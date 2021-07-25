9 заблуждений о космосе, верить в которые просто стыдно

В очередном выпуске мы развенчаем мифы об алмазных планетах, трезвости на МКС, брате-близнеце Солнца и не только.

1. В космосе существует гигантская планета-алмаз

В подборках и видео на тему космоса постоянно мелькает «невероятная планета-алмаз». Это 55 Cancri e, или Янссен, как её ещё называют. Она находится от нас примерно в 40 световых годах. Планета относится к классу суперземель и состоит из графита и различных силикатов.

55 Cancri e называют бриллиантовой планетой, потому что углерод в ней из-за сильного жара и высокого давления превратился в алмаз. И он составляет треть от общей массы небесного тела. Этот драгоценный камень вдвое больше Земли, в восемь раз тяжелее и стоит около порядка 26,9 нониллиона (число с 30 нолями) долларов!

Сравнение 55 Cancri e и Земли



Звучит впечатляюще, правда? Проблема в том, что планета-алмаз — газетная утка.

Во-первых, представлять 55 Cancri e как огромный алмаз, кружащий в космосе, неправильно. Если этот драгоценный камень на ней и есть, то расположен он глубоко в коре планеты. Во-вторых, то, что планета сделана из алмазов, придумали авторы новостных статей.

В первоначальном исследовании учёные скромно предположили, что там есть углерод и что на планете теоретически могут образовываться алмазы.

2. Землю можно столкнуть с орбиты или разорвать на части ядерным взрывом

А драгоценный камень вдвое больше Земли журналисты додумали сами.В дальнейших работах уточнили состав 55 Cancri e и заявили, что никакая она не алмазная. И вообще больше похожа на зачаток газового гиганта, чем на Землю.



Выстрел мощностью 23 килотонны, проведённый 18 апреля 1953 года на полигоне в Неваде. Землю с орбиты не сместит и тысяча таких



Ядерное оружие — страшная штука, которая может привести к катастрофическим последствиям. В интернете регулярно мелькают предположения о том, что можно сотворить с нашей несчастной планетой, если подорвать действительно мощную «Кузькину мать». В особо смелых вариантах такой взрыв может расколоть Землю на несколько кусков. Или свести её с орбиты и уронить на Солнце.



Предположение, что человечество способно двигать планеты на текущем уровне технологического развития, очень льстит самолюбию, но оно неверно.

Один энтузиаст, используя показатели скорости движения Земли по орбите и её веса, вычислил: чтобы уронить Землю на Солнце, понадобится взорвать на ней бомбу мощностью 12 846 500 000 000 000 000 мегатонн в тротиловом эквиваленте. По приблизительным подсчётам, в мире есть 14 или 15 тысяч боеголовок в среднем по 100 килотонн. То есть мировой ядерный запас насчитывает примерно 15 000 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Как вы понимаете, наши желания и наши возможности немного расходятся.

Всего ядерного арсенала человечества не хватит, чтобы нанести Земле хоть сколько-нибудь значимые повреждения. Ну, кроме как уничтожить это самое человечество. Но планета такой поворот как-нибудь переживёт.

А вообще не факт, что этой горы оружия хватит, чтобы истребить всех людей на Земле. Любители подсчитали, что даже если взорвать вообще всё, что может взрываться, большая часть человеческой популяции выживет, хотя и вернётся в Средневековье.

Если уж на то пошло, давление солнечного ветра ежедневно сдвигает Землю по орбите на несколько сантиметров. Примерно настолько и сдвинули бы её все эти 15 000 боеголовок. В масштабах космоса это такая мелочь.



У этого астероида тоже нет шансов



Кстати, как-то раз физик Рэндалл Манро вычислил, сколько потребуется астероидов из романа Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», чтобы ускорить вращение Земли на 0,8 миллисекунды. Оказывается, это должен быть метеоритный поток плотностью 50 000 астероидов в секунду.

В этом мысленном эксперименте погибло семь миллиардов человек на Земле, плюс ежедневно гибло по четыре миллиарда Маленьких принцев.



А ещё как-то раз в Землю (правда, на ней тогда ещё не было жизни) врезалась планетка поменьше, Тейя. Беднягу разнесло в клочья, кусок её остался торчать в ядре Земли, но орбиту последняя менять и не надумала. Правда, в результате случайно получилась Луна.

3. Все космонавты — абсолютные трезвенники



Лев Андропов, обычный космонавт, который не против выпить и спасти мир. Кадр из фильма «Армагеддон»



В массовом сознании люди, летающие в космос, — это полубоги с идеальным здоровьем и в великолепной физической форме. Естественно, такие сверхчеловеки не употребляют ничего крепче кефира и вообще за ЗОЖ.



И правда, официально спиртные напитки на борту МКС под запретом. Однако на самом деле, как признался астронавт NASA Клейтон Андерсон, выпивка там присутствует.

Её провозят и американцы, и русские — причём и NASA, и «Роскосмос» об этом знают, но не обращают на контрабанду внимания. Иногда космонавты даже прячут бутылки с алкоголем в продырявленных книжках или заливают его в пакеты с соком.

Кстати, в отличие от того, что показывали в фильмах«Гравитация» и «Армагеддон»: на орбите предпочитают не водку, а коньяк.

На станции «Мир» тоже выпивали: по словам космонавтов Александра Лазуткина и Александра Полещука, они прятали там коньяк, а также вполне официально пили элеутерококковую настойку.

4. Фазы Луны зависят от тени Земли

Все мы знаем, что Луна бывает полной, растущей или убывающей. Объясняют изменения её внешнего вида тем, что тень Земли в разное время падает на неё по-разному. Звучит вполне логично, не так ли?

Но в действительности фазы Луны от земной тени не зависят. Как и наша планета, Луна освещена Солнцем только наполовину — на ней тоже есть день и ночь. Правда, длятся они там по 14 земных суток и 18 часов.

Из-за отсутствия атмосферы днём на Луне, кстати, довольно тепло — 117 °C, а ночью заморозки — до −173 °C. Так что «Аполлонам» летать туда приходилось ранним утром, пока не очень жарко.

В общем, фазы Луны меняются из-за тени самого спутника. На той её половинке, что мы видим, день, а на другой — ночь.

Тень Земли, кстати, на Луну тоже падает, но не так часто — от двух до четырёх раз в год. В результате происходит лунное затмение.

5. Космические корабли раскаляются при спуске, потому что трутся об атмосферу



Марсоход Mars Exploration Rover входит в атмосферу Марса в представлении художника



Когда спускаемые аппараты космических кораблей приземляются, видно, что они обгорели и покрыты сажей. В процессе капсулы нагреваются иногда до 1 100 °C, и от разрушения их защищают покрытия из тугоплавких материалов, называемые абляционными тепловыми щитами.

Если немного интересующегося космосом человека спросить, почему так происходит, он, скорее всего, ответит, что корабль при снижении трётся об атмосферу Земли. Либо же атмосфера там, наверху, очень горячая — как-никак Солнце ближе. Но ни тот, ни другой ответы не являются правильными.

На высоте мезосферы температура колеблется от 0 °C до −90 °C, а в термосфере ультрафиолетовое излучение Солнца может повышать её аж до 2 000 °C. Но там не хватает молекул воздуха для эффективного теплообмена, так что причина разогрева спускаемых аппаратов точно не в этом.

При трении о воздух и правда выделяется некоторое количество тепла, но его недостаточно, чтобы раскалить обшивку.

Процесс, который создаёт такие дикие температуры, называется аэродинамическим нагревом. Перед быстро движущимся кораблём в атмосфере возникает ударная волна, которая приводит к резкому сжатию газа. Скорость молекул воздуха уменьшается, их энергия переходит из кинетической в тепловую, поэтому абляционный щит нагревается.

Грубо говоря, молекулы воздуха по большей части «трутся» не о корабль, а друг о друга в ударной волне перед кораблём.

6. Хвосты комет всегда тянутся позади них



Комета 17P/Holmes со своим хвостом из ионизированного газа



Мы представляем себе комету как раскалённый шар, который несётся сквозь космос и оставляет позади себя хвост из пара и газа. В принципе, картина более или менее верная. Вот только если вы полагаете, что хвост всегда тянется позади, то ошибаетесь.

Хвосты комет создаются из-за потоков солнечного ветра, а не трения, как иногда неверно предполагают. В космосе просто нет вещества, которое могло бы создавать это самое трение. Солнечный ветер заставляет испаряться материалы, из которых состоит комета, и относит их прочь. Так как он двигается от Солнца, то и хвост кометы всегда направлен туда же. Куда в данный момент идёт комета, роли не играет.

Поэтому при наблюдении комет с Земли иногда создаётся впечатление, что хвост кометы летит перед ней. Такое явление называется антихвостом.



Газовый и пылевой хвосты, расходящиеся в разных направлениях



При этом у комет может быть и по два хвостаComet — пылевой и газовый. Они разделяются, потому что газ быстрее переносится солнечным светом, чем твёрдые частицы.

7. Солнце — огромный шар из огня



Фотография поверхности Солнца, на которой горячие и яркие области плазмы чередуются с более прохладными. Каждая из них размером примерно с Францию



Вопреки тому, что рисуют в научно-популярных книжках, Солнце — это не шар из пламени. Оно не горит, потому что горение — это химический процесс с участием кислорода. Звёзды же излучают свет в результате термоядерных, а не химических реакций.

Солнце состоит из плазмы, разогретого ионизированного газа — в основном водорода, а также гелия. И называть процессы, происходящие на нём, горением неправильно.

8. Пояс астероидов получился из распавшейся планеты Фаэтон



(433) Eros, типичный астероид класса S. Таких в поясе между Марсом и Юпитером пруд пруди



Вам, скорее всего, известно, что между орбитами Марса и Юпитера есть пояс астероидов. Более или менее крупных экземпляров там насчитали аж 285 075 штук, а всякую мелочь и разглядывать бросили — слишком уж их там много. Приблизительное число — 10 миллионов, но оно запросто может оказаться и больше.

Существует теория, что на месте пояса раньше кружила приличная такая планета. Но потом с ней что-то случилось, и от неё остались одни астероиды.

Высказывались предположения, что её разорвало приливными силами Юпитера или в неё врезался залётный планетоид. А может, и аннунаки с ядерным оружием заигрались. В общем, была пятая планета — и нет её теперь. Гипотетическое небесное тело обозвали Фаэтоном, и это название до сих пор встречается в различных околонаучных произведениях.

Однако современные исследования показывают, что химический состав астероидов слишком разнообразен и они никак не могут быть образованы из одного объекта. Кроме того, суммарная их масса в поясе едва дотягивает до 4% массы Луны, чего явно не хватит для образования планеты. Так что совершенно точно никакого Фаэтона не существовало.

Астероиды образовались вместе с Солнечной системой из остатков аккреционного диска — всё, что не собралось в нормальные планеты, осталось кружить между Марсом и Юпитером.

9. У нашего Солнца есть злой брат-близнец Немезида



Немезида в представлении художника



Так уж сложилось, что на нашей Земле случаются массовые вымирания, и некоторые учёные умудрились разглядеть в них периодичность. Якобы каждые 26 миллионов лет какой-нибудь живой вид да исчезнет с лица планеты — и поминай как звали.

И две независимые команды астрономов — Уитмайр и Джексон, а также Дэвис, Хат и Мюллер — опубликовали исследования, в которых предполагали существование карликовой звезды, вращающейся где-то за орбитой Плутона. Её назвали Немезидой.

Время от времени она меняет орбиты нескольких попавшихся под руку астероидов в облаке Оорта и забрасывает Землю камнями, убивая динозавров, мамонтов и прочую мелочь, копошащуюся на несчастной планете. Будь Немезида живой, она бы, наверное, при этом зловеще хихикала.

Эта звезда периодически упоминается в околонаучной литературе наряду с Нибиру и прочими таинственными объектами.

Тем не менее дальнейшее рассмотрение гипотезы заставило учёных от неё отказаться. Во-первых, периодичность вымираний не подтвердилась: древние виды, как в итоге оказалось, исчезали не регулярно, а как повезёт. Во-вторых, закономерности в падении на Землю астероидов тоже нет.

И наконец, наблюдения ничего похожего на звезду, пусть и карликовую, ни в видимом, ни в инфракрасном спектрах на границах Солнечной системы не фиксируют.

Так что наше Солнце — совершенно точно звезда-одиночка. И это хорошо.