сначала были непростые отношения, потом тяжёлый разрыв, а потом несколько лет одиночества. После разрыва отношений, в 2005 году (это совпало ещё и с проблемами со здоровьем, и с уходом с работы), решила я поехать в Санкт-Петербург. Ехала в город, о котором мечтала давно, просто по путёвке, на экскурсии, поскольку, тогда была ещё человеком невоцерковленным, а о матушке Ксении и не слышала совсем.

На одной из экскурсий по городу наш экскурсовод, рассказывая о Михайловском замке, упомянула и о святой Ксении, особо отметила, что блаженная Ксения — небесная заступница Петербурга. Рассказала, как блаженная предсказала царю Павлу I его скорую смерть. Так как группа наша состояла, в основном, из девушек лет двадцати пяти, сделала экскурсовод Ирина акцент и на том, что к матушке Ксении обращаются по разным поводам, особенно, с просьбами об устроении личной жизни.

И вот, в предпоследний день нашей поездки, мы с моей соседкой по комнате съездили на Смоленское кладбище и подали записочки с нашими просьбами. Когда просила святую Ксению о помощи, просила, прежде всего, о работе, а потом уж о личном.

Вернулась домой, началась суета с поиском работы, и как-то забыла я, грешная, о матушке Ксении. Работа же нашлась такая, о которой можно было только мечтать, уже спустя три месяца.

А личная жизнь, по-прежнему, не налаживалась. Так и жила три последующих года в одиночестве, все силы отдавая работе. На исходе третьего года полного одиночества, подогреваемая сожалением подружек и жалобами родителей, что не дождаться им, видно, внуков, вспомнила я о матушке Ксении. Прочла её житие и стала непрестанно молиться ей, как умела, своими словами, чтоб послала святая мне мою вторую половинку. Обещала заступнице нашей, что если пошлёт мне мужа, назовем мы с ним наших деток Ксения и Андрей. И стала собираться снова в Петербург, чтоб ещё раз попросить о помощи святую Ксению, в ее часовенке.

Но поехать в Питер не получилось. А поехала я… на встречу с мужчиной, познакомилась с которым через Интернет (но не на сайте знакомств!), просто чудесным образом. В марте 2008 года мы познакомились, в мае впервые увидели друг друга, а в январе следующего года уже стали мужем и женой. На праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в октябре 2009 года, повенчались в Храме святой блаженной Ксении Петербургской в городе, где жил мой муж (он, как оказалось, был прихожанином этого храма).

А уже в конце октября появилась на свет наша доченька Ксеньюшка. Братик её, Андрюша, тоже не заставил себя долго ждать. Родился всего через полтора года. И, для полного счастья, ещё через год и три месяца, послал нам Господь, по молитвам матушки Ксении, еще одну доченьку — Марию.

С тех пор, вот уже пять лет, живем с мужем в любви и согласии, оба воцерковились, а вся наша семья является прихожанами Храма святой блаженной Ксении Петербургской и дома чтит нашу матушку-заступницу! И она не оставляет нас, помогает во всём, о чем просим, в чём, действительно, нужда есть.

Был период у нашей семьи, когда мужа уволили с работы. Все деньги ушли на поиски новой работы, на переезд в другой город. Сколько было потрачено времени и сил на написание резюме, на собеседования, а желанное предложение о трудоустройстве так и не поступало.

И тогда, на последние деньги, муж поехал в Петербург, к матушке Ксении. Ездил всего на пару дней, вернулся поздно вечером, и, буквально, не успел он переступить порог дома, как ему позвонили и сказали, чтоб завтра выходил на работу. Работа, посланная Господом по молитвам святой Ксении Петербургской, очень помогла нам тогда поправить наше финансовое положение.

И это, далеко, не все истории о чудесной помощи святой Ксении нашей семье!

Матушка Ксения, благодари Бога от нас! Слава Богу за все!

***

Людмила Дайович, Белград, Сербия

«Мой отец попал в лапы к сектантам»

Уважаемые отцы, братия и сестры во Христе!

Слава святой блаженной матери Ксении Петербургской, молитвеннице и заступнице нашей пред Богом! Шлю Вам свою историю о её помощи нашей семье, но перед этим хочу вкратце рассказать, как чтут её и любят в Сербии, в Белграде, где я живу. Здесь православные прибегают к матушке не меньше, чем в России.

Каждый год в день её памяти в храме Подворья Московской патриархии в Белграде, можно сказать, всенародный праздник — народ переполняет храм, и по сербскому обычаю приносит в славу и честь святой особые, празднично украшенные хлебы, которые освящаются на молебне после Литургии. Еженедельно в храме приходит немало верующих на молебен святой Ксении и святой Матроне Московской, каждый день приходят помолиться блаженной Ксении и купить её образок и освящённое на её могиле масло.

Нашей семье святая Ксения помогла в самые чёрные для нас дни и годы. После многих десятилетий счастливого брака моих родителей случилось несчастье — мой отец, всю жизнь бывший добрым, трезвым и разумным человеком, но, увы, неверующим, попался в лапы к сектантам. Он внезапно изменился, стал совершенно непохожим на себя, стал к нам холодным и раздражительным. Начал врать нам в глаза, ушёл из дому, редко с нами виделся. Проводил время в основном с новой «компанией», которая вытягивала из него немалые деньги, и никакими слезами и разговорами мы не могли до него достучаться.

Мама обратилась за советом к священнику, который благословил отслужить молебны святой Ксении, на которых мы присутствовали всей семьей, кроме отца.

Чудо произошло, не сразу, а через пару лет, но, тем не менее, это чудо — хотя семья была перед разрывом, этого, милостью Божией и заступничеством Его святых, не произошло. Папа постепенно смягчался, наши отношения с ним налаживались, в конце концов, он вернулся домой, и всё стало так, как будто бы ничего и не происходило. Наша семья живет даже более дружной и счастливой жизнью, чем до этих страшных событий. А стоит только подумать, какими страшными и иногда необратимыми бывают последствия воздействия сект на их жертв!

Мы до конца дней будем благодарить Господа, святую Ксению и всех святых заступников за помощь. Помоги святая Ксения всем тем, кто попался в лапы сектантов, и их близким! Низкий вам всем поклон и с наступающим Праздником!

***

Анастасия Овансова

«А ведь раньше муж даже на порог Храма ступить не хотел»

Моё воцерковление началось 10 лет назад, когда мой трёхлетний сынишка стал инвалидом. Муж, хоть и не одобрял наши «походы в церковь», но угрюмо терпел. Вскоре у нас родился ещё один сын, а затем и дочка.

Пока детки были маленькие, я водила их в Храм в будние дни, так как выходные мы проводили с мужем и его роднёй в деревне. У меня замечательный, любящий, надёжный муж, заботливый отец для детей, но о Боге и Церкви с ним лучше и не заикаться было. Про воскресную школу для детей я могла только мечтать. А дети подрастают, взрослеют, и уже становится понятно, что для укрепления их в вере необходимы и новые знания, и общение с православными ребятами, чего нам так не хватало. Да и у самой проявилась такая духовная жажда, что, поговорив с мужем, записала детей в воскресную школу и сама стала посещать занятия для взрослых два раза в неделю по вечерам.

Сначала всё было хорошо, мы с увлечением окунулись в новую жизнь, без которой себя уже не представляли. Только наш бедный папа становился всё злее и злее. Если детей он ещё отвозил на занятия, то на мне срывался сильно. Отказавшись сначала от одного, а потом и от другого занятия, я молилась, чтобы хоть детям доучиться до лета, а там, глядишь и успокоится. Но и летом даже причастие раз в месяц вызывало бурю эмоций.

К новому учебному году о себе уже не думала, лишь бы дети продолжали заниматься. Через пару месяцев стало совсем грустно, и я решилась съездить на могилку к блаженной Ксении. Со слезами просила её об одном: чтобы муж смягчился, не нервничал так сильно, ведь кроме всего прочего, и на его здоровье это сказывалось очень сильно, появились проблемы с сердцем.

Спустя какое-то время, я вновь завела разговор о том, что хочу вернуться к занятиям по церковному пению хотя бы один раз в неделю — муж не возражал! Я начала петь, посещать другие занятия тоже! — муж не возражал и не сердился! Я опять съездила к Ксении, горячо её благодарила и попросила не оставлять нас своей молитвой и впредь. А дальше, Великим постом, мой муж соборовался, перед предстоящей операцией присутствовал на молебне, молился, а ведь раньше даже на порог Храма ступить не хотел. Но на этом чудеса не закончились!

Сынок наш младший начал петь в детском хоре при воскресной школе, и на Светлой седмице я вместе с сыном и хором должна была ехать в Москву на Пасхальный фестиваль, но на страстной неделе заболела гриппом. Заболела серьёзно. На пасхальной службе не была — лежала с высокой температурой, зато детей на службу водил мой муж!!! Какие радостные они вернулись!

А потом он вместо меня поехал в Москву. Везде сопровождал детей, посещал монастыри, прикладывался к святыням! Вернулся довольный, спокойный, ласковый. Теперь его любят не только родные дети. А летом мы всей семьёй ездили в православный лагерь. Муж руководил стройотрядом, я была воспитателем в младшем отряде, и наши дети с нами.

Муж ещё не воцерковился, как бы нам хотелось, но я верю, что Господь не оставит нас, и святая блаженная матушка Ксеньюшка всегда нам поможет. Какой подвиг она приняла на себя ради спасения собственного мужа! И нас грешных не оставляет своим заступничеством!

Слава Богу за всё! Святая Блаженная мати Ксение, моли Бога о нас!

***

Анна Гаврилова

«Вскоре после этой поездки я приняла крещение»

Живу в пригороде Санкт-Петербурга. Осенью 2011 года у моей троюродной сестры обнаружили рак, предстояла сложная операция. Мне тоже надо было делать операцию, не такую сложную и срочную, поэтому я никак не могла решиться и всё тянула время.

Я тогда не была крещеная, и о крещении не задумывалась, но чтобы как-то поддержать сестру, предложила поехать с ней на могилу Ксении Петербургской. Сама я при этом весьма скептично относилась к пользе такого паломничества, но что ещё можно было предложить сестре в её ситуации? К тому же я сама там ни разу не была.

Приехали. Меня поразила огромная очередь, с самого утра выстроившаяся в обычную субботу. Я даже с опаской поглядывала на такое, на мой взгляд, проявление фанатизма.

Тоже попрошу, подумала, чтобы мне операцию удачно сделать, авось, поможет. В какой-то момент, когда прикладывалась к иконе, или к Кресту, не помню точно, вдруг ясно осознала, что я из-за гордыни своей довела себя до необходимости операции, и много прочих бед натворила. И неожиданно для себя, вместо всего прочего, попросила избавить меня от гордыни.

После этой поездки начались «обыкновенные чудеса». Случайно вышло так, что и меня, и сестру бесплатно оперировали лучшие специалисты. Я прекрасно себя почувствовала, как только очнулась от наркоза. Ни боли, ни последствий, вот уже два года. Операцию делали 7 февраля, тоже случайно, на следующий день после дня памяти Блаженной Ксении. Я тогда даже не знала об этом. Моя сестра тяжелее перенесла операцию, долгое время не могла поправиться, но обошлась без «химии», и все-таки пошла на поправку. А недавно вышла замуж! В 56 лет!

В Бога я по-своему верила, но зачем принимать крещение, не понимала. Ну, покрещусь, — думаю, — так надо же все правила соблюдать, зачем мне это? Всё же часто обращалась к маленькой иконе Ксении Петербургской, единственной святой, житие которой я знала, и помощь которой явно ощутила. Чувствовала при этом как бы волну тепла, присутствие близкого и дорогого человека.

Вскоре я нашла новую работу, только задавшись этой целью и сев за компьютер. Напарницей моей оказалась молодая женщина, верующая, просто образец кротости и ненавязчивости. Она мне ответила на многие вопросы по православию, без всяких попыток «вовлечь» и «наставить».

Прошлой весной я опять поехала на могилу Блаженной Ксении с дочкой Аней, ей тогда было 13 лет. Последнее время у нее разладились отношения с одноклассниками, стала вспыльчивой, хуже пошла учеба. Она хоть и крещеная (бабушка настояла), но, как и я, понятия не имела о церковной жизни.

Приехали мы такие две, отстояли очередь. Заходим в часовню, а там служба идет. Аня вдруг — как заплачет! Навзрыд, слезы ручьем! Сама не понимает, что с ней происходит, объяснить ничего не может. Пришлось выйти из часовни. Утешаю, уговариваю вернуться. Она боится, что опять плакать начнет. Мимо шел мужичок, тоже стал утешать её. Сказал, что он из Дивеево. Записал её имя, обещал «передать сестрам, чтобы помолились». Прошлись с ним по кладбищу. Спасибо ему большое! Аня совсем успокоилась, сама решила вернуться.

В часовне продолжалась служба. Один священник что-то говорил, другой, совсем старенький, у надгробия мазал приходящих елеем. А я не знаю, как себя вести. Приложилась к кресту, хотела прошмыгнуть мимо старенького батюшки. «Куда?» — окликнул он. Говорю ему, что я некрещенная. Он говорит: «Ничего, Бог милостив», — и помазал меня. И такой добротой от него повеяло! Я не выдержала, сама разревелась, пришлось теперь Ане меня успокаивать. И чего это я в самом деле до сих пор не покрестилась?!

Вскоре после этой поездки я приняла крещение, это было 26 мая. Как в сказку попала, столько ярких переживаний было и чудесных совпадений! Как появилась возможность, пошла в церковь на вечернюю службу, поблагодарить Бога за всё, что со мной случилось. Это было 5 июня. Подхожу к центральной иконе, а на ней – Ксения Блаженная! Про то, что её память отмечают 6 февраля, я уже знала. А тут — просто невероятное совпадение!

Теперь мы с Аней часто ходим в церковь, причащаемся. Аня стала гораздо спокойнее. Муж с радостью поддерживает нас, и сам тоже к нам присоединился.

***

Р.Б. Ирина Малышева, Москва

«Камень такого размера сам выйти не мог, но он вышел»

В 2012 году меня мучили сильные боли внизу живота. Я вызывала скорую за скорой, обращалась к врачам, лежала на обследовании в 81 городской больнице, но никто ничего не мог мне сказать определенное.

Я решила написать протоиерею Виктору в часовню святой блаженной Ксении Петербургской на Смоленском православном кладбище с просьбой отслужить молебен о здравии. В тот день, когда служили молебен, у меня случился ночью приступ, а утром вышел камень. Врачи сказали, что камень такого размера сам, без операционного вмешательства, выйти не мог, но он вышел…

В этом помогла усердная ходатаица пред Богом блаженная Ксения! Это чудо за молитвы святой! В ответном письме мне прислали лепесток розы, смоченный маслицем из неугасимой лампады. Слава Богу за всё!

***

Татьяна Бурякова

«У нас родилась дочь Ксения 4 февраля»

Когда мы с мужем поженились, всегда мечтали о дочке и о том, чтобы назвать её Ксенией. Детей у нас не было два года, и мы в молитве обращались к святой блаженной Ксении о даровании ребенка.

Господь сподобил нас попасть в Петербург к Ксеньюшке в часовню. Мы помолились, написали записочки о здравии, приложились к раке, на душе была необыкновенная радость! Через полгода я забеременела, старалась почаще читать акафист Ксеньюшке. Слава Богу, и беременность и роды прошли хорошо! У нас родилась дочь Ксения 4 февраля! Блаженная Ксения благословила родиться нашей доченьке почти в день её памяти! Слава Богу за все его милости!

Иерей Сергий, матушка Татьяна, Ксения. Липецк.

***

Владислав Д., Санкт-Петербург

«Неоднократно прибегал к помощи блаженной Ксении и получал просимое»

1. Здоровье мамы. Моей маме много лет назад был поставлен диагноз онкология, метастазы, было две операции. По молитвам святой блаженной Ксении, мама жива.

2. Семья. Долго не удавалось создать семью. По молитвам блаженной Ксении обрёл супругу, венчались, родилась дочка.

3. Заступление в суде: в практически неразрешимой ситуации получил поддержку.

Слава Богу!

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