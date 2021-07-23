8 интересных фактов о Шаолине

Название Шаолинь на слуху даже у тех, кого мало интересуют восточные боевые искусства. Однако знаем мы об этом легендарном монастыре довольно мало.
1. В 495 году монастырь Шаолинь основал вовсе не китаец.
Основателем его был странствующий буддийский монах из Индии по имени Бхадра. Он появился в Китае в 464 году и проповедовал там несколько десятков лет, прежде чем император Сяо Вэнь-ди приказал построить для него монастырь Шаолинь на горе Суншань.
2. В Шаолине некоторое время жил легендарный Бодхидхарма.
Предание гласит, что около 475 г. н.э. буддийский монах Бодхидхарма прибыл морским путем в Китай, где начал проповедовать свое учение. Затем он поселился в монастыре Шаолинь, незадолго до этого основанном на горе Суншань, где основал первую школу чань-буддизма.
3. Монашеского войска монастырь сначала не имел.
В 620 году 13 шаолиньских монахов помогли Ли Шиминю (599—649) удержаться на престоле, и монастырь получил высочайшее соизволение заниматься боевыми искусствами.
4. Вопреки распространенному мнению, Шаолинь — не единственный китайский монастырь, где обучались боевые монахи, и вовсе не там появились боевые искусства.
Другие ордена монахов начали усердно заниматься изучением боевых искусств и боям на палках еще раньше.Записи Чуньцю, которые были сделаны около 800-500 годов до нашей эры, ссылаются на «жесткие» и «мягкие» техники ведения рукопашного боя — именно эти две техники легли в основу современного кунг-фу. Во время правления династии Мун (1368-1644 годы нашей эры), когда Шаолинь только начал ассоциироваться с совершенными боевыми искусствами, кунг-фу уже был известен во всем Китае.
5. В 1928 году военачальник Ши Юсань поджег монастырь Шаолинь.
Были уничтожены уникальные письменные источники: например, трактат Чжан Саньфэнa, считавшегося источником Тайцзицюань. В руинах монастырь пролежал полвека. В то время там проживало всего семь монахов, из которых всего лишь трое были знакомы с кунг-фу.
6. Согласно легендам, кроме Северного Шаолиня, существовал некий Южный Шаолинь, который находился в провинции Фуцзянь.
Никаких достоверных источников о его существовании не найдено.
7. Интерес к китайским боевым искусствам во всем мире начался после выхода фильма «Храм Шаолиня» (1982).
Съемки фильма проходили в провинции Хунань. В качестве декораций использовался реальный буддийский храм. Позже появились «Дети Шаолиня» (1983) и «Боевые искусства Шаолиня» (1986). Трилогия была показана даже в СССР в рамках киноприложения к «Клубу кинопутешественников» в 1989 году.
8. По словам Джорджа Лукаса, прототипами джедаев в «Звездных войнах» стали монахи Шаолиня.
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