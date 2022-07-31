Самая страшная церковь в мире

Мурашки по коже и липкое безнадежное ощущение страха. Темное здание, окруженное кладбищем, скрипящие полы, холод. Вы проходите внутрь и видите призраков — белые, мерцающие в полутьме костела фигуры, которые заполнили все пространство от входа до алтаря. Они сидят на скамьях, возвышаются в проходе и у самых стен, стоят близ кафедры, и вместо лиц на вас взирают черные бездонные дыры. В церкви стоит звенящая тишина, но она кажется громче звуков самого мощного взрыва.

Построенная в 1352 году, церковь Святого Георгия в чешской деревне Лукова постепенно начала приходить в упадок еще в 60-х годах XX века.

Причиной запустения стал обвал крыши, который произошел во время одной из похоронных церемоний. Денег на ремонт не оказалось, а местные жители искренне поверили в то, что святое место проклято. С тех пор мало кто заглядывал внутрь здания.

В попытке привлечь внимание к старому историческому зданию местный художник Якуб Хадрава превратил развалины в арт-объект. Теперь на скамьях для прихожан сидят безмолвные неподвижные белые силуэты.

Фигуры изображают призраков судетских немцев, живших в деревне во времена Второй мировой войны и каждое воскресенье приходивших в этот костел.

Этой работой Хадрава хочет показать миру, что у этого места есть история, которая имеет большое влияние на людей.

Духи пугают и одновременно завораживают.

Благодаря белым призракам костел стал популярным не только среди местных жителей, но и среди туристов. На деньги, вырученные от экскурсий, костел отремонтируют. Пока никто не знает, останутся ли духи после реставрации церкви или исчезнут навсегда.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2535182384773204910

А вы знали об этом?

Амулет "Волчий крест" относится к скандинавским символам. Это древний скандинавский календарный символ, который открывал новый год. Он назывался месяцем волка, и его значение пересекалось со свастикой, в которой заключен цикл солнца. Волчий крест оповещал о новом солнечном витке, когда дневное светило выйдет из северного убежища, сопровождаемое Фенриром (волк Севера).Волки и собаки в северных странах считались существами, имеющими тонкую связь с вратами жизни и смерти. "Волчий крест" имел еще названия "Крест викингов" и "Крест Тора". Воин, его носивший, обязан был обладать качествами волка - выносливостью, силой и мужеством. И не случайно этот знак одевали перед битвой. Викинги были уверены, что тот, кто погибает в бою, попадает в Валгаллу - рай для воинов.В это священное место можно попасть только тому, чье сердце не знает страха. Там встречались викинги, чтобы вспоминать о славных битвах за чашей эля.

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