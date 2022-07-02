Одна из тайн Ярослава Мудрого: болезнь, которая могла помешать ему стать великим князем и правителем Киевской Руси

При великом князе Ярославе Владимировиче Мудром древнерусское государство достигло пика своего социально-экономического и культурного расцвета. Между тем, путь Ярослава к престолу был очень трудным и не типичным для княжеских сыновей. Маленький Ярослав родился хромым. Он очень поздно, по сравнению со своими сверстниками, стал ходить, и то неуверенно. Такой недуг мог вполне отстранить Ярослава от власти. Почему?

Традиционно считалось, что великий князь должен был обладать силой. Большую часть жизни князья посвящали военным походам и обороне своих владений от врагов. Поэтому великий князь обязан был прекрасно владеть мячом, ездить на лошади, и своей отвагой подавать пример дружине (вести ее за собой в бой). Такой недуг, как сильная хромота, мог привести к тому, что Ярослав вполне мог закончить свой жизненный путь в качестве пленника, приживалки или же в монастыре - фактически в качестве бесправного узника.

По принятым в старину правилам, мальчики по достижению 3-4 лет забирались у матери и передавались на воспитание специальному человеку. Именно такой человек формировал навыки, необходимые для будущего мужчины. В первую очередь маленьких мальчиков сажали в седло. Ярослав же задержался под крылом своей матери Рогнеды на более длительное время.

В 1939 году ученые в киевском Софийском соборе вскрыли саркофаг Ярослава. Они провели детальное изучение останков великого князя. Вывод был очевиден - Ярослав Мудрый страдал врожденным недоразвитием правого тазобедренного сустава и правого коленного сустава, причем у князя эта болезнь была выражена в очень сильной форме. Сегодня детей с таким диагнозом лечат, в том числе, с помощью специальных распорок, в которые помещают ребенка. Для Ярослава роль таких распорок выполняло седло лошади. В нем мальчик чувствовал себя очень уверенно.

Ярослав Мудрый. Реконструкция М.М. Герасимова

В любом случае, как говорят медики, при таком диагнозе люди испытывают боль. И то что Ярослав научился жить с этим недугом, говорит о его сильной воле и твердом характере. Он смог отстоять свое право на великокняжеский престол и оставался на нем почти 40 лет. С возрастом состояние князя ухудшалось. К сожалению, к концу жизни он с трудом мог передвигаться, а боль чувствовал во всех конечностях, позвоночнике, шеи.

Тем удивительнее, что это был один из самых успешных и могущественных правителей в истории нашего государства.

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А вы знали об этом?

Комплекс специфических переживаний, связанных со смертью, присущ каждому народу. В разных культурах смерть рядят в разные цвета и одежды. Кто-то атрибутирует ей красный цвет, много чаще траур окрашивают в черные тона, а вот древние славяне ассоциировали конец жизни с желтым цветом. Дело в том, что многие древние европейские народности представляли себе мертвецов именно желтыми. Поэтому за этим солнечным цветом закрепилась дурная слава. Это далеко не исключительно славянская черта. Например, это присуще и древним скандинавам. Ассоциативная связь продолжилась дальше и со смертью начали ассоциировать не только сам желтый цвет, но материалы, которые обладают этим оттенком – золотом. По этой причине именно из золота были изготовлены чертоги Одина в германо-скандинавской мифологии. Для людей древности эта связь казалась естественной, очевидной , поскольку золото не знает ржавчины, не изнашивается, оно вечно. Тем самым, в представлении древних европейских народов золото побеждает саму смерть и становится, в известной мере, равным ей!

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