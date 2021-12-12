Кому не знакомо чувство удовлетворения, которое наступает после решения сложной головоломки?

Возьмите ручку, листок бумаги и попробуйте разгадать вот эти загадки.

1. Если я у вас есть, вы хотите мной поделиться. Если вы мной поделитесь, меня у вас уже не будет. Что же я такое?

2. Вы хотите выбраться из лабиринта и натыкаетесь на три двери. Дверь слева ведет в кишащее чертями пекло. Дверь в центре ведет к безжалостному убийце. Дверь справа ведет ко льву, который не ел уже три месяца. Какую дверь вы выберете?

3. Есть пять мешочков с золотом, которые кажутся одинаковыми, и в каждом из них по десять золотых монет. В одном из пяти мешочков поддельное золото. Настоящие монеты и поддельные монеты выглядят абсолютно одинаково, за исключением того, что поддельные монеты весят 1,1 грамма каждая, а настоящие золотые монеты весят 1 грамм каждая. У вас есть абсолютно точные цифровые весы, которыми вы можете воспользоваться только один раз. Как вы определите, в каком мешочке поддельное золото?

4. Старик умирает, оставляя двух сыновей. Согласно его воле, сыновья должны устроить скачки и таким образом решить, кому достанется наследство. В завещании сказано, что наследство получит тот, чья лошадь будет бежать медленнее.

Сыновья сели на лошадей и поскакали, но поскольку они оба сдерживали своих скакунов, то так и не выяснили, чья лошадь скачет медленнее. Тогда они пошли к мудрецу за советом. После встречи с мудрецом братья снова сели на лошадей и поскакали — на этот раз во весь опор. Что же сказал им мудрый человек?

5. Если вы положите меня на мой бок, я превращусь в бесконечность. Если вы разрежете меня пополам, и превращусь в ничто. Что же я такое?

6. Фермеру нужно перевезти лису, курицу и мешок с зерном через реку на лодке. Но лодка маленькая, и фермер не может перевезти все сразу, он может взять их в лодку только по одному. Если фермер посадит в лодку лису, то, оставшись без присмотра на этом берегу или на том, курица съест зерно. И, конечно, лиса съест курицу, если фермер повезет мешок с зерном. Так, как же должен действовать фермер в такой ситуации?

7. Если у вас есть 7-минутные песочные часы и 11-минутные песочные часы, то, как же вам сварить яйцо ровно за 15 минут?

8. Вы идете по дороге и приходите к развилке. Одна тропинка ведет к смертельной опасности; другая — к вечному счастью. Вы не знаете, какая именно куда ведет. Тут к вам подходят два брата, которые знают, куда вас приведет каждая тропинка. Один брат всегда говорит правду, а другой всегда лжет. Вы можете задать им только один вопрос. Как же вам выяснить, по какой тропинке пойти?

9. Какое число продолжает эту последовательность чисел: 1, 11, 21, 1211, 111221, 312211, ______?

10. Четыре человека подходят к узкому мосту через реку, на котором могут одновременно находиться только двое. Темно, и у них есть лишь один фонарь, чтобы осветить путь по мосту. Человек А может пересечь мост за 1 минуту, Б – за 2 минуты, В – за 5 минут, а Г – за 8 минут. Когда два человека идут по мосту вместе, они должны двигаться со скоростью того, у кого шаг медленнее. Смогут ли они все пройти через мост за 15 минут или меньше?

11. Во время переписи мужчина сказал работнице, переписывающей население, что у него трое детей. Когда она спросила его о возрасте детей, он ответил: «Если перемножить числа их возраста, то получится 72 года. А сумма чисел их возрастов такая же, как и номер моей квартиры». Женщина подошла к входной двери и посмотрела на номер квартиры. «Я все еще не могу сказать, какого возраста ваши дети», — пожаловалась она. Мужчина ответил: «О, конечно, не можете, ведь я забыл сказать вам, что самый старший из них любит шоколадный пудинг». После этих слов женщина быстро записала возраст трех детей. Так сколько же им лет?

12. Вы находитесь в темной комнате, где есть свеча, камин и газовая лампа. У вас только одна спичка, так что вы зажжете сначала?

Ответы

1. Секрет

2. Дверь справа

Объяснение: Если лев не ел в течение трех месяцев, то он, наверняка, мертв.

3. Возьмите одну золотую монету из первого мешка, две из второго мешка, три из третьего мешка, четыре из четвертого мешка и пять из пятого мешка. Взвесьте все эти монеты и посмотрите, какой результат отобразится на весах. Если число на весах заканчивается на .1, значит, поддельное золото находится в первом мешочке. Если число заканчивается на .2, то фальшивые монеты во втором мешочке, если результат заканчивается на .3, тогда … Вы, наверное, поняли.

4. Поменяться лошадьми

Объяснение: После того как они поменяют лошадей, тот, кто выиграет скачки, получит наследство, потому что он, по факту, владелец проигравшей лошади (которая бежит медленнее).)

5. Цифра 8

Объяснение: На боку 8 выглядит как символ бесконечности, разрезанное пополам, 8 превращается в два нуля).

6. Фермер должен сделать все следующим образом:

Сначала перевезти курицу через реку.

Вернуться с пустой лодкой.

Перевезти зерно через реку.

Вернуться с курицей обратно.

Перевезти лису через реку.

Вернуться с пустой лодкой.

Перевезти курицу через реку.

7. Чтобы сварить яйцо ровно за 15 минут, выполните следующие действия:

Запустите и те и другие песочные часы, как только начнете варить яйцо.

После того как в 7-минутных часах весь песок пересыплется, переверните их, чтобы снова запустить.

Через 4 минуты, когда пересыплется весь песок в 11-минутных часах, снова переверните и запустите 7-минутные песочные часы.

Подождите, пока пересыплется весь песок в 7-минутных часах, что займет еще четыре минуты, вот таким образом вы и отсчитаете ровно 15 минут, необходимых вам для приготовления яйца.

8. Спросите каждого брата: «На месте своего брата, на какую бы тропинку вы указали, как на ту, что приведет к вечному счастью?»

Объяснение: Скажем, путь справа ведет к вечному счастью. После того, как вы зададите свой вопрос, оба брата скажут вам одно и то же: «Он указал бы на левую тропинку, как на ту, что ведет к вечному счастью».

Понятно, что, в любом случае, вам надо пойти по другой тропинке, потому один из них говорит правду о том, что является ложью, а другой врет о том, что является правдой».

9. 13112221

Объяснение: Каждое следующее число является словесным представлением предыдущего числа. Вам просто надо последовательно проговаривать цифры. Таким образом, начинаем просто с 1 (один). Чтобы получилось следующее число, проговариваем предыдущее как «одна единица» или «одна – 1» «единица – 1», т.е. «11». Дальше мы проговорим «11» как «две – 2» «единицы – 1», т.е. «21». Затем проговорим «21» как «одна – 1» «двойка – 2» и «одна – 1» «единица – 1», т.е «1211». Дальше число 1211 проговорим следующим образом – «одна – 1» «единица – 1», «одна – 1» «двойка – 2» и «две – 2» «единицы – 1», так получаем следующее число, т.е. «111221». Теперь проговорим полученное число словами и получим следующее число – «три – 3» «единицы – 1», «две – 2» «двойки – 2» и «одна – 1» «единица – 1», т.е «312211». И понятно, что за этим будет идти … (проговаривайте про себя) «13112221».

10. Да, они все могут пересечь мост ровно за 15 минут.

Объяснение: Группа из четырех человек должна действовать следующим образом:

Сначала A и Б пересекают мост, и A возвращается с фонариком назад. Это занимает 3 минуты.

Затем через мост переходят В и Г, а Б возвращается с фонариком. Это займет еще 10 минут.

Наконец, A и Б снова пересекают мост. Это займет еще 2 минуты.

11. Детям 3, 3 и 8 лет.

Объяснение: Ключом к разгадке является то, что женщина смотрит на номер квартиры. Другими словами, она знает сумму чисел детских возрастов.

Однако, она все еще не может сказать, сколько лет детям. Значит, она теряется между несколькими возможностями. Действительно, есть два набора чисел (2,6,6) и (3,3,8), если их перемножить, то получится 72, и суммы у них равные.

После того, как мужчина говорит, что его старший ребенок любит шоколадный пудинг, женщина легко делает выбор в пользу набора чисел 3, 3, 8. Ведь в наборе 2, 6, 6 нет «самого старшего».

12. Спичку

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2365639893793376303/

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