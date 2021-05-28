12 вирусных фактов, которые на самом деле оказались фейком

В эпоху фейк-ньюз доверять информации в интернете сложно. Даже самые крупные и проверенные ресурсы порой публикуют недостоверные новости и непроверенные данные. Поэтому необходимо тщательно проверять информацию по нескольким источникам.

Миф № 1. Аномально гигантский слизняк

Уже много лет в интернете ходит страшилка. Якобы на фото — аномально большой слизняк. На самом деле это вовсе не слизняк, да и ничего аномального тут нет. На снимке — японская исполинская саламандра. Об этом также говорит надпись пользователя, который загрузил изображение в сеть.

Миф № 2. В Японии запрещено парковаться на улице



Пользователи интернета любят рассуждать о том, что на японских улицах получаются красивые снимки, потому что там нет машин. Отчасти это правда, но только отчасти. Согласно японскому закону о парковке 1957 года, уличная парковка действительно запрещена. Тем не менее иногда на проезжей части все же стоят разрешающие знаки. Иными словами, на улицах японских городов все-таки стоят машины, только не везде.



А еще забавный факт: прежде чем купить машину, жителю Японии нужно доказать властям города, что ему есть где оставлять машину, то есть необходимо приобрести или арендовать парковочное место, которое может стоить как небольшая квартира.

Миф № 3. Ребенок, родившийся в самолете, может бесплатно летать по всему миру



На самом деле этот правовой вопрос достаточно сложный, так как в разных странах по этому поводу есть различные законодательные акты. Но в целом ребенок, который родился на борту самолета, может претендовать на 2 типа гражданства: по праву почвы и по праву крови. Иными словами, по праву почвы ребенок может стать гражданином страны, которой принадлежит самолет, гражданином страны, где самолет приземлился.



По слухам, авиакомпании, в самолетах которых родились дети, дарят новорожденным право летать бесплатно. Но, к сожалению, это миф. История знает всего лишь несколько азиатских авиакомпаний, которые подарили ребенку, родившемуся в воздухе, бесплатные полеты до 21 года.

Миф № 4. Гора выглядит как собака



Пользователи интернета с любопытством рассматривают гору, удивительно напоминающую собаку. На самом деле это фотошоп, автор работы разместил фотографию у себя в социальных сетях. В оригинале гора выглядит вполне обычно.





Миф № 5. Замок на скале



К сожалению, красивый замок, в котором многие мечтали бы остановиться на ночь, всего лишь фейк. На самом деле скала расположена в Национальном парке Ао Панг Нга в Таиланде, а замок — в Германии.



Миф № 6. Гриб «львиная грива» размером с человека



В феврале этого года популярность набрал твит с огромным грибом «львиная грива», который якобы рос на болоте. Такие грибы действительно существуют. Они растут в основном по одному, чаще всего на деревьях, а ареал их обитания — Северная Америка, Европа и Азия. И хотя при благоприятных условиях гриб способен вырасти до размера футбольного мяча, таким огромным, как на фото, он все равно не станет.





На самом деле на фото запечатлена художественная инсталляция Сьюзи Бристер под названием «613 Silky Straight in Swamp», которую девушка создала еще в 2013 году.

Миф № 7. Жевательная резинка переваривается в желудке 7 лет



В детстве мы верили, что, если проглотить жевательную резинку, она пролежит в желудке 7 лет и только тогда переварится. Это утверждение до сих пор используется мамами, чтобы оградить детей от слишком частого жевания. Конечно же, это миф. С научной точки зрения его развенчать очень легко.



Жвачка состоит из полимерной или резиновой основы, подсластителей, ароматизаторов, консервантов, смягчителей. Единственное, чего желудок не в состоянии переварить, — та самая основа. Но это вовсе не значит, что жвачка останется в желудке на веки вечные: она в конце концов выходит из организма по пищеварительному тракту.

Миф № 8. Дерево-слон в Великобритании



Несмотря на явный фотошоп, кто-то в интернете все равно поверил в эту фотографию. Якобы на ней изображено дерево, растущее в Британии. На самом деле за основу взят сад в Косово. Вот как выглядят дорожки в реальности.



Миф № 9. Хамелеон меняет цвета, пока ползет по цветным карандашам

В конце прошлого года интернет покорило видео с милым хамелеоном, который менял цвета, пока полз вверх по цветным карандашам. Публикация собрала почти 1,5 млн лайков и разошлась по всему интернету. На самом деле это фейк. Впервые запись появилась в инстаграме в июне 2020 года, и автор публикации подчеркивает, что видео — результат работы в редакторах.



Хотя многие считают, что хамелеоны меняют цвет в зависимости от окружающей обстановки, это не так. На самом деле цвет хамелеона зависит от его настроения: таким образом животное общается с миром.

Миф № 10. Жирафы резвятся в парке

В октябре прошлого года в интернете завирусился пост с видео, на котором якобы детеныши жирафов бегают по парку. Публикация набрала 75 тыс. ретвитов и 340 тыс. лайков. На самом деле данное видео — фейк.

Оно было создано художником Верноном Манлапазом и опубликовано в его аккаунте в инстаграме в августе 2020 года. На его странице много аналогичного контента, например летающие черепахи и огромные таксы.

Миф № 11. Осьминог быстро передвигается по суше

В июле прошлого года в интернете набрало популярность видео, где осьминог очень быстро перемещается по пляжу. К сожалению, осьминог не настоящий. Животное создал художник по визуальным эффектам из Катара. В оригинальной записи зрители видят хештеги, доказывающие, что данное видео — анимация. Это подтверждает и другое видео пользователя: на записи автор показывает еще не до конца готового осьминога.

Миф № 12. Каналы в Венеции наводнили фламинго



В интернете появилась фотография с каналом в Венеции, который якобы заполонили фламинго. Конечно, в Италии можно встретить этих животных, но вовсе не в таком количестве и, конечно же, не в таком месте. Фотография — работа художницы Кристины Макеевой. В комментариях девушка не раз подчеркивала, что фото не настоящее.

Бонус: не для всех иллюзий нужен фотошоп



Чтобы сделать эффектную фотографию, не всегда нужен фотошоп. Иногда достаточно умело расположить камеру, как, к примеру, на этом снимке.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2221251111111101116/

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