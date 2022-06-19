Почему не работает правило трех свиданий

Сабрина Алексис, автор книги «He’s Not That Complicated», рассказывает о том, стоит ли спать с мужчиной на третьем свидании и как понять, чего именно он хочет от вас: полноценных отношений, или секса без обязательств.

Много лет назад один мой знакомый сказал нечто, что полностью изменило мои взгляды на секс и отношения. Он сказал: «До того, как женщина впервые ляжет в постель с мужчиной, она имеет над ним полную власть, после первого же секса — власть полностью переходит в его руки». С тех пор я бессчетное количество раз повторяла эту фразу и мужчинам, и женщинам, и чаще всего слышала в ответ: «Это ТАК верно!» С этим утверждением можно соглашаться или не соглашаться, однако, совершенно очевидно одно — секс существенно меняет отношения: после него ваши отношения либо станут глубже и прочнее, либо превратятся в банальный секс без обязательств.

Большинство мужчин хотят секса, большинство женщин — обязательств. Это не означает, что мужчинам не нужны обязательства. Разумеется, нужны. Но не это, а секс является для них движущей силой. Можно сколько угодно обвинять представителей сильного пола в дурном воспитании, природных склонностях, в культурных предрассудках (когда мужчина, переспавший с большим количеством женщин — мачо, а женщина, спавшая с несколькими мужчинами отличается, мягко говоря, легким нравом), но факт остается фактом:

…женщина решает — давать или не давать мужчине секс, мужчина — давать или не давать женщине обязательства…

Конечно, найдутся женщины, которые будут доказывать, что им тоже не чужды плотские наслаждения, и они в совершенстве освоили мастерство использования мужчин. Да, такие представительницы прекрасного пола действительно есть, но послушайте, я говорю не об исключениях, а о правилах. Согласитесь, не каждый день встретишь женщину, которая только и думает, как бы переспать с большим количеством мужчин и при этом умудриться ни за кого из них не выйти замуж.

То же самое касается и мужчин. Встречаются и те, которые готовы жениться, не отходя от кассы, уже на первом свидании. Такое рвение, правда, скорее пугает, нежели восхищает. Гораздо привычнее видеть очередного альфа-самца, готового сей же час отправляться «в номера», но уж никак не под венец.

Важно знать одно — решение спать или не спать, и когда именно это уже можно сделать, принимаете только вы. Но оно в любом случае изменит ваши отношения навсегда.

Давно доказано, что процент женщин, теряющих интерес к мужчине после первого секса, ничтожно мал, по сравнению с количеством мужчин, решающих, что одного раза вполне достаточно и можно двигаться дальше.

Моя близкая подруга как-то встретила на сайте знакомств удивительного парня. Умен, успешен и внешне — точная копия Брэдли Купера. И главное — ни на первом, ни на втором свидании принц не требовал от нее интимной близости, виделись они регулярно, раз в неделю, по субботам, всегда по его инициативе. Такое поведение не могло не поспособствовать стремительной влюбленности. Та самая ночь случилась на третьем свидании. Красавец не разочаровал и в этом. Подруга была счастлива. Однако в поведении мужчины что-то изменилось. Если раньше он начинал приглашать ее на субботнее свидание еще вечером в среду, то теперь мог забыть это сделать вовсе. Он продолжал писать ей текстовые сообщения, но теперь они были полны сексуальных намеков, а когда она переводила разговор в другое русло, мог просто пропасть посреди беседы. Их красивые, полные романтики свидания по субботам превратились в короткие встречи ради секса пару раз в месяц.

«Что я сделала не так?» — спросила меня потом подруга. Боясь быть неправильно понятой, я так и не рискнула ей ответить, что разгадка до обидного проста: она слишком рано переспала с мужчиной своей мечты. Да, в этом действительно крылась проблема — она согласилась заняться с ним сексом до того, как они разобрались, какие же именно отношения их связывают, какие цели преследуют, что между ними, действительно, общего, и есть ли оно вообще. «Я же переспала с ним только на третьем свидании!» — возмущалась она… Но проблема в том, что пресловутое «правило третьего свидания» не работает.

Это вообще не важно, сколько времени вы провели вместе до того, как лечь в постель. Значение имеет то, как именно вы его провели. Девушка, которая переспит с мужчиной на первом же свидании после вечера, проведённого за разговорами, полными личных и взаимных откровений, имеет гораздо больше шансов на серьезные отношения, нежели та, которая и после пяти свиданий не установила с парнем эмоциональный контакт.

Если секс случается раньше эмоционального взаимопроникновения, никакого развития отношений не последует, и сделать перезагрузку этим отношениям уже тоже не получится.

Я не говорю, что мужчина непременно должен сначала представить вас своей официальной девушкой или признаться вам в любви. Нет, речь не об этом, а о том, что прежде чем ложиться в одну постель, вы должны почувствовать, что вы можете общаться друг с другом, сбросив маски, можете быть собой, когда вы вместе, можете позволить себе быть откровенными так, как ни с кем другим.

У многих женщин, благодаря воспитанию, сложилось впечатление, что секс для мужчины — это как морковка, которую повесили перед носом у кролика. Что с помощью секса мужчиной можно манипулировать и добиваться от него желаемого. Так вот, знаете, правды в этом ровно наполовину. Вторую половину рассказываю прямо сейчас: мужчины не ценят то, что, как им кажется, может быть также легко доступно другим мужчинам. Если вы спите с мужчиной, не постаравшись прежде хорошенько узнать его, это дает ему повод думать, что с такой же легкостью вы способны пуститься в авантюру с любым другим. Если же вы сначала выбираете разговор по душам, чтобы узнать его поближе — мужчина искренне считает, что вы занялись с ним любовью после этого потому, что стал для вас особенным. Чувствуете разницу? Если он раскрылся перед вами — секс и для него перестает быть чистой физиологией.

Любой женский журнал непременно будет учить вас: не ложитесь с мужчиной в постель, чем дольше, тем лучше. Но ни одна статья не скажет, что период «воздержания» дается вам для того, чтобы узнать друг друга глубже.

Просто тянуть время, манипулировать мужчиной и заставлять его за вами побегать — это бесконечно глупая трата времени, и это не поможет вам выстроить серьезные отношения.

Мужчины тоже любят настоящих, естественных женщин. Вы не поверите, с какой легкостью они видят разницу между девушкой, которая строит из себя недоступную ради того, чтобы иметь возможность манипулировать парнем и добиваться от него определенного поведения, и девушкой, которая уважает себя и пока не решила, тот ли это мужчина, чтобы зайти с ним так далеко.

Секс и отношения, с мужской точки зрения, — две большие разницы. Если парень хочет с вами переспать, велика вероятность, что он хочет только этого. Женщины часто считают секс мерилом глубины отношений, они тянут время, считают количество свиданий, после которого будет уже прилично лечь в постель, но, увы, для мужчины это может быть просто наградой за терпение. Если вы согласились на секс до того, как проникли в душу своего партнера, качественного развития отношений вы не получите.

Вы можете застрять на стадии секса без обязательств, либо ваши отношения исчерпают себя вовсе.

Помните: правило трех свиданий не работает. Вам нужно сделать так, чтобы он захотел секс именно с вами, а не секс ради секса. Сколько времени это займет, сколько свиданий понадобится — иногда ответить на этот вопрос бывает просто, поскольку все очевидно, но чаще приходится как следует покопаться в себе, чтобы найти правильное решение.

Если он вам небезразличен, и вы всем сердцем верите, что ваши чувства взаимны, и хотите выразить свою любовь на физическом уровне — действуйте. Но если вы не уверены в том, что именно чувствует к вам парень, но боитесь, что, отказав ему в сексе, вы его потеряете, то, ради Бога, доверьтесь своему животному инстинкту и найдите в себе силы поставить свои собственные интересы в приоритет. За секс нельзя купить обязательства, которые парень не готов раздавать. Ни на первом свидании, ни на третьем, ни на пятом.

Во время акта любви должно происходить нечто большее, чем просто «трение тел». Иначе есть риск никогда так и не соединить ночную жизнь с дневной. И здесь снова работает уже приевшийся, но, тем не менее, вечно актуальный совет: чтобы из раза в раз не оказываться использованной, — любите себя, работайте над улучшенной версией самой себя, поверьте в свою ценность и мир тоже в нее поверит.

Источник

А вы знали об этом?

Некоторые самки пауков настолько эксцентричны, что в любовном порыве могут даже съесть своего партнёра прямо во время страстной ночи. Чтобы не стать обедом для своей любовницы, самцы разных видов используют всевозможные ухищрения: от подарков до более сомнительных практик! Самый простой путь — преподнести даме подарок. На брюлики и айфоны паучихи не падки, поэтому самцы приносят им кулёк с замотанной едой. Пока та уплетает угощение, парень безопасно спаривается. Правда, некоторые умники упростили схему ещё сильнее: вместо аппетитной мушки, которую ещё поймать надо, они заматывают в паутину мелкие листики и даже собственные фекалии! Пока мадам распотрошит «подарочек» и бнаружит его содержимое, парень уже всё сделает и смотается куда подальше.

Другие пауки специально выбирают молодых самочек, от которых шансы улизнуть намного выше, чем от прожжённых жизнью дам. Оригинальный способ изобрели самцы пауков-кругопрядов: они просто стали такими маленькими, что поймать их практически невозможно. Самцы пизаурина мира пошли дальше и перед спариванием ограничивают подвижность самки, связывая её передние ноги паутиной.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Зачем в Ленинграде в разгар войны вернули «царские» названия улиц (https://otari.mirtesen.ru/blog/43346206163/)

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!