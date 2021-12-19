Проклятие Репина: сколько человек пострадало от картин художника

В 1910 году известный художник Илья Репин предложил своему другу писателю Корнею Чуковскому написать его портрет. Но Чуковский в ужасе отказался. К тому времени о дурной славе репинских работ уже знали многие.

«Иван Грозный и сын» и их натурщики

Одна из самых знаменитых картин Репина «Иван Грозный и его сын Иван», которую со временем все стали называть просто «Иван Грозный убивает своего сына», с начала своего создания приносила натурщикам только несчастья. Так вскоре после написания шедевра художник Мясоедов, позировавший Репину в образе царя, в ярости чуть не убил своего отпрыска. Кстати, сына Мясоедова звали, как и царевича, Иваном.

Жизнь красавца Всеволода Гаршина, с которого Репин рисовал царевича, тоже трагически оборвалась. Он покончил жизнь самоубийством, прыгнув в лестничный пролет. На том же самом виске, где незадолго до кончины алела обычная краска, теперь была самая настоящая кровь.

Кроме того, когда полотно заняло свое место в галерее, многие зрители жаловались, что созерцание шедевра вызывает у них неприятные чувства: гнев, печаль и даже истерику. А в 1913 году иконописец Балашов пришел на выставку с ножом. Он изрезал картину так, что ту пришлось долго реставрировать.

«Жертвы» Репина

Балашов был признан невменяемым и направлен в лечебницу для душевнобольных. Там он и скончался.

«Жертв» репинской кисти настолько много, что это действительно ужасает. Среди них и русский поэт Федор Тютчев. Едва Репин закончил работу, Тютчев серьезно заболел и вскоре умер. Единственный прижизненный портрет композитора Мусоргского художник нарисовал всего за 4 сеанса. Спустя 10 дней Мусоргский скончался. «Портрет писателя Алексея Писемского» является одной из лучших работ Репина. Однако этот успех художника дорого стоил его натурщику. Картина была готова в 1880 году, а в 1881-м Писемского не стало. Бельгийская пианистка Луиза де Мерси-Аржанто умерла от рака в год написания своего портрета Ильей Репиным.

Кроме того, незавидная судьба постигла и персонажей картины Репина «Торжественное заседание Государственного совета». Через 2 года многие из них стали жертвами первой революции. Так генерал-губернатор Москвы и министр Плеве погибли от рук террористов.

Разгадка проста?

Несмотря на печальную участь многих натурщиков Репина, большинство специалистов не видят в творчестве выдающегося художника ничего мистического. Дело в том, что с объектами живописи, Репина знакомил собиратель предметов искусства Павел Третьяков. Тот заведомо знал о диагнозах некоторых знаменитостей, потому и торопился увековечить их образы на полотнах. Ярким примером тому служит портрет Мусоргского. Мусоргский был изображен художником уже во время болезни, о чем свидетельствует больничный халат, в который и облачен композитор. А картина, на которой запечатлена больная пианистка Луиза де Мерси-Аржанто, так и называется «На смертном одре». К тому же Илья Репин все-таки уговорил позировать для портрета и своего приятеля Корнея Чуковского, с которым ничего страшного так и не произошло.

Однако странную смерть великого русского хирурга Пирогова скептики так и не смогли объяснить. После написания своего портрета Репиным, 70-летний Пирогов отправился в стоматологический кабинет, где ему занесли инфекцию, от которой хирург впоследствии и скончался.

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