6 мест планеты, которые ненавидят туристы со всего мира

Нет, это вовсе не список худших городов мира – пускай составлением подобных подборок занимаются экологи и социологи. Речь идет о городах, которые туристы любят жаловать своим вниманием и негативных впечатлений о которых хватило бы на отдельную библиотеку.

При написании этой статьи вовсе не ставилась цель отговорить вас ехать в то или иное место. В конце концов, если бы весь мир состоял из идеальных, чистых и дружелюбных городов, путешествовать, в конце концов, стало бы невыносимо скучно, не правда ли?

Каир

Да, конечно, в мире есть немало городов с еще более загрязненным воздухом, с еще более сумасшедшими водителями, с еще более длинными пробками, с еще большим перенаселением и с еще более частыми уличными беспорядками. Однако, поверьте, таких городов не так уж и много, и едва ли вам когда-либо доведется их посетить.

А вот Каир – обитель последнего сохранившегося в мире древнего Чуда света и других важнейших исторических памятников – путешественники посещают нередко.

И если о том, что, по мнению экологов, дышать каирским воздухом равносильно выкуриванию пачки сигарет в день, еще и можно забыть, то участившиеся за последние годы уличные беспорядки не могут не беспокоить. Впрочем, по уверению опытных путешественников, если избегать толп, митингов и прочих неспокойных мероприятий, то с вами ничего страшного не случится.

Белиз сити

Не хотите проверить?



«Другие Карибы» и «врата к второму по величине в мире барьерному рифу» — так поэтично называют этот портовый город в Белизе в путеводителях. Что же ожидает здесь путешественников на самом деле?

Преступность. Наркотики. Разруха. Настойчивые советы гидов не высовываться на улицу после темноты и гулять только проверенными маршрутами.

Неудивительно, что среди пассажиров круизных лайнеров этот город на райском острове заклеймен как «худшее из направлений». Окружающая город тропическая природа и старинный разводной мост ситуацию не спасают.

Нью Дели



Этот город славится любовью местных жителей к обдиранию туристов до последней нитки. Форумы заядлых путешественников так и пестрят темами, обсуждения в которых сводятся к тому, как избежать «кидалова» за пределами аэропорта, на вокзале, в отеле и на всех территориях между ними. И, если вы собираетесь посетить Нью-Дели во время вашего путешествия по Индии, почитать эти темы вам рекомендуется крайне настоятельно.

Но, даже если вы приедете в город морально готовым к любым неприятностям, как только вы попадете на его многолюдные, душные улицы, то поймете, что полную защиту от мошенников вам не предоставит никакая осведомленность. Так что оставаться здесь начеку приходится непрерывно.

Джакарта, Индонезия



Джакарту прозывают «Большим дурианом» не просто так. Дуриан – фрукт с отталкивающе резким запахом, который, впрочем, имеет весьма приятный вкус, если как следует его распробовать. По уверениям знатоков, от индонезийской столицы, в принципе, можно получить удовольствие, но только если поначалу свыкнуться со всеми ее неудобствами.

Чудовищный трафик, грязный воздух и нищета – первое, что бросается глаза всем, кто приезжают в Джакарту. Неудивительно, что большинство путешественников оказываются в Джакарте лишь за тем, чтобы пересесть на самолет на Бали, Суматру, в Джокьярту или на любое другое индонезийское или международное направление…

Лос-Анджелес, США



У мегаполиса в солнечной Калифорнии, помимо Голливуда, Аллеи звезд и дорогих особняков есть немало других примечательных черт. Таких, например, как проблемы с чистой водой в кранах, пробки, высокий уровень преступности, постоянное гудение сирен, пробки и угроза землетрясений. И при общении с местными жителями нередко может сложиться впечатление, что они решили жить в Лос-Анджелесе лишь потому, что погода здесь лучше, чем в большинстве других американских городов. Так что фраза «Я ненавижу LA» вполне свойственна многим американцам, с которыми нередко становятся солидарны и путешественники из других стран.

Париж



Да-да, вы не очитались! Мало о каком другом известном городе мира можно встретить столько негативных откликов, как о французской столице.

Да, конечно, у одного из самых посещаемых городов мира (если не самого) огромное количество поклонников, каждый из которых может назвать десятки причин своей любви, каждая из которых будет правдивой. Но существует и другая сторона медали.

Про изобилие хамоватых эмигрантов, мусор на улицах, сумасшедшие очереди в Лувр и неоправданно высокие цены в ресторанах не слышал, пожалуй, только ленивый. В психологии существует даже термин «парижский синдром» — расстройство психики у туристов (почему-то преимущественно японских), связанное с разочарованием от того, как не сходится современный Париж с романтическим обликом из старых фильмов и романов.

Конечно, каждый может увидеть Париж таким, каким захочет. Однако, чтобы не подхватить вышеупомянутый синдром (который, кстати, проявляется в учащенном сердцебиении, головокружении и повышенной нервозности), будьте в курсе парижских недостатков заранее.

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