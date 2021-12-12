О молитве за неверующих

Молитесь о том, чтобы Бог «обрезал» сердца неверующих. В ветхозаветные времена обрезание символизировало вхождение человека в Божий завет, отмечало принадлежность к народу Божьему. Иметь обрезанное сердце – это иметь сердце, прилепленное к Господу и полностью Ему подчиненное.

Просите, чтобы Бог вложил в этих неспасенных Свой Дух. Великая радость спасения заключается в том, что в вашем сердце поселяется Сам Господь. Молитесь о том, чтобы Господь оказал великую честь этим людям и начал обитать в них.

Просите, чтобы они пришли ко Христу. Неверующий человек может обрести спасение лишь одним способом: он должен прийти ко Христу, и только к Нему Одному:

Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня (Иоан.14:6).

Молитесь, чтобы Бог открыл сердца этих людей и помог им уверовать в Евангелие, как уверовала когда-то героиня библейского повествования Лидия. «… Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел» (Деян.16:14).

Молитесь о том, чтобы вы могли развивать отношения с неверующими. Дабы эти люди имели возможность спастись, они должны услышать добрую весть Евангелия. А для этого им прежде необходимо встретиться с христианами – такими, как вы.

МОЛИТВА О НЕВЕРУЮЩИХ

Молитесь, чтобы вы могли выстроить с неспасенными качественнные взаимоотношения и могли передать слово истины.

(святителя Гавриила Новгородского)

О Всемилостивая Госпоже, Дево, Владычице Богородице, Царица Небесная! Ты рождеством Своим спасла род человеческий от вечного мучительства диавола: ибо от Тебя родился Христос, Спаситель наш. Призри Своим милосердием и на сего (имя), лишенного милости Божией и благодати, исходатайствуй Матерним Своим дерзновением и Твоими молитвами у Сына Твоего, Христа Бога нашего, дабы ниспослал благодать Свою свыше на сего погибающего. О Преблагословенная! Ты надежда ненадежных, Ты отчаянных спасение, да не порадуется враг о душе его!

Приведи Господь всех неверующих к тебе, пусть они познают Тебя сердцем своим. Аминь!

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