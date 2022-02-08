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Удивительные яркие факты о Монголии

Большая по масштабам, но неизвестная для туристов и так редко упоминаемая – Монголия, это страна контрастов. В ней небоскребы возвышаются над самодельными юртами, а машины делят дороги с лошадьми. Степи сменяются пустынями, а люди, идущие в ногу со временем, почитают многовековые традиции своих предков. Так что же это за страна Монголия?

1.

Гостеприимство.

Удивительные яркие факты о Монголии


Не искушенная полчищами туристов Монголия, остается очень радушной и гостеприимной страной. Ее жители крепко верят в поверье о том, что гости приносят в дом лишь удачу и счастье. Неудивительно, что многих приезжих встречают как близких друзей.

2.

Последняя королева.

Удивительные яркие факты о Монголии


Официально последней королевой Монголии значится Наваанлувсангийн Гэнэнпил. Она принадлежала к роду Борджигин, который своими корнями напрямую ведет к самому Чингисхану. Правление ее продлилось до 1938 года, после чего королева была свергнута, благодаря сфабрикованному против нее делу.

3.

Искусство орлиной охоты.

Удивительные яркие факты о Монголии


По сей день в Монголии существуют те, кто практикуют искусство орлиной охоты. Это кочевники, которые обитают в горных районах страны. Они обучают своих хищных птиц охоте на лис и зайцев. Известно около 300 держателей орлов и только 10 из них женщины.

4.

Самая холодная столица мира.

Удивительные яркие факты о Монголии


Если посмотреть на расположении Монголии, то кажется странным, что столица этой страны может быть самой холодной. Однако это так, зимою температура в Улан-Баторе опускается до -40 градусов и ниже, а лето наоборот +40 и выше.

5.

Население.

Удивительные яркие факты о Монголии


В Монголии самая низкая плотность населения среди всех стран в мире. Если во многих государствах этот показатель измеряется количеством людей на метр квадратный, то здесь он равен – 1,75 человека на квадратный километр.

6.

Кочевники.

Удивительные яркие факты о Монголии


Практически половина населения страны (45%) проживает в столице. Это примерно 1,3 миллиона людей из 3 миллионов населяющих Монголию. А если суммировать со столичными жителями и тех, кто проживает в иных городах, то останется еще почти 30% населения, которое являются кочевниками.

7.

Нет рыбе, только мясо.

Удивительные яркие факты о Монголии


Время идет, но традиции и вкусы жителей Монголии не меняются. В древние времена они считали всё обитающее в воде священным, поэтому до сих пор практически не употребляют в качестве пищи рыбу. Она есть в местах общественного питания, но предназначена только для туристов. Также скептически монголы относятся к веганству, ведь мясо важная часть их рациона.

8.

Самая высокая статуя всадника

Удивительные яркие факты о Монголии


40-метровая статуя Чингисхана считается самым большим памятником всаднику в мире. Многие считают, что она возведена на могиле великого завоевателя, однако это не так. Место его захоронения неизвестно и окружено множеством тайн.

9.

Асфальтированных дорог 20%.

Удивительные яркие факты о Монголии


У кочевого монгольского народа есть старая мудрость, гласящая о том, что в Монголии нет дорог, а существует только направление. И это чистая правда, ведь только 20% дорог в стране имеют асфальт, остальные – это в лучшем случае грунтовка, но чаще тропы различных размеров.

10.

Завоевания Чингисхана.

Удивительные яркие факты о Монголии


Это ныне Монголия тихая и спокойная страна, но во времена Чингисхана все было иначе. Всего за 25 лет известный на весь мир завоеватель сумел покорить больше народов и земель, чем вся Римская империя за 400! В какой-то момент под его контролем находилась четверть всей территории нашей планеты.

11.

Защита верблюдов.

Удивительные яркие факты о Монголии


Ежегодно в Монголии проводят Фестиваль тысячи верблюдов. Его организовывают с целью защитить двугорбых животных, которые в дикой природе свободно проживают лишь в этой стране, а также в Китае.

12.

Развлечения.

Удивительные яркие факты о Монголии


Лучшим развлечением для монголов являются соревнования, а именно надом – праздник, который состоит из трех разных состязаний. В него входят скачки на лошадях, стрельба из лука, а также борьба.

13.

Суеверия.

Удивительные яркие факты о Монголии


Как и у любого другого народа, у жителей Монголии есть свои поверья, традиции и суеверия. Они никогда не наступают на пролитое молоко, не выливают остатки чая, а если наступили кому-то на ногу, то обязательно пожимают этому человеку руку, чтобы не стать с ним врагами.

14.

Адресная система.

Удивительные яркие факты о Монголии


Привычной для всех стран адресной системы в Монголии нет, ведь многие поселения до сих пор кочевые. Поэтому используется универсальная система для адресации объектов на местности. Вместо – город, район, улица, дом – прописывается код, и чем точнее указан адрес, тем длиннее он получается.

15.

Флот.

Удивительные яркие факты о Монголии


Несмотря на то, что Монголия не имеет выхода к морю, у нее есть свой флот. Появился он в 1938 году, благодаря доставленному из СССР кораблю. Его спустили на воду на озере Ховсгол, и с тех пор он чутко несет вахту, охраняя страну.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2409720340357581061/

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