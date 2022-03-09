Концерт в Чернобыле: как он сгубил певца Александра Барыкина

В 1980-е годы Александр Барыкин находился в числе самых популярных артистов отечественной эстрады. На самом пике музыкальной карьеры певца в Чернобыле случилась трагедия. Барыкин одним из первых отправился туда с концертом. После этих гастролей былая слава исполнителя стала меркнуть.

Ненавистный «Букет»

Александр Бырыкин (именно так пишется настоящая фамилия певца) являлся уроженцем Ханты-Мансийского автономного округа. Он родился там в 1952 году. С детства Барыкин увлекался музыкой: посещал музыкальную школу, сочинял песни, организовывал школьные группы. Поэтому неудивительно, что позже он поступил в Гнесинское училище, а также заочно закончил институт культуры.

Поначалу Барыкина больше интересовал рок, нежели другие направления. Однако не гнушался певец и попсовых песен, которые и получили в народе наибольшую популярность: «Программа телепередач», «20.00», «Аэропорт». В 1987 году певец впервые исполнил свой главный хит «Букет». Несмотря на обрушившуюся на певца буквально всесоюзную славу, сам Барыкин «Букет» искренне ненавидел. Ведь он хотел стать рок-музыкантом, а не поп-исполнителем. Да и спел он про букет, по его собственному признанию, только для того, чтобы заработать денег и прокормить семью. Как бы то ни было, но даже звездой популярной эстрады Барыкин был недолго.

Концерты в Чернобыле

В апреле 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла страшная авария, которая стала настоящей трагедией для всей страны. Не остались в стороне и известные артисты. Некоторые из них почти сразу выехали в зону заражения с концертами, чтобы поддержать тех, кто работал над устранением последствий катастрофы. Тогда в артистических кругах считалось, что если кого-то не пригласили в Чернобыль, значит, этот кто-то не так уж и популярен. Барыкина пригласили, и он согласился. Конечно, не последнюю роль в принятии положительного ответа со стороны певца сыграли деньги, которые обещали за выступления.

На Украине Александр Александрович меньше чем за неделю дал более 10-ти концертов. Через несколько лет Барыкин признался, что был потрясен окружавшей его тогда обстановкой, героизмом пожарных и людей других специальностей, которые работали в Чернобыле. Певец даже написал песню «Пожарная команда» на стихи Бориса Дубровина в память о тех, кто, спасая других, пострадал от радиации сам. Однако оказалось, что пострадали не только пожарные, но и сам певец.

Последствия Чернобыльских гастролей

Через 2 года после пребывания в Чернобыльской зоне последствия дали о себе знать. У Барыкина начались серьезные проблемы с щитовидной железой, которые потребовали немедленного хирургического вмешательства. Кроме того, у Александра Александровича абсолютно пропал голос. Он не мог не только петь, но и говорить. Понятно, что для человека, который зарабатывает на жизнь исполнительским ремеслом, это была настоящая трагедия.

Барыкин долго лечился. Он снова встал в строй только спустя долгих 5 лет. Но публика быстро забывает былых кумиров. Время ушло, и на сцене в тот период уже царствовали другие певцы, певицы и коллективы. А Барыкин перешел в разряд ретро-исполнителей, чему сам певец, конечно, не обрадовался. Концертов поубавилось, его реже приглашали на гастроли и всевозможные мероприятия. Понятно, что все это не лучшим образом отразилось на уже и без того подорванном здоровье Александра Александровича.

Конец

С первой женой Галиной, которая родила ему двоих детей, Барыкин развелся. А в 2005 году женился снова. Новую избранницу певца звали Нелли. Она была моложе Александра на 33 года. В 2006 году на свет появилась дочь Евгения. Но и этот брак не оказался счастливым, супруги расстались. По воспоминаниям друзей, артист тяжело перенес разрыв с Нелли. Но подать на развод ни Нелли, ни Александр не успели. В 2011 году на концерте в Оренбурге певец почувствовал себя плохо. Прямо из-за кулис его увезли в больницу с диагнозом инфаркт. Барыкину сделали операцию, но она не помогла. Александр Александрович скончался в возрасте 59 лет.



Источник : https://russian7.ru/post/koncert-v-chernobyle-kak-on-sgubil-...

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